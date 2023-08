Siova Čína je pro zahraniční firmy příliš riskantní

23. 8. 2023

Čínská ekonomika ztrácí dynamiku. Vládní představitelé říkají, že chtějí přilákat více zahraničních investorů jako jeden ze způsobů, jak podpořit hospodářský růst, ale mají zvláštní způsob, jak to ukázat, píše Christine McDaniel. Čínská ekonomika ztrácí dynamiku. Vládní představitelé říkají, že chtějí přilákat více zahraničních investorů jako jeden ze způsobů, jak podpořit hospodářský růst, ale mají zvláštní způsob, jak to ukázat,

Nedávné kroky, jako jsou agresivní policejní razie proti zahraničním podnikům a zadržování základních ekonomických údajů, se podobají vyvěšení cedule "Nevstupovat".

Čím tvrději bude Komunistická strana Číny zasahovat proti zprávám, názorům a datům, které nezapadají do jejího preferovaného narativu, tím větší bude investiční riziko a tím těžší bude pro Čínu proniknout na globální kapitálové trhy.

Ekonomické údaje ukazují v letošním druhém čtvrtletí růst pouze o 0,8 %, oproti 2,2 % v prvním čtvrtletí. Dlouhodobé zpomalení cen nemovitostí, deflační tlaky a vysoká nezaměstnanost mladých lidí nevěstí nic dobrého ani pro příští čtvrtletí.

Ve snaze zvrátit situaci v úterý snížila Čínská lidová banka referenční úrokové sazby a napumpovala do ekonomiky likviditu. Další pákou, po které čínská vláda sahá, jsou zahraniční investice. Po celá desetiletí stačila pouhá velikost čínského trhu k tomu, aby se Čína stala jednou z nejlepších destinací pro nadnárodní korporace, které chtějí rozšířit své operace.

Ale není jasné, zda samotná velikost trhu je dostatečná. Bloomberg uvádí, že "místní úředníci chladně volají zahraničním podnikatelům" a že tyto "snahy se setkávají s vlažným přijetím".

S cílem přilákat zahraniční investory zveřejnila čínská státní rada minulý měsíc plán s nižšími daňovými sazbami pro zahraniční firmy v Číně, snadným získáváním víz, povolení k pobytu pro zaměstnance zahraničních firem a uvolněnými předpisy o zahraničních přenosech dat.

Čas ukáže, jak účinná tato sladidla budou, ale vynořující se otázkou je, zda to bude stačit k potlačení rostoucí hrozby razie ve vaší kanceláři, zadržení vašich zaměstnanců nebo něčeho horšího.

Mezinárodní podniky vědí, že Čína letos rozšířila rozsah svého zákona o kontrašpionáži. Podle Národního kontrarozvědného a bezpečnostního centra zákon rozšiřuje definici špionáže daleko za hranice státního tajemství a zpravodajských informací "na jakékoli dokumenty, data, materiály nebo položky související se zájmy národní bezpečnosti, aniž by definoval pojmy".

Bill Bishop, který vydává informační bulletin o Číně, jemuž důvěřují globální diplomaté a politici, si všiml nedávného příspěvku na WeChatu od ministerstva státní bezpečnosti země. Překlad byl mrazivý: "Kontrašpionáž vyžaduje mobilizaci celé společnosti!"

Podnikatelé také vědí, že v březnu čínské úřady zadržely vysoce postaveného japonského zaměstnance výrobce léčiv Astellas Pharma, když nastupoval na let zpět do Japonska. Čína tvrdí, že byl zapojen do špionážních aktivit, což Japonsko popírá.

Potenciálně všeobjímající definice špionáže v kombinaci s těmito nedávnými událostmi je alarmující. Naznačuje, že pokud jste zahraniční firma v Číně a čínské úřady se domnívají, že vaše společnost získala informace v dokumentu nebo údaje, které se nějakým způsobem vztahují k národní bezpečnosti - jakkoli špatně definované to může být - pak by vaše firma mohla být vystavena jedné z těchto razií. Také každý z vašich zaměstnanců v Číně, ať už státní příslušníci nebo cizinci, by mohl být vyslýchán nebo dokonce uvězněn.

Co když se vaše společnost zabývá shromažďováním business intelligence? Vezměme si Capvision, "globální primární výzkumnou platformu spojující finanční instituce, poradenské firmy a globální podniky". Jejich kancelář v Šanghaji byla začátkem tohoto roku prohledána. Celý jejich obchodní model je postaven na poskytování odborných znalostních služeb v oboru. To znamená, že jejich zaměstnanci shromažďují informace o čínských trzích, společnostech a politikách pro zahraniční klienty pracující v Číně. Pokud jeden z jejich klientů získá tržní informace o odvětví, které protistrana považuje za důležité pro národní bezpečnost, budou jeho zaměstnanci ohroženi?

Čínská státní televize CCTV označila obranu, finance, energetiku a zdravotnictví za klíčová odvětví. Znamená to, že zahraniční firmy, které chtějí podnikat v Číně v těchto odvětvích, již nemohou získat informace o trhu?

Čína tento týden oznámila, že již nebude zveřejňovat údaje o nezaměstnanosti mladých lidí. Co když se ekonomická poradenská firma pokusí odhadnout nezaměstnanost mladých lidí. Bude to považováno za špionáž?

Nejistota zvyšuje rizikovou prémii, takže očekávaný výnos musí být vyšší, aby se investice uskutečnila. Větší nejistota snižuje investice velkých i malých firem, ale negativní dopad je mnohem větší u malých firem, možná včetně těch podnikatelů, jimž volali místní čínští představitelé. Větší nejistota může také snížit schopnost investic reagovat na poptávkové šoky.

Jinými slovy, až se čínská ekonomika skutečně otočí, investoři se mohou mít na pozoru, aby se do toho znovu nezapojili.

Zdroj v angličtině: ZDE

