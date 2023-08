Po brexitu potřebují zoufalí britští konzervativci nové křížové tažení. Myslí si, že by jím mohlo prospět zbavení se lidských práv

11. 8. 2023

Britští ultrapravičáci ve vládnoucí Konzervativní straně chtějí hnusnou kritikou Evropské úmluvy o lidských právech oživit nativistické vášně



Údery na buben jsou stále hlasitější, volání divočiny opět pulzuje v krvi Konzervativní strany, píše Polly Toynbee. Na titulní straně čtvrtečního vydání deníku Telegraph se objevuje zpráva: "Kabinet vyzývá premiéra, aby se zbavil EÚLP". Podle jejich sčítání se třetina britského kabinetu chce připojit k Rusku a Bělorusku jako k vyděděným státům mimo Evropskou úmluvu o lidských právech. Údery na buben jsou stále hlasitější, volání divočiny opět pulzuje v krvi Konzervativní strany, p. Na titulní straně čtvrtečního vydání deníkuse objevuje zpráva: "Kabinet vyzývá premiéra, aby se zbavil EÚLP". Podle jejich sčítání se třetina britského kabinetu





Downing Street říká ne, ale jiní uvádějí, že premiér váhá. Přesně takhle došlo k brexitu - a v tomto duchu doufá tendence ultrapravicové Bravermanové v reprízu, se vším tím nativismem, xenofobií, fantasmagorií britské "suverenity" a dokonce i s řečmi o dalším referendu, které by mohlo zemi rozetnout na dvě rozbité poloviny. Představují si, že by to mohlo zachránit jejich stranu nebo alespoň jejich vlastní křesla v příštích volbách.



Znepokojivé je, že Steve Reed, stínový ministr spravedlnosti, řekl, že podle průzkumů mínění prováděných ve skupinách obyčejných občanů mnozí tuto myšlenku po letech lží konzervativců a jejich tisku, skandalizujících lidská práva, zprvu podporují. Konzervativní mýty o škodlivosti lidských právech zůstávají v paměti veřejnosti navždy. Vzpomínáte si, jak Theresa Mayová jako ministryně vnitra tvrdila, že přání bolivijského občana zůstat v Británii se svou kočkou zabránilo jeho deportaci, protože tím bylo nutno dodržet "lidské právo na jeho rodinný život"? Týkalo se to jeho trvalého vztahu s partnerkou, ne s kočkou. Kenneth Clarke, tehdejší ministr spravedlnosti, protestoval proti používání takových "absurdních a dětinských" příkladů: ve funkci dlouho nevydržel.



Na důkaz toho, jak daleko se britská Konzervativní strana posunula doprava, byl Clarke v roce 2019 vyloučen ze strany za podporu pokusů zabránit brexitu bez dohody a Mayová - z jejíhož příkazu jezdila po Británii vozidla s jejími protiimigrantskými reklamami "Vrať se domů, nebo tě zavřeme do vězení" - je nyní považována za "umírněnou". Nechutný vzteklý jazyk místopředsedy Konzervativní strany Lee Andersona s jeho výrokem "Fuck off back to France" ("Serte se zpět do Francie") je nyní přijatelným idiomem Konzervativní strany - schválený ministrem spravedlnosti Alexem Chalkem jako nic víc než "výrazný". Nezapomeňte, že Chalk je "umírněný" konzervativec, který nahradil hromotlucké tóny "ministra spravedlnosti" Dominica Raaba.



Jakmile lidé uslyší důsledky odchodu z Evropské dohody o lidských právech nebo zrušení zákona o lidských právech (který začleňuje EDLP do vnitrostátního práva), změní názor, říká Reed, který je přesvědčen, že labouristé tuto hrozbu zažehnají. Pověst šéfa labouristůKeira Starmera je postavena na jeho práci právníka v oblasti lidských práv, což vysvětluje krupobití útoků toryů na "levicové právníky", kteří podkopávají "vůli lidu" tím, že prosazují právo.



"Spravedlnost pro rodiny zemřelých z Hillsborough, kde zahynuly desítky lidí po kolapsu fotbalové tribuny, byla vybojována díky zákonům o lidských právech.



Co lidmi hýbe? Konkrétní případy, které ukazují, že legislativa v oblasti lidských práv přinesla něco dobrého, říká Reed a odvolává se na průzkum cílových skupin. Právě díky těmto právním předpisům se podařilo vybojovat spravedlnost pro rodiny z Hillsborough. Díky ní byly odstraněny příkazy "neresuscitovat" připojené ke starším pacientům bez jejich souhlasu. Lidská práva obětí Johna Worboyse, taxíkáře, který znásilňoval své zákaznice, byla podpořena, když byla londýnská Metropolitní policie napadena za to, že neprovedla řádné vyšetřování.



Podpora EÚLP získává na síle, když lidé vidí její praktický význam. Byl to právě Winston Churchill, kdo prosazoval EÚLP jako již nikdy nezrušitelnou ochranu před hrůzami druhé světové války, přičemž Británie přesvědčovala ostatní, aby se k ní připojili. Proč se při sledování nezákonné invaze na Ukrajinu stavět na stranu Ruska, když se demokratický svět proti tomuto porušování sjednocuje? Pokud by Británie vystoupila z ESLP, ztratila by jakoukoli morální autoritu, kterou ve světě má; zůstala by beze slov tváří v tvář drakonickému zacházení Číny s Ujgury, údajně státem nařízené vraždě novináře v Saúdské Arábii nebo drcení žen Talibanem.



Dohoda o vystoupení z EU závisí na setrvání v ESLP, takže odchod by znamenal ztrátu veškeré spolupráce v oblasti trestné činnosti, terorismu a pašování lidí ve světě, kde pouze mezinárodní spolupráce zajišťuje bezpečnost lidí. V Severním Irsku by to mělo neblahé důsledky: dohoda z Velkého pátku o uzavření míru je podmíněna členstvím v ESLP: vystoupením by byla porušena mezinárodní dohoda, jejíž podmínky garantuje Irsko a na jejíž dodržování dohlíží frakce v americkém Kongresu. Jakákoli šance na obchodní dohodu s USA by se rozplynula.



Tyto zdrcující argumenty zvítězí - jakmile se jim dostane sluchu. Z referenda o brexitu jsme se však poučili, že rozum a fakta jsou snadno smeteny dechberoucí lživostí a přímo nepoctivostí pravice.





Toryové jsou v tomto ohledu rozděleni, přičemž Bob Neill, který předsedá výboru pro spravedlnost, prohlásil, že odchod by byl "naprosto hloupý nápad a naprosto špatný". Ale Sunak se neozývá hlasitě k obraně lidských práv. David Cameron si myslel, že dokáže porazit zastánce brexitu, které nazval "hlupáky", ale znovu a znovu jim ustupoval a referendum zařadil do stranického manifestu, aby je uklidnil. Pokud to udělá Rishi Sunak, pravděpodobně to zůstane jako politika toryů i po volební porážce a bude se čekat na den, kdy se konzervativci vrátí k moci.

Účinek může být katastrofální. Po brexitu si tolik lidí uvědomuje škody, které napáchal, že by se hrozba lidským právům mohla stát jediným tématem, které zmobilizuje všechny ty umírněné torye, všechny ty lidi ze středu a všechny na levici, kteří balancují na hraně labouristické opatrnosti, aby vystoupili a zajistili, že se Británie už nikdy nedopustí takového aktu sebepoškozování.







