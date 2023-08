Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské bezpilotní letouny míří na Moskvu a černomořskou flotilu; USA potvrdily "plnou podporu" pro přesun F-16

18. 8. 2023

čas čtení 12 minut





Ruští představitelé tvrdí, že drony zaměřené na Moskvu a její černomořskou flotilu byly zničeny; USA schválily vyslání stíhaček F-16 na Ukrajinu z Dánska a Nizozemska





- Ukrajinský dron byl sestřelen nad Moskvou, poškodil budovu



Ruské síly zničily ukrajinské bezpilotní letouny zaměřené na Moskvu a její černomořskou flotilu, informuje agentura AFP s odvoláním na ruské představitele.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho letectvo sestřelilo ukrajinský dron nad hlavním městem v pátek kolem 04:00 ráno.



"Bezpilotní letoun poté, co byl vystaven účinkům zbraní protivzdušné obrany, změnil dráhu letu a spadl na nebytovou budovu v oblasti Krasnopresněnského nábřeží v Moskvě," uvedlo ministerstvo na Telegramu.



Moskevský starosta uvedl, že na místě jsou záchranné služby, ale podle prvních zpráv nedošlo k žádným obětem.



"Trosky bezpilotního letounu dopadly do oblasti výstaviště Expo a nezpůsobily na budově významné škody," uvedl na Telegramu Sergej Sobjanin.



Státní tisková agentura TASS s odvoláním na záchranné služby uvedla, že se částečně zřítila jedna ze stěn pavilonu výstaviště.



"Plocha zřícení je asi 30 metrů čtverečních," uvedla záchranná služba pro TASS.





- Ruská média informují o obrovském požáru v ropném terminálu

Russian state media reporting a huge fire at Novorossiysk’ oil terminal, which is Russia’s main oil export hub in the area as well as the route by which the majority of Kazakh oil hits world markets. Unclear if drone strikes involved https://t.co/BJwwwdv2GB pic.twitter.com/YvTmEQcrMS — Maximilian Hess (@zakavkaza) August 18, 2023 V Novorossijsku, jednom z největších černomořských přístavů, který se nachází 172 km od Krymu, hoří rozsáhlý požár v terminálu na topný olej.



Terminál s kapacitou 119 000 metrů krychlových a průtokem 5 milionů tun ročně je hlavním ruským exportním uzlem ropy v regionu.



Zatím není jasné, zda byl požár způsoben úderem ukrajinského dronu, kterých bylo na ruském území za poslední den několik.



- Ruské kanály na Telegramu informují o tom, že před budovou Federální bezpečnostní služby v Nižním Nogorodu, městě ležícím asi 425 km východně od Moskvy, byla vyvěšena ukrajinská vlajka.



#Russia Telegram channels report that someone hung the Ukrainian flag in front of the FSB building in Nizhny Novgorod. It was quickly removed. pic.twitter.com/LCZcyfNzY9 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 18, 2023

Great news from Sweden: @Sverigesriksdag has approved a €270 million security assistance package for Ukraine.

This will help us protect our people and drive the russian occupiers out of our country.

Thank you to @PlJonson and all Swedish people! pic.twitter.com/VHW0bB62Tx — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 18, 2023

Expocentre in Moscow after drone attack. Claims suggest lack of antiwar protests because major cities remain untouched. Is that still the case? pic.twitter.com/883co3eb6l — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 18, 2023

Blinken napsal, že schválení žádostí umožní Ukrajině "plně využít své nové schopnosti, jakmile první skupina pilotů dokončí výcvik".





- USA odsoudily pokračující útoky Ruska na ukrajinskou obilnou infrastrukturu a vyzvaly Moskvu, aby se okamžitě vrátila ke zkrachovalé dohodě o dodávkách obilí, uvedlo ministerstvo zahraničí. Vladimíru Putinovi nezáleží na globální potravinové bezpečnosti, uvedl zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Vedant Patel poté, co Ukrajina dříve ve středu uvedla, že Rusko v noci zaútočilo na její obilné sklady.







uvedl gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov.Na území Belgorodské oblasti, která hraničí s Charkovskou oblastí na východě Ukrajiny, bylo včera vypáleno 16 dělostřeleckých a 67 minometných granátů, uvedl Gladkov.Kyjev se k žádnému z útoků na Belgorod nepřihlásil. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že ukrajinské letectvo včera podniklo sedm náletů na soustředění vojáků, zbraní a vojenské techniky a další dva nálety na protiletadlové raketové systémy.Stejně tak ukrajinské raketové a dělostřelecké jednotky zasáhly čtyři ruské dělostřelecké systémy v jejich palebných postaveních, dva muniční sklady a jeden elektronický boj.uvedl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.uvedla ukrajinská generální prokuratura.Hlavními cíli ruských jednotek byly vesnice Bilozerka a Dniprovske.i.Agentura TASS s odvoláním na leteckou službu rovněž uvedla, že vzdušný prostor v blízkosti mezinárodního letiště Vnukovo byl krátce uzavřen a odlety a přílety byly zpožděny.Výstaviště poškozené dronem se nachází na Krasnopresněnském nábřeží řeky Moskvy, 100 metrů od Moskva-City, kancelářského bloku v hlavní obchodní čtvrti hlavního města, který byl tento měsíc dvakrát během několika dní zasažen troskami ze sestřeleného dronu.Až do série útoků v posledních měsících nebylo hlavní město během konfliktu na Ukrajině, který začal před více než rokem, terčem útoku.Minulý týden Rusko zničilo ukrajinský dron nad západem Moskvy, přičemž trosky dopadly do parku na Karamyševském nábřeží.V květnu byl dron sestřelen poblíž Kremlu, necelých pět kilometrů od výstaviště Expo.Dne 30. července ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že se k Rusku blíží "válka" a cílem se stanou "symbolická centra a vojenské základny" země.Tím se celkový odhad počtu ruských příslušníků zabitých od invaze na Ukrajině zvýšil na 256 510.uvedl generální štáb ukrajinských ozbrojených sil na ranním brífinku,Generální štáb uvedl, že došlo k 33 bojovým střetům.Úřadující dánský ministr obrany Troels Poulsen v červenci uvedl, že Dánsko doufá, že se "výsledků" výcviku dočká počátkem roku 2024.Souhlas USA přichází den poté, co Ukrajina uvedla, že na základě současných časových plánů nebude schopna provozovat stíhačky do podzimu nebo zimy."Již nyní je zřejmé, že během letošního podzimu a zimy nebudeme schopni bránit Ukrajinu stíhačkami F-16," řekl ve středu pozdě večer ukrajinské televizi mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat."Vkládali jsme do tohoto letounu velké naděje, že se stane součástí protivzdušné obrany, schopné nás ochránit před ruskými raketami a bezpilotním terorismem."Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba řekl: "Ukrajinští piloti se vrátí z výcviku a letadla se vrátí s nimi."USA potvrdily "plnou podporu" transferu letounů F-16Spojené státy schválily vyslání stíhacích letounů F-16 z Dánska a Nizozemska na Ukrajinu, jakmile bude dokončen výcvik pilotů, uvádí americký ministr zahraničí Antony Blinken v dopise, který viděla tisková agentura Reuters.Washington urychlí schvalování žádostí o převod letounů F-16, uvádí se v dopise - zaslaném Blinkenovým protějškům v Dánsku a Nizozemsku. USA musí schválit převod vojenských stíhaček od svých spojenců na Ukrajinu."Píši vám, abych vyjádřil plnou podporu Spojených států jak převodu stíhacích letounů F-16 na Ukrajinu, tak výcviku ukrajinských pilotů kvalifikovanými instruktory F-16," uvedl Blinken v dopise."Je i nadále velmi důležité, aby se Ukrajina dokázala bránit proti pokračující ruské agresi a porušování své suverenity."Americký prezident Joe Biden v květnu schválil programy výcviku ukrajinských pilotů na letounech F-16. Kromě Dánska mělo být výcvikové středisko zřízeno i v Rumunsku. Rusko na tuto podporu reagovalo tvrzením, že poskytnutí letounů F-16 Ukrajině představuje pro západní země "kolosální riziko".Několik hodin před úderem na Moskvu zmařilo Rusko útok ukrajinských námořních dronů na své válečné lodě v Černém moři, což byl poslední z řady útoků na jeho flotilu, informuje agentura AFP.Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že dron byl zničen ve čtvrtek pozdě večer hlídkovými loděmi námořnictva ve vzdálenosti 237 km jihozápadně od Sevastopolu - základny jeho Černomořské flotily na Moskvou anektovaném Krymském poloostrově.Útoky z obou stran se v Černém moři vystupňovaly poté, co Rusko odstoupilo od dohody, která umožňovala bezpečný vývoz ukrajinského obilí přes tento lodní uzel.Dne 4. srpna Rusko uvedlo, že odrazilo pokus Ukrajiny o útok dronem na svou základnu Novorossijsknaval v moři, zatímco ukrajinský bezpečnostní zdroj uvedl, že útok na válečnou loď na základně byl úspěšný.K útoku došlo několik hodin poté, co civilní nákladní loď plující přes Černé moře z Ukrajiny dorazila do Istanbulu navzdory ruské blokádě.Moskva minulý měsíc oznámila, že všechny lodě, které se v Černém moři přiblíží k Ukrajině, bude považovat za potenciální vojenské nákladní lodě.Výroky Jense Stoltenberga přišly poté, co jeho náčelník generálního štábu navrhl, že Ukrajina by se mohla vzdát území jako podmínky členství v NATO. Stoltenberg uvedl: "Jsou to Ukrajinci, a pouze Ukrajinci, kdo může rozhodnout, kdy budou existovat podmínky pro jednání, a kdo může u jednacího stolu rozhodnout, co je přijatelné řešení.""To už je zřejmé," řekl mluvčí letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi.Americké ministerstvo financí uvedlo, že tato čtveřice je napojena na ruskou Federální bezpečnostní službu (FSB) a zahrnuje dva, kteří podle něj patří mezi hlavní údajné pachatele Navalného otravy., uvedl deník Washington Post s odvoláním na dokumenty o tomto plánu. Podle dokumentů Moskva pracuje na vlastní verzi Šahed-136 navzdory zpožděním a sankcím, které ovlivňují potřebné komponenty z jiných zemí."Pokud vy, Ukrajinci, nepřekročíte naše hranice, nikdy se této války, této horké války, nezúčastníme. Ale Rusku vždy pomůžeme - jsou to naši spojenci," řekl v internetovém rozhovoru.