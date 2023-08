Candace Rondeauxová: Jedinou cestou vpřed v postoji vůči Rusku je odstrašení a nátlak

25. 8. 2023

čas čtení 12 minut





Překlad patnáctiminutové reportáže:

Reportérka Channel 4 News: Kdo by řekl, že Wagnerovi žoldáci mají srdce? Ale smrt Jevgenije Prigožina a jeho druha Dmitrije Utkina je hluboce zasáhla. Před Wagnerovým velitelstvím v Petrohradě položili červené karafiáty. Tam, kde Prigožin vyrostl, se stal násilnickým zločincem, byl poslán do vězení, vyšel ven a provozoval stánek s hot dogy a restauraci a přátelil se s Vladimirem Putinem, to vše předtím, než v roce 2014 založil proslulou soukromou vojenskou společnost Wagner.

Člen Wagnerovy skupiny: Je to jako prohra.



Člen Wagnerovy skupiny: Byl pro nás vším. Vždycky jsme čekali na slovo od něj, od našeho strýčka Ženi.

Je to jako prohra.Byl pro nás vším. Vždycky jsme čekali na slovo od něj, od našeho strýčka Ženi.





Prigoginovo letadlo se včera večer zřítilo z oblohy. Podle Wagnerových kanálů na Telegramu ho sestřelila ruská protivzdušná obrana zrádců vlasti. Dnes byli na místě vyšetřovatelé, ale nejspíš nedospějí k závěru mnohých, totiž že šlo o spektakulární atentát na objednávku muže, který dnes řekl, že jen dohání, co se stalo.



Vladimír Putin: Pokud jde o tuto leteckou katastrofu, chci nejprve vyjádřit upřímnou soustrast rodinám všech, kteří zahynuli. Je to vždy tragédie, a skutečně, pokud tam byli lidé z firmy Wagner, jak naznačují původní zprávy, chtěl bych říci, že významně přispěli k naší společné věci boje proti neonacistickému režimu na Ukrajině.



Reportérka: Dokonce i poté, co se Prigožin v červnu v Rostově na Donu setkal s vojenskými veliteli a oznámil, že chystá ozbrojené povstání, vyšel prezident svému starému příteli vstříc a umožnil mu bezpečný odjezd do Běloruska. Ale na výzvu Vladimíra Vladimiroviče si netroufne. Prigožin byl mrtvý muž, který letěl.



Vladimír Putin: Znal jsem Prigožina velmi dlouho. Od začátku devadesátých let. Byl to člověk se složitým osudem. A ve svém životě se dopustil závažných chyb.



Reportérka: Ve čtvrtek se Putin setkal s tankisty, kteří zničili ukrajinská obrněná vozidla. Západní představitelé přihlížejí a doufají, že Prigožinova smrt odhaluje rozvrat v ruském vedení, osudové rozpory, které podkopou invazi na Ukrajinu.



Annalena Baerbocková: Tento vzorec v Rusku známe, v Putinově Rusku dochází k úmrtím a pochybným sebevraždám, pádům z oken, které nakonec zůstávají nevysvětleny. To podtrhuje skutečnost, že diktátorský mocenský systém, který je postaven na násilí, zná pouze násilí doma i v zahraničí.



Reportérka: A v Nigeru v západní Africe někteří stále doufají, že je přijde zachránit skupina Wagner. Před čím, to není zcela jasné. Po převratu z minulého měsíce se vyrábějí ruské vlajky, které mají nahradit francouzskou trikolóru. Z Prigožina se stalo něco jako kult. Navzdory důkazům o masakrech a rabování, které provádějí Wagnerovi žoldáci. Kdo ví, co se s nimi teď stane. Spoluzakladatele Wagnerovy skupiny Dmitrije Utkina, neonacistu, kterého zde zastihli nezvykle usměvavého, Wagnerovi vojáci také oplakávají. Na tomto videu si s Prigožinem povídají o smrti. Ne konec, ale nový začátek, říká Utkin.- Prigožin odpovídá. Všichni půjdeme do pekla, ale v pekle budeme nejlepší.



Moderátorka: Hovořila jsem s Michailem Kasjanovem. Nyní je ruským opozičním politikem. Ale v letech 2000 až 2004 byl ruským premiérem za vlády Vladimira Putina. Začala jsem tím, že jsem se ho zeptala, zda můžeme předpokládat, že za domnělou smrtí Prigožina stojí Putin.



Michail Kasjanov: Ano, o tom nepochybuji. Bylo to nevyhnutelné, že ho Putin zlikviduje. A to z jednoduchého důvodu. Putin není schopen odpouštět,a Prigožin vytvořil Putinovi velký problém. Nikdo, nikdo Putina za celých 23 let u moci neponížil. Ale Prigožin to udělal a Putin mu to neodpustil.



Moderátorka: Způsob zabití je velmi příznačný. Víte, normálně se očekává, že Putin nebo lidé za Putinem použijí například jed. Ale vzkaz, kterýtentokrát Putin vyslal, je mnohem brutálnější, mnohem veřejnější.



Michail Kasjanov: Každý opravdu chápe, že to bylo Putinovo přání a že to byl Putinův pokyn nebo jak to nazvat. Nezáleží na tom, v jakém formátu to šlo. Ale že za tím stál Putin, o tom naprosto jistě nikdo nepochybuje.



Moderátorka: Může se Putin spolehnout na loajalitu lidí uvnitř skupiny Wagner? Nebo je možné, že se Prigožin stane mučedníkem? Znáte mnoho dalších potenciálních soupeřů? Vyzývatelů Putina?



Michail Kasjanov: To si nemyslím. Prigožin, Utkin nebo nějací další velitelé skupiny Sagner a jejich účastníci a jejich bojovníci. Ti nebyli proti Putinovi. Vzpoura nebyla proti Putinovi. Prigožin tlačil na Putina, aby realizoval jeho požadavky, jednak aby mu poskytl peníze a jednak aby přijal zákon, který by legalizoval jeho existenci, protože ještě teď v Rusku je to podle ruské legislativy nelegální organizace, vojenská nelegální organizace.



Moderátorka: Vyjde z toho tedy nyní Putin silnější, nebo slabší? A je Rusko po tomto více nestabilní, pokud to byl skutečně atentát?



Michail Kasjanov: Na jedné straně Putin věří, že posílil, ale myslím, že to vytváří rizika pro příští rok, kdy by se měly konat tzv. volby. Do prezidentských voleb se znovu zapojí, prostě se znovu jmenuje. Ale lidé kolem a lidé v zemi, dokonce i každý policista pochopí, že to budou zfalšované volby. Putin ztratí veškerou legitimitu. Příští rok bude pro Putina těžký a Prigožin začal první problémy, svou vzpourou jen otevřel cestu ke konci Putinova režimu.



Moderátorka: Největší riziko tedy hrozí Putinovi od lidí v Rusku, ne lod lidí kolem Putina nebo jen pod Putinem?



Michail Kasjanov: Tak nejdříve to přichází od lidí kolem Putina, ale samozřejmě tím, že by se neplnily jeho pokyny a jeho příkazy, to by záleželo především na těchto lidech. A za druhé samozřejmě všichni nadále věříme, že ukrajinská protiofenzíva dosáhne patřičných výsledků ne letos, ale až příští rok. To rozhodně platí. Dříve nebo později Ukrajina dosáhne rozhodujících úspěchů. Rozhodující převahu na bojišti, a to bude to, že se v Rusku vytvoří další strach a Putin bude vnímán jako slabý, nikoliv pragmatický a úspěšný vůdce, ale jako fanatik.



Moderátorka: Právě jste předpověděl Putinův konec. Jak brzy podle vás?



Michail Kasjanov: Já si myslím, že, jak jsem říkal, příští rok a takzvané prezidentské volby, prostě reintegrace, ne volby, jenom imitace voleb, ale on to určitě chce a potřebuje, protože chce mít možnost demonstrovat sobě, lidem kolem a pro většinu Rusů, že ho podporuje celé Rusko. On bude demonstrovat tu podporu jako 80 % a ale ve skutečnosti lidé budou stále více chápat, že ho nevolili a jeho legitimita a autorita se vytratí. A vzhledem k tomuto výsledku si myslím, že si to můžeme začít brzy uvědomovat. Nevylučuji, že odstoupí sám od sebe. Do konce příštího roku. Záleží také na úspěchu ukrajinské protiofenzivní operace.





Moderátorka: Je příměří po Prigožinově smrti více či méně pravděpodobné?





Candace Rondeauxová: Všichni chápou, že to, co je čeká po Putinově odchodu, ať už přirozenou cestou, nebo z jiných příčin. Je to v podstatě stále větší chaos, a pokud ne chaos, tak někde se vyskytne ruka spravedlnosti, jednou ti, kdo jsou zodpovědní za mnohá zvěrstva, která má Rusko v posledních letech na svědomí, za to zaplatí. A tak jsou neuvěřitelně motivováni k tomu, aby Putina alespoň jaksi udrželi u moci, byť jako figurku, dokud nevymyslí nějaký plán, jak odbourat něco z toho, co udělal.



Moderátorka: Jak by tedy měla Amerika, Evropa, Spojené království jednat s Putinem a jak se vypořádat se zemí, kterou někteří označují za mafiánský stát?



Candace Rondeauxová: Jedinou cestou vpřed je odstrašení a nátlak. To je jediná cesta a v roce 2014 došlo k několika vážným chybám, když se USA a Evropa rozhodly tak trochu otočit na druhou stranu a tak nějak jemně pokárat pana Putina po první invazi na Krym a pak na Donbas, to byla obrovská chyba a my teď bohužel sklízíme velmi kyselé plody této chyby. Takže příští lídr Bílého domu, budoucí lídři Evropy se budou muset zavázat, že budou pokračovat v urychlování a zesilování tlaku na Rusko, aby udělalo alespoň jednu důležitou věc, a to, aby si hledělo svých vlastních hranic.



0

211

Vůbec to s tím nesouvisí. To je interní záležitost.* * *Candace Rondeauxová je ředitelkou programu Future Frontlines v New America Foundation a odbornicí na Wagnerovu skupinu. Začal jsem otázkou, co by události posledních 24 hodin mohly znamenat pro svět mimo Rusko.Myslím, že to znamená, že Vladimir Putin hodlá zajistit, aby už nikdy nedošlo k takové výzvě, jakou jsme viděli před dvěma měsíci, kdy Jevgenij Prigožin pochodoval na Moskvu. A co je důležitější, myslím, že to ukazuje, že je stále odhodlán pokračovat v investicích do těchto nepravidelných vojenských jednotek. Ale rád by je viděl trochu přesvědčivěji operovat.Takže si myslíte, že Rusko bude i nadále posílat žoldáky po celém světě, jako to dělal Wagner? Například napříč Afrikou?O tom asi není pochyb. Předtím, než vznikla Wagnerova skupina, existovaly jiné typy žoldnéřských organizací, například skupina Moran Unity byla jednou z prvních, která vyslala Dmitrije Utkina do Sýrie, a tak bychom měli očekávat, že tato tradice bude pokračovat. Je to dlouhá tradice, která sahá až do sovětských dob.Když se podíváte na to, že Prigožin je mrtvý, další vysocí generálové nebo velitelé, kteří byli nějakým způsobem na Ukrajině klíčoví, jsou buď uvězněni, nebo propuštěni. Mohlo by se stát, že se za několik let ohlédneme zpět a budeme dnešek považovat za bod, kdy se válka obrátila ve prospěch Ukrajiny?Válka se ve prospěch Ukrajiny překlopila v okamžiku, kdy Prigožin 24. června 2023 vstoupil na chodník při svém pochodu za spravedlností. To byl okamžik, kdy se zhaslo. Prigožin byl pro Putina chodící mrtvý muž. V určitém okamžiku o tom nebylo pochyb. Že se mu Vladimir Putin tak či onak pomstí, a pokud to neudělá on, že to udělá někdo jiný. Bylo předem jasné, že Wagnerova skupina bude přejmenována a případně i vzkříšena v nějaké jiné podobě. A taková je prostě povaha tohoto byznysu a zdá se, že na tom panuje shoda. Ale Putin je oslaben, destabilizován.Vidíte skutečně konec Putinova režimu? Nebo je to předčasné říkat?Určitě si myslím, že epizoda s Prigožinem určitě urychluje cestu k vypršení Putinova vlivu v Rusku. Není pochyb o tom, že lidé, kteří jsou mu blízcí, si musí klást otázku. Jak dlouho to ještě může trvat? Jak dlouho můžeme připustit takovýto druh tristního hospodaření s národními zdroji?A tak mohou být méně ochotni plnit jeho příkazy. Ale nebudou dost odvážní nebo dost hloupí na to, aby se ho pokusili svrhnout, že ne?