Ukrajina a Rusko: "Válka bude určitě trvat až do roku 2025"

21. 8. 2023

Válka na Ukrajině nejspíše neskončí dříve než v roce 2025, očekává vojenský expert Gressel. V rozhovoru hovoří o průběhu ukrajinské ofenzívy a výhodě, kterou by pro tuto zemi měly neupravené střely Taurus. Válka na Ukrajině nejspíše neskončí dříve než v roce 2025, očekává vojenský expert Gressel. V rozhovoru hovoří o průběhu ukrajinské ofenzívy a výhodě, kterou by pro tuto zemi měly neupravené střely Taurus.

tagesschau.de: V těchto dnech čteme mnoho zdánlivě protichůdných zpráv. Ukrajinští vojáci prý zabředli do minových polí ruské armády. Pak opět čteme o dobývání jednotlivých vesnic. Jak byste popsal průběh ukrajinské ofenzívy?

Gustav Gressel: Ukrajinská ofenzíva zjevně nesplňuje původní očekávání a operační cíle dosáhnout pobřeží Azovského moře a odříznout Krym od zbytku ruských jednotek. Vzhledem k velikosti ztrát je to v současné době přinejmenším nereálné. V současné době je ukrajinská ofenzíva zřejmě zaměřena především na jižní město Tokmak v Záporožské oblasti.

Tam jsou však ruské obranné pozice velmi hluboké, takže by mohlo být obtížné je prolomit. Existují však individuální úspěchy. Ukrajinci nedávno začali stahovat opotřebované jednotky z frontové linie a nahrazovat je novými. Mají více sil a jsou v útocích čerstvější.

tagesschau.de: Mohlo by být průlomu dosaženo jinde?

Gressel: Průlomu by mohlo být dosaženo mezi Záporoží a Doněckem u osady Velyka Novosilka, ale pokud pak chcete postupovat na jih směrem na Berďansk, výsledkem je velmi dlouhá osa. A po třech měsících ofenzívy jsem stále skeptičtější k tomu, že Ukrajina bude schopna shromáždit dostatek záloh, aby využila takového průlomu.

tagesschau.de: Stížnosti na vyčerpané síly lze slyšet také od ruské armády, naposledy po dobytí vesnice Urožajne. Následně si ruský velitel stěžoval na špatnou kvalitu svých vojáků. Je to symptomatické?

Gressel: Podle mého názoru je to příznačné pro oboje ozbrojené síly. Opotřebení v této válce bylo obrovské a o něco vyšší na ruské straně než na straně ukrajinské. Obě strany se doplňují záložníky. Mobilizovaný personál stárne a stárne. Vojenský výcvik, který absolvoval před mobilizací, je stále pozadu, křivka zapomínání stoupá, profesionalita klesá. To je problém pro velitele na obou stranách.

Na ruské straně je také skutečnost, že morálka je někdy horší kvůli nedostatku rotací a že zejména starší lidé dosahují svých limitů rychleji kvůli neustálému stresu. Otázkou je, jak moc to prospěje Ukrajincům.

Urážlivé z politických důvodů?

tagesschau.de: Na druhé straně ruská armáda postupuje na severu. Minulý týden ukrajinské vedení evakuovalo Kupjanskou oblast. Jaký je vojenský význam tohoto sektoru fronty?

Gressel: Vojenská hodnota je nízká. Ukrajinci mají podezření, že ruská armáda shromáždila na severu 100 000 vojáků a 900 tanků - síly, které by ve skutečnosti potřebovala k odražení ukrajinských útoků na jihu a k rotaci tam.

Mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho generály však existuje dichotomie. Vedení armády tlačí na to, aby se více přesunulo do defenzívy a ukrajinská armáda se vyčerpala. Putin na druhé straně požaduje, aby byly Doněcká a Luhanská oblast zcela "osvobozeny".

Kupjansk se nachází na severní trase směrem k městům, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou v Doněcké oblasti - Slovjansk, Kramatorsk a Bachmut. Proto lze předpokládat, že Putin nařídil tuto možnou ofenzívu z politických důvodů.

"Relativně dětinská diskuse"

tagesschau.de: S pokračujícími útoky na ukrajinská města a infrastrukturu Ukrajina tlačí na dodávky zbraní, které zlepší protiletadlovou obranu. Jde také o střely "Taurus" z Německa. Německá vláda je zjevně chce technicky omezit dříve, než je dodá. Je to pochopitelný postoj?

Gressel: Pokud je to opravdu to, o čem to je, byla by to poměrně dětinská diskuse. Mezi Ukrajinci a Brity a Francouzi existuje dohoda o použití dodaných raket typu "Storm Shadow" a "Scalp" pouze na ukrajinském území, tj. neútočit s nimi na samotné Rusko. Ukrajina to dodržuje.

I kdyby měl Taurus mnohem větší dolet, než Ukrajina potřebuje, tento dolet by dal ukrajinským bojovým letounům schopnost odpalovat tyto střely s plochou dráhou letu z relativně bezpečných míst na západní Ukrajině. Tato taktická výhoda by neměla být Ukrajincům odebrána.

Ale možná je to o něčem jiném. Pro Německo a Švédsko je "Taurus" důležitou součástí jejich vlastní obrany v oblasti Baltského moře, pokud by došlo k útoku Ruska. "Taurus" je postaven a navržen pro tento účel. Ale pokud bude nyní použit na Ukrajině, Rusové uvidí, jak řízená střela funguje. Proto by bylo myslitelné a ne neobvyklé, že by byly provedeny určité úpravy, které by zabránily Rusům prozkoumat přesné technické detaily.

"Rusko a Ukrajina chtějí rozhodnutí"

tagesschau.de: Zprávy médií o údajných prohlášeních šéfa štábu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o možných mírových jednáních vyvolaly tento týden rozruch. Zprávy byly zamítnuty. Je předpoklad, že se objevují i takové myšlenky, přesto zřejmý?

Gressel: NATO samo o sobě do toho není zapojeno, ale budou vlády spojenců, kteří budou o takových věcech přemýšlet.

Bílý dům a kancléřství v Berlíně jsou jasně zaměřeny na skutečnost, že Ukrajina bude muset v určitém okamžiku vyjednávat s Ruskem a že dodávky zbraní poslouží k tomu, aby se Ukrajina dostala do lepší vyjednávací pozice než Rusko. Nejsou však určeny k tomu, aby umožnily Ukrajině porazit Rusko vojensky.

Problém je v tom, že Rusko a Ukrajina chtějí mít v této válce rozhodnutí. Rusko nadále usiluje o úplné zničení Ukrajiny jako nezávislého státu a nechce jednat o ničem, co je pod tímto válečným cílem. Ukrajina na druhé straně stále více mluví o této válce jako o své válce za nezávislost a chce, aby Rusko bylo nakonec nuceno uznat Ukrajinu jako nezávislý stát.

Žádné územní otázky by pak neměly zůstat nezodpovězeny, aby Rusko nadále nemělo nohu ve dveřích prostřednictvím pseudorepublik nebo anektovaných území.

Touha po vyjednávání tedy neodráží politickou realitu válčících stran. V tomto smyslu lze tuto touhu skutečně s klidem ignorovat. (Zvýrazněno BL.)

"Válka bude určitě trvat až do roku 2025"

tagesschau.de: Z toho usuzuji, že očekáváte, že válka bude pokračovat přinejmenším příští rok.

Gressel: V každém případě je třeba očekávat, že tato válka bude trvat až do roku 2025. Pokud by Donald Trump vyhrál americké prezidentské volby v listopadu 2024, mohl by z ruského pohledu nabídnout dohodu v lednu 2025, takže jaro 2025 by bylo nejbližším datem, kdy by válka mohla být ukončena za jeho vlastních - ruských - podmínek. Pokud naopak volby vyhraje Biden, což je v tuto chvíli o něco pravděpodobnější, dá se očekávat, že válka potrvá i po roce 2025.

"Spousta času promarněného zbytečnými debatami"

tagesschau.de: Je na to Západ připraven?

Gressel: Putin je na to připraven - počítá, že šance Ruska na vítězství jsou větší v dlouhé opotřebovací válce. Protože se Rusko vyrovnalo se sankčním režimem, bude v dlouhodobém horizontu vyrábět mnohonásobně více těžkých zbraňových systémů než Západ.

Jeho sklady jsou využívány rychleji než ruské a rok a půl po začátku války zde nejsou žádné vážné snahy o zvýšení zbrojních průmyslových opatření, kromě dělostřelecké munice. Muselo by být vyrobeno více tanků, bojových vozidel pěchoty, řízených střel a raket, aby bylo možné udržet Ukrajinu ve válce několik let a nediskutovat pokaždé znovu o tom, co je Ukrajině dodáváno ze zásob.

Ztratili jsme spoustu času v nesmyslných rozpravách. Putin díky své socializaci v KGB očekává, že západní demokracie budou slabé, rozdělené a zaniknou kvůli svým vlastním rozporům. A z Washingtonu a Berlína neexistuje žádný signál, který by otřásl jeho vírou. To vyžaduje trochu víc než jen symboliku nebo příležitostné "cokoliv to stojí". Musí následovat činy, a to se neděje.

"Oběti posilují odhodlání"

tagesschau.de: Jak při svých návštěvách Ukrajiny vnímáte, jak se s touto perspektivou vyrovnává obyvatelstvo? Změnilo se něco na vůli tamních lidí prosadit se?

Gressel: Z hlediska vůle prosadit se se nic nezměnilo. Ale samozřejmě, po roce a půl války jsou lidé vyčerpaní. Mnozí zestárli o deset let během pouhých několika měsíců. Existují velké obavy o budoucnost Ukrajiny, zda zůstane životaschopným státem i po této válce. Nebo zůstane přerušena obrovskou frontou pod příměřím, které Rusko použije pouze k přezbrojení a pak začne válku znovu?

Osobní oběti lidí jsou obrovské. Každý má příbuzné, přátele a známé, kteří padli. To vyvolává otázku pro každého: Proč? To je důvod, proč mnoho lidí říká: Nyní více než kdy jindy. Nyní musí tato válka přinést rozhodnutí. Oběti nesměly být marné, ne pro další minskou dohodu, která nemá cenu papíru, na němž je napsána, aby tím naše děti a vnoučata nemusely znovu procházet. Lidé jsou samozřejmě unavení, ale oběti také posilují odhodlání.

Zdroj v němčině: ZDE

