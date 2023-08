Jaroslav Fenyk, Robert Fremr a Pavel Kučera

16. 8. 2023 / Boris Cvek

Když se v dubnu 2013 stal schválením Senátu ústavním soudcem Jaroslav Fenyk, nebyl asi ještě pro naše bojovné antikomunisty čas vyrovnávat se s komunistickou minulostí. Proč taky? Byli jsme asi ještě moc blízko.

Podle wikipedie pan Fenyk působil v roce 1988 jako vojenský prokurátor a sehrál roli žalobce v případu člověka, který byl odsouzen za odpírání vojenské služby z důvodu svědomí na 15 měsíců nepodmíněně. Stalo se něco strašného v době, kdy pan Fenyk působil jako ústavní soudce (2013-2023)? Došlo kvůli němu k nějaké nedůvěře v systém nebo selhání systému? Myslím, že nikoli. Naopak jde o člověka s vynikající akademickou kariérou a širokou spoluprací se západními kolegy ve svém oboru.

Proč tedy musel o deset let později čelit tolika obviněním pan Fremr, jehož vynikající kvality soudce jsou ještě méně zpochybnitelné? Setkal jsem se s tím, že ho lidé pod vlivem médií obviňovali z mučení vězňů nebo srovnávali s Adolfem Eichmannem. Důvod je jednoduchý: konkrétní, dobře známí lidé se chtěli pomstít prezidentovi za to, že vyhrál volby. Podle nich je prezident přece bývalý komunistický rozvědčík. A část veřejnosti jim na to v morálním běsnění skočila. Museli si odplivnout a zavrhnout. Hodit kamenem. Bez zájmu o skutečnou činnost pana soudce v justici.

Bohužel tím zřejmě podryli hodnověrnost české justice jako takové. Může soudce Fremr zůstat na Vrchním soudu? Kde jsou ty hranice, které určují, že tohle už může být ústavní soudce a tohle „jenom“ místopředseda Vrchního soudu? A co ostatní soudci? Co předseda Ústavního soudu Josef Baxa? Bude se také na něj něco lovit? Aby si veřejnost mohla nakonec říci, a to bez jakéhokoli konkrétního důvodu, že česká justice je strašná a že potřebujeme nějakou revoluci – třeba odvolatelnost soudců referendem, jak chce pan Okamura?

Bude se někdo ve veřejné debatě zabývat tím, jak soudce Fremr soudil konkrétní případy jako soudce Vrchního nebo Nejvyššího soudu? Budeme se někdy zabývat skutečně kvalitou justice konkrétně, případ po případu? Možná by se ukázalo, že prohnilost v justici je úplně někde jinde (a že pan Fremr je zárukou vysoké kvality rozsudků a vynikající služby právnímu státu, který je základním předpokladem demokracie) a nesouvisí nijak s minulostí soudců před rokem 1989. Nebo na soudci Fremrovi necháme ve veřejném prostoru ulpět podezření, že je někde mezi vrahem a masovým vrahem a že by tedy měl být spíše v kriminále než na Vrchním soudu?

Podívejme se na osud jiného soudce, nechvalně známého soudce Pavla Kučeru. Ten byl podle wikipedie trestním soudcem za minulého režimu, ale po revoluci pracoval jako zástupce kanceláře prezidenta republiky a v roce 1991 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu, kde působil jako předseda trestního kolegia (zabýval se někdy někdo podrobně jeho minulostí za komunistického režimu?).

Pavel Kučera se ovšem za demokratických poměrů zapletl do kauzy tzv. justiční mafie a proslul výrokem „když jde o vládu, musí jít spravedlnost stranou“. Byla na něj podána po roztržce s předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou (to je ta paní, která se dnes zastává soudce Fremra) kárná žaloba a nakonec na funkci soudce rezignoval. Problém pana Kučery nebyl v tom, co dělal před rokem 1989, ale že podrýval právní stát jako vysoký představitel

demokratické justice. Dělá něco takového pan Fremr? Není právě pan Fremr a jemu podobní kvalitní soudci zárukou, že lidé jako pan Kučera nebudou mít v justici hlavní slovo?

