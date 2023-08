Bojovný Vivek Ramaswamy se stal překvapivým centrem televizní debaty republikánských kandidátů (bez Trumpa)

24. 8. 2023

čas čtení 4 minuty

Tento podnikatel v biotechnologiích přebral Trumpovy postoje v nepřítomnosti bývalého prezidenta, což vyvolalo těžkou palbu ostatních kandidátů



Vivek Ramaswamy, 38letý biotechnologický podnikatel, který v republikánských průzkumech obsadil třetí místo, se v nepřítomnosti Donalda Trumpa stal překvapivým ohniskem první debaty republikánských primárek, projevil mizivý respekt k ostatním kandidátům a na oplátku si vysloužil těžkou palbu. Vivek Ramaswamy, 38letý biotechnologický podnikatel, který v republikánských průzkumech obsadil třetí místo, se v nepřítomnosti Donalda Trumpa stal překvapivým ohniskem první debaty republikánských primárek, projevil mizivý respekt k ostatním kandidátům a na oplátku si vysloužil těžkou palbu.





"Žijeme v temné době," prohlásil Ramaswamy výrazně trumpovským a konspiračním způsobem, který se stal charakteristickým znakem jeho kampaně.



Ramaswamyho snahu o republikánskou nominaci zasáhly nedávné skandály kvůli výrokům, které naznačovaly sympatie ke konspiračním teoriím kolem teroristických útoků z 11. září a útoku na Kapitol z 6. ledna. Snažil se však vystupovat jako outsider podobný Trumpovi, který se svými extrémními názory staví proti establishmentu.



Všichni ostatní prezidentští kandidáti na pódiu v Milwaukee, jak Ramaswamy opakovaně řekl,jsou "koupeni a zaplaceni" dárci.



Poté, co všech osm kandidátů odmítlo zvednout ruku na otázku, zda věří, že klimatickou krizi způsobuje lidské chování, Ramaswamy jim skočil do řeči a ostře zarepoval: "Odemkněte americkou energetiku, vrtejte, frakujte, spalujte uhlí, přijměte jadernou energii."



Tento měsíc byl ve znamení katastrofálních požárů na Havaji a silných záplav v Kalifornii. Moderátoři Fox News upozornili, že klimatická krize je pro mladé americké voliče problémem číslo jedna. Bez ohledu na to nejmladší kandidát na pódiu pokračoval: "Více lidí umírá kvůli špatné politice proti změnám klimatu než kvůli skutečnému klimatu."





Uprostřed výměny názorů na kriminalitu Ramaswamy zaútočil na bývalého viceprezidenta Mikea Pence a zdálo se, že dokonce pochybuje o republikánském světci Ronaldu Reaganovi.





Ramaswamy se střetl s Nikki Haleyovou, bývalou guvernérkou Jižní Karolíny a velvyslankyní USA u OSN, kvůli svému postoji k podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem a vztahům se spojenci USA.









Ve svém závěrečném vystoupení vyrukoval s tvrdě pravicovými výroky: "Bůh je skutečný. Existují jen dvě pohlaví. Fosilní paliva jsou podmínkou prosperity lidstva. Obrácený rasismus je rasismus. Otevřená hranice není hranice. Rodiče určují vzdělání svých dětí. Nukleární rodina je nejlepší známá forma vlády. Kapitalismus nás pozvedá z chudoby."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

445

"Žijeme v temné chvíli a musíme se postavit skutečnosti, že jsme ve studené kulturní občanské válce, a musíme to uznat."Ron DeSantis, který Trumpovi dlouhé měsíce sekundoval, ale všeobecně se zdálo, že se potýká s problémy se často omezil na roli diváka, když mu Ramaswamy rozdával rétorické rány a ostatní mu je vraceli, čímž se často stával středobodem debaty.Většina z nich se snažila dát do kontrastu Ramaswamyho nedostatek zkušeností s vládnutím se svou prací guvernéra nebo člena Kongresu. Útoky byly často brutální a osobní, podařilo se jim však většinou získat pro Ramaswamyho větší pozornost. Využil také svého statusu "nováčka", když zdůrazňoval své relativní mládí a připomínal divákům, že se narodil v roce 1985.V jedné z mnoha rozzlobených výměn názorů Pence řekl: "Nedávno jste řekl, že prezident nemůže dělat všechno. Mám pro vás novinku. Viveku. Byl jsem na chodbě. Byl jsem v Západním křídle. Prezident ve Spojených státech musí čelit všem krizím, kterým Amerika čelí."Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey, který založil svou kampaň na útocích na Trumpa, byl charakteristicky přímočarý. Ramaswamyho označil za "člověka, který zní jako ChatGPT".S Pencem se střetl opakovaně. Střetl se s Christiem kvůli tomu, zda by měl být Trump omilostněn, pokud bude odsouzen za federální trestné činy. V souladu s Trumpem a extrémními poradci, jako je Steve Bannon, Ramaswamy navrhl zrušit FBI a velkou část federální vlády. Pprohlásil, že "provede revoluci podle Reagana z roku 1980".Na jeho nedávné, konspiračně laděné výroky o 6. lednu a 11. září se ho nikdo nezeptal.Navzdory všem útokům svých soupeřů - nebo možná právě kvůli nim - se Ramaswamy bavil jako o život.