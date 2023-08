Titulky a první linie: Jak americké zpravodajství o válkách v Jemenu a na Ukrajině odhaluje zaujatost při zaznamenávání civilních ztrát?

10. 8. 2023

Válka s sebou nese utrpení. To, jak často a jakým způsobem se o tomto utrpení v USA informuje, však není nestranné. Vezměme si například intervenci vedenou Saúdskou Arábií v Jemenu v březnu 2015 nebo ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Pozornost, kterou média těmto krizím věnují, odhaluje zaujatost, která se netýká ani tak lidských důsledků konfliktů, jako spíše role a vztahu Spojených států k zúčastněným válčícím stranám, píše list The Conversation.

V Jemenu Spojené státy vyzbrojují a podporují koalici vedenou Saúdskou Arábií, jejíž nálety a blokády způsobily nesmírné lidské utrpení. Mezitím ve východní Evropě USA vyzbrojují a podporují úsilí Ukrajiny tím, že Kyjivu pomáhají čelit raketovým úderům, které jsou zaměřeny na civilní infrastrukturu, a asistují při opětovném dobývání okupovaného území, kde docházelo k děsivému zabíjení.

Jako vědci, kteří se zabývají genocidou a dalšími masovými zvěrstvy a také mezinárodní bezpečností, jsme porovnali titulky v New York Times, které pokrývají přibližně sedm a půl roku probíhajícího konfliktu v Jemenu a prvních devět měsíců konfliktu na Ukrajině.

Zvláštní pozornost jsme věnovali titulkům ohledně civilních obětí, potravinového zabezpečení a poskytování zbraní. Deník The New York Times jsme si vybrali kvůli jeho popularitě a pověsti důvěryhodného a vlivného zdroje mezinárodních zpráv s rozsáhlou sítí reportérů po celém světě a více než 130 Pulitzerovými cenami.

Záměrně jsme se při analýze zaměřili pouze na titulky. I když celé příběhy mohou přinést větší kontext zpravodajství, titulky jsou obzvláště důležité ze tří důvodů: Odrážejí ideologický postoj publikace k danému problému a pro mnoho konzumentů zpráv jsou jedinou částí zprávy, kterou vůbec čtou.

Náš výzkum ukazuje značné předsudky v rozsahu i tónu zpravodajství. Tyto předsudky vedou ke zpravodajství, které vyzdvihuje nebo bagatelizuje lidské utrpení v obou konfliktech způsobem, který se zdánlivě shoduje s cíli zahraniční politiky USA.

Válka na Ukrajině je pro americké čtenáře zjevně vnímána jako zpravodajsky zajímavější. Tento dvojí metr možná nesouvisí ani tak se skutečnými událostmi, jako spíše s tím, že oběti jsou bílé a "relativně evropské", jak se vyjádřil jeden korespondent CBS News.

Naše rozsáhlá rešerše titulků deníku New York Times týkajících se celkového dopadu obou konfliktů na civilní obyvatelstvo přinesla 546 článků o Jemenu v období od 26. března 2015 do 30. listopadu 2022. Titulky o Ukrajině tuto hranici překonaly za necelé tři měsíce a během devíti měsíců ji pak zdvojnásobily.

Příběhy na titulních stranách o Ukrajině jsou běžné od února 2022, kdy začala ruská invaze. Oproti tomu články na titulních stranách o Jemenu byly vzácné a v některých případech, jako v případě zpravodajství o potravinové bezpečnosti v zemi, se objevily více než tři roky poté, co koalice zahájila blokádu, která vedla ke krizi.

První článek na titulní straně s explicitním zaměřením na krizi hladu byl zveřejněn 14. června 2018 s titulkem "Saúdy vedený útok prohlubuje nejhorší humanitární krizi na světě". Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva se v té době již 14 milionů Jemenců potýkalo s "katastrofálním nedostatkem potravin".

Při analýze titulků o Jemenu a Ukrajině jsme je klasifikovali buď jako "epizodické", tedy zaměřené na konkrétní události, nebo "tematické", tedy více kontextuální. Příkladem epizodického titulku je "Saúdský úder zřejmě zabil nejméně devět členů jemenské rodiny". Příkladem tematického titulku je "Divoké ruské útoky podnítily obvinění z genocidy na Ukrajině".

Titulky deníku New York Times týkající se Jemenu byly většinou zaměřeny na události a tvořily 64% všech titulků. Naproti tomu titulky o Ukrajině kladly větší důraz na kontext a tvořily 73% všech článků. Důvodem, proč je to důležité, je skutečnost, že díky většímu zaměření buď na epizodické, nebo kontextuální příběhy jsou noviny schopny vést čtenáře k různým interpretacím.

Převážně epizodické titulky o Jemenu mohou vyvolat dojem, že uváděné škody jsou pro koaliční síly spíše náhodné než příznačné. Zatímco kontextuální články o Ukrajině sledují širší důsledky konfliktu a odrážejí příběhy o neustálé ruské odpovědnosti.

Odpovědnost ve zpravodajství se také značně liší. Našli jsme 50 titulků o Jemenu, které informovaly o konkrétních útocích provedených koalicí vedenou Saúdskou Arábií. Z nich 18, tedy pouhých 36%, připisovalo odpovědnost Saúdské Arábii nebo koalici. Křiklavým příkladem, který opomíjí odpovědnost, je tento titulek z 24. dubna 2018: "Útok v Jemenu zasáhl svatbu a zabil více než 20 lidí". Čtenář by si to mohl snadno vyložit tak, že za útokem stojí jemenští povstalci, a nikoli Saúdové - jak tomu bylo v tomto případě.

Těžko si lze představit ruský úder na svatbu na Ukrajině opatřený titulkem "Úder na Ukrajině zasáhl svatbu a zabil více než 20 lidí".

Za námi sledované období se objevilo 54 titulků o konkrétních útocích na Ukrajině - 50 z nich informovalo o ruských útocích, zbývající čtyři o ukrajinských útocích. Zde z 50 titulků o ruských útocích 44 z nich - tedy 88% - výslovně přisuzovalo odpovědnost Rusku. Zatímco žádný ze čtyř titulků o ukrajinských útocích nepřipisoval odpovědnost Ukrajině. To ukazuje na selektivitu přisuzování odpovědnosti - v případě Ukrajiny je to jasné, když se píše o akcích Ruska, ale často je to zastřené, když jde o útoky koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu.

Obě invaze vedly k situaci nedostatku potravin - v Jemenu vytvořily vnitrostátní riziko hladomoru a na Ukrajině ohrozily celosvětové dodávky obilí. Způsob, jakým se ve zprávách hovoří o hladu v obou zemích, má však jen málo společného.

Ruské akce blokující vývoz obilí a ničící úrodu a zemědělskou infrastrukturu jsou líčeny jako záměrné a ozbrojené: "Jak Rusko využívá hlad Ukrajinců jako válečnou zbraň".

Naproti tomu blokádě koalice vedené Saúdskou Arábií, přestože byla hlavním důvodem hladomoru a Světová organizace proti mučení ji dokonce přirovnala k mučení, byl tento záměr přiznán jen zřídka. Ve skutečnosti se zpravodajství o krizi hladu často o koalici vůbec nezmiňovalo, jako například v tomto titulku z 31. března 2021: "Jemen sužuje hladomor, válka se vleče a zahraniční pomoc klesá".

Ze 73 článků o potravinové bezpečnosti v Jemenu pouze čtyři jednoznačně připisovaly rostoucí hladomor akcím koalice a odsuzovaly její roli.

Zjistili jsme, že titulky o Ukrajině mají tendenci vyvolávat morální odsudky ve srovnání s neutrálnějším tónem o Jemenu. Rusko je vykreslováno jako násilný, neúprosný a nemilosrdný padouch: "Ruské síly útočí na civilisty..." a "Rusko útočí na Ukrajinu" ..... Ukrajinci jsou naopak prezentováni jako hrdinové, kteří bojují za přežití svého národa, a jejich utrpení je humanizováno: "Na Ukrajině umírali u mostu. Toto je jejich příběh."



Toto morální umístění konfliktu na Ukrajině nemusí být nutně problém. Koneckonců falešné ztotožňování činů Ukrajiny s činy Ruska nebere v úvahu ruskou agresi, která ozbrojený konflikt zahájila, ani rutinní ruské útoky na civilní objekty.

Je však pozoruhodné, že titulky New York Times o Jemenu nepoužívají podobně odsuzující narativy vůči koalici vedené Saúdskou Arábií v Jemenu. Děje se tak navzdory zprávám vypracovaným lidskoprávními organizacemi, subjekty sledujícími konflikt a mezinárodními a regionálními odborníky, které viní koalici z převážné většiny utrpení civilistů.

V důsledku toho se jemenští civilisté stávají zapomenutými oběťmi, nehodnými pozornosti, odtažitým vyjadřováním o důsledcích koaličního násilí a narativy o nevyhnutelnosti války. Tato redakční rozhodnutí zastírají roli USA v jemenském konfliktu.

V konfliktech v Jemenu i na Ukrajině vynaložily USA desítky miliard dolarů - jen v letech 2015-2021 více než 75 miliard dolarů na humanitární, finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a přes 54 miliard dolarů na vojenskou podporu Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům.

Rozdíl je v tom, že USA stojí v těchto konfliktech v podstatě na opačných stranách, pokud jde o jejich vztah k těm, kteří způsobují nejvíce civilních obětí. Představitelé Washingtonu otevřeně a přímo hovoří o nelidskosti zvěrstev na Ukrajině, zatímco vyšetřování a odsouzení těch v Jemenu se vyhýbají. Náš průzkum naznačuje, že taková sdělení mohou být podporována zpravodajskými médii.

Celý text v anglickém originále ZDE

