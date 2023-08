Disent, Fremr a kontinuita s komunistickým režimem

15. 8. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pavel Veleman se domnívá, že lidé jako Eliška Wagnerová se staví za jmenování soudce Fremra do Ústavního soudu asi ze stejných důvodů, pro které je on sám kritizován za to, že upozorňuje na rasismus mezi svými kolegy. Dokonce si pan Veleman spojuje asociální politiku právě s lidmi, kteří jako pan Fremr sloužili minulému režimu. Samozřejmě kdyby soudce Fremr projevoval v poslední době nějaký rasismus nebo se vyjádřil ve stejném smyslu jako policejní prezident o znásilněních, pak by měl okamžitě skončit v justici. Jenže my tu máme člověka, který 30 let funguje výborně a dosáhl vysokého postavení jako soudce na Západě. Chtěl by pan Veleman, aby se u nás žilo jako na Západě? Já ano.





Proto by měl to dělítko mezi lidmi hledat nikoli v tom, co dělali za minulého režimu – pokud to nebyli vyloženě zločinci, což je ale třeba řešit trestním stíháním a soudně, ne mediálním lynčem – ale v tom, kam směřuje jejich činnost za posledních 30 let. Pokud byl soudce Fremr garantem práva jako soudce a pak dokonce místopředseda Mezinárodního soudu v Haagu, proč by jím neměl být u nás? Byl by podle pana Velemana lepším soudcem třeba pan Benda?

Disidentská minulost neříká bohužel vůbec nic o tom, co lidé skutečně udělali a kam směřují za posledních třicet let. Ján Čarnogurský byl přední slovenský disident a už mnoho let je to Putinova loutka. A dalo by se mluvit o mnoha dalších. Těžko hledat nějaké sociální cítění u mnoha českých pravičáků, kteří se zaklínají antikomunismem možná právě proto, aby zakryli bídu, korupci, rozkrádání. Naopak třeba právě Eliška Wagnerová, která se dnes zastává soudce Fremra, byla známa tím, že se zastávala běžných lidí proti moci.

Kontinuitu komunistického režimu nepředstavuje soudce Fremr nebo prezident Pavel. Tito lidé se osvědčili na Západě, mají vynikající pověst ve svých profesích. Pokud chcete hledat tu kontinuitu, hledejte ji kolem Václava Klause nebo Miloše Zemana, hledejte ji tam, kde vznikl byznys s chudobou, exekuční mafie a panství veksláků a Stbáků přeměněných v oligarchy. Hledejte ji v mentalitě právního nihilismu a pohrdání veřejným zájmem. Kdybych si měl vybrat mezi soudcem Fremrem nebo panem Bendou, pokud jde o boj s těmito zlořády, ani na vteřinu neváhám a volím Fremra.

