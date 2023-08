EU uzavřela jeden z největších kanálů pro dovoz sankcionovaného zboží do Ruské federace

11. 8. 2023

Od 1. září země EU zcela zakážou tranzit sankcionovaného zboží přes území Ruska do třetích zemí - takové oznámení od evropských protistran obdržely ruské logistické a zahraničněobchodní společnosti. Od 1. září země EU zcela zakážou tranzit sankcionovaného zboží přes území Ruska do třetích zemí - takové oznámení od evropských protistran obdržely ruské logistické a zahraničněobchodní společnosti.

Tím se ruší populární schéma dodávek evropského zboží na ruský trh přes hranice pobaltských zemí - pseudotranzit do Uzbekistánu, Kazachstánu nebo Kyrgyzstánu, kdy výrobky, včetně automatizace, stejně jako zboží 84. komoditní skupiny - zařízení a další mechanická zařízení - šly podle dokumentů do Střední Asie, zatímco ve skutečnosti byly v Rusku prodány místním firmám, vysvětlují partneři VPost.

Na Západě to bylo dobře známé. Asi polovina nákladu zaslaného tranzitem do zemí Zakavkazska a střední Asie zůstala v Rusku, Evropská banka pro obnovu a rozvoj dokonce pro zmíněné schéma vytvořila termín "euroasijský kolotoč".

Existovalo již mnoho omezení, kruh se zmenšoval, připomínají partneři VPost: Od začátku roku nebylo možné tranzitovat výrobky dvojího užití přes Rusko, od června Polsko a Litva odmítly povolit vstup jakýchkoli sankčních kódů do středoasijských republik přes hranici s Běloruskem nebo Ruskem, ale systém stále fungoval přes Lotyšsko.

Zpřísnění kontroly tranzitu stanoví 11. balíček sankcí EU.

Nyní nejjednodušší a nejzřejmější způsob, jak dovážet tyto výrobky z EU do Ruska, je přes Turecko. Problémy s ním však byly delší dobu, říkají logistici a dovozci. Od jara Turecko nepovolilo tranzit sankcionovaných produktů - což znamená, že musí být přepravovány buď přes třetí země (opět Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán nebo Arménie), nebo s celním odbavením a přebalováním v Turecku - obě tyto metody jsou drahé, stojí 10-40 % nákladů na dodání, v závislosti na délce trasy a počtu zprostředkovatelů na cestě.

"Někteří podnikatelé, kteří v roce 2022 otevřeli obchodní domy v Turecku v naději, že přes sebe protáhnou obrovské objemy paralelního dovozu a sankcionovaného zboží pro Rusko, letos omezují své podnikání a rozhodují se přejít na jiné trasy," říká logistik pracující v této zemi. Podle něj se turecké úřady a místní podnikatelé ve skutečnosti nezajímají o budování obchvatových zásobovacích tras pro Rusko - země se více zajímá o možnost zvýšit dodávky vlastního zboží na ruský trh. Turecko má poměrně rozvinutý průmysl a má Rusku co nabídnout.

"Takže sedíme, studujeme mapy Google a přemýšlíme, jaké další možnosti jsou jednodušší a levnější, abychom dovezli to, co potřebujeme," říká manažer společnosti, která dodává evropská průmyslová zařízení do Ruska.

Zdroj v ruštině: ZDE

