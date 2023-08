Koště koštěti koštětem

21. 8. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Aneb šel jsem takhle kolem Pravda Politici minulého režimu pravdu nesnášeli, za pravdu pravdoucí natvrdo nadlouho zavírali občany, zavírali je do jam a dolů, aby v duchu míru a lidských práv kopali pro ulhané ruské okupanty uran a pro domácí šlechtu stavěli stavby socialismu, aby ještě více a lépe mohli sloužit Kremlu. Ti „laskaví“ komunističtí politici popravovali za pravdu zjevenou, poctivou a smutnou. Pro komunisty pravda něco znamenala, proto ji museli nahradit všudypřítomnou lží, báli se jí, proto nasadili lež a vypěstovali podivný typ budoucího postsametovského občana. Proč Petr Fiala Pavla Blažka - tipuju - nikdy neodvolá z vlády? Vedle jeho vyjednávacích schopností, včetně schopnosti mrštně se pohybovat v temném zákulisí, Fiala na začátku 90. let Blažka učil. Byl tehdy jen o 4 roky starší. Je mezi nimi silná vazba. https://t.co/5HW3DyIcu2 — Ondrej Kundra (@okundra) August 19, 2023



Pro pragmatické pravicové konzervativní politiky je pravda jen k smíchu, nic pro ně neznamená, vysmívají se jí. Jsou tak smělí, že se pravdy nebojí, pravda je jim u politické prdele. Pravda a lež jedno pro ně jsou, obě zneužívají ve vlastní prospěch. Politici pravicových vlasteneckých hodnot hromadně dnes zas u jednoho stolu sedí s bývalým ruským okupantem, nebo jeho ambasadorem a dávají lacino z plodů republiky, stejně tak, jak dávali zbabělí komunističtí politici v době uranu a uhlí, v době tanků a děl.

Pro koaliční demokratické strany, které o sobě velmi dojemně hovoří jako o záruce spravedlnosti, práva, demokracie a pro ně podobných zbytečností je pravda tak nicotná, že za ní nebojují, že poklonkují těm, kterým je pravda u prdele. Nic pro ně neznamená, nezvednou se, neřeknou už dost, dost bylo kmotrů a mafie, v tomhle my už nejedeme. Ale oni jedou, jedou a s úsměvem blba drtí klakson, aby si zbabělosti politiků skrytou za skromnost, státnost a slušnost volič budoucích voleb dobře nade vší pochybnost dostatečně všiml. Všiml, že mlčeli, když měli mluvit statečně pravdu a nic jiného než pravdu a mluvili o překot, aby mohli zůstat, když měli v tichosti se slzou na víčku odejít z Blažkovy vlády. Zůstali leč a zbyla jen vina, lež a pravda, kterou už nikdo nezajímá. Nikdo ze statečných politiků, kteří si vyhrnuli rukávy a hodlali si odpracovat mandát z voleb neřekl: „Zmiz z vlády ty jedno mafiánské hovado!“.

Mělo to zaznít plně nahlas a nezaznělo. Mělo to zaznít plně nahlas s takovým důrazem, aby pravdu o mafiánské ODS slyšeli domácí voliči, aby odsouzení Blažkových činů s ničemy slyšeli jasně i v Bruselu a dobře tomu rozuměli v Nejedlého Kremlu.

Ovšem statečně mlčet, zbaběle plácat o hranicích, chybách, omylech a podílet se na mafiánských kremelských lžích bylo zas a znova lepší cestou nestoudného pragmatismu české politiky. Chvála premiéra Fialy jako státníka, jenž se, dle nadšené pravice, Masarykovi vyrovná, smrdí dnes víc než měsíc staré tvarůžky naložené v pivu. Chvála prezidenta Pavla, jež povážně zvadla po polámaných tancích kolem soudce Fremra, dostává další nejedlou nakládačku. Nevšiml jsem si, že by si prezident Pavel přísně volal premiéra Fialu a jeho majitele Blažka na vysvětlenou.

Stále prší

Prší a venku se setmělo, věčný básník Kryl básnil a pěl o době včera, o době dnes. Bratříček v dešti se skryl a Kryl to zřel. Nejezdí už v hranatých železných maringotkách, dnes sedlají hustý medvědy a jezdí na ruskou genocidní ropu. Tyhle existence boží se vždy na cestách klikatých najdou a až se sejdou, tak večírek nikdy není krátký. Beránkům vlků se zachtělo a my nikam už nedojdeme. Už jsme došli, aniž jsme vyšli, stojíme na místě, kde jsme se zanechali a polykáme nadávky, aby si nás nevšimli, jak si nás neměli všímat tehdy soudruzi, dnes i zítra mafiánští druzi. Naučili jsme se už tu písničku, není fakt složitá, když ta cesta je napadrť rozbitá, tam ani zpět nemůžeme, dokud tady umíněnou zbabělostí pod vedením klientmafiánské dohody nechcípneme.

Večeře páně a hod boží

Tihle, co se scházejí, když prší a venku se setmělo, odřezávají státu a kradou občanům obrovské finanční položky a nikdo na ně nemůže. Ví to, proto si dělají z občanů legraci a povídají pohádky o náhodném setkání. Blažek by s úsměvem na opilém rtu s prohnutou „vlkovkou“ v arogantní hubě dojemně povídal, že Hitlera, Stalina, Pinocheta, Gottwalda, nebo kýhovýra zločinného fakt v tom dešti krup v bouřce století nepoznal. Že si jen přisedl ke známým, když šel náhodou kolem a přeci se s dobrými přáteli skvěle bavil o věcech budoucích.

Jistěže přesně nevím, leč najisto tuším, že si hoši nepovídali o filmu, knize či nerozebírali poslední Cantos. Rvali totiž jen a opět na kusy finance státu a řvali přitom smíchy. Chlastali a žrali až jim po hubách potoky mastnoty tekly.

Mafie kolem Zemana, Nejedlého a Blažka si všiml snad celý národ, málokdo o nich nehovoří, leč děje se něco? Policie, státní zástupci a všechny tajné služby hromadně upadli do spánku hlubokého v přilehlém šípkovém poli a chrní jako státní tlusté Růženy, a neptejme se na čípak políbení to vlastně čekají. Až jim bude Nejedlý mávat z Kremlu, tak se budou sami sebe ptát, kde jsme „my Zemanovi čučkaři“ nadělali chyby?

Kdo neplatí, ten mlaská

Možná tak domlouvali, zda má Švagr na zahradě za ruskou sankční ropu bagr. Možná hledali páky a protiváhy, aby se ministr Bartoš nemohl rýpat v podivných zakázkách na dodávku ruské ropy od ruských fašistických agresorů na sankčních seznamech tedy slušných šikovných hochů, jak je nazval Nejedlý. Možná se dělily budoucí výnosy z projektů PPP, na které pomalá a vláčná kmotry vedená ODS najednou tak moc spěchá. Možná byl jen Blažek u standardní zpovědi ve zpovědnici Papá Nejedlého a možná jen typicky dělili zisky. Možná, že měl někdo nabito na státní zástupce v Olomouci.

Rychlá pomoc

Evidentní je, že si ministr spravedlnosti premiérem a demokracií poixté vyčistil pozadí. Evidentní také je, že ODS jako jeden žena, jedna muž stojí za činy recidivisty Blažka a hlásají, že je vše na dobré cestě. Evidentní také je, že si slavný lichvář na IKEMU musel rychle sbalit fidlátka a jiná dlátka a tiše zmizet s lichvářskými miliony nepovšimnut policií, prokurátory a dohledovými orgány nad lichvařením. Dojemná snaha ministra Válka (odměna zajištěna?) udržet lichvářského ředitele nic nezmohla, když bylo nutné odvést pozornost od ministra spravedlnosti Blažka, který byl zas a opět přistižen u příkladného „kurvení“ se s kremelským výsadkem a tuzemskými oligarchy.

Koště koštěti koštětem

Ale, jak všem naivním realitu dnešních dní vysvětlil bojovník proti všem nestoudným košťatům Pavlík „Koště“ Novotný, Blažek, Benda, Fiala a další pravicové politici jsou hodné košťata, protože v zájmu republiky musí plně respektovat ony velké dohody domácích a kremelských košťat. Dohody, o kterých hloupí voliči nemají právo nic vědět. Dnešní velcí kluci, kteří se spolu baví, jsou titíž velcí kluci, kteří se spolu bavili po Vítězném únoru a titíž velcí kluci, kteří se spolu budou bavit po Vítězném návratu i v budoucnu, kdy se vrátí v přítomnosti minulost.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do veřejného dění

