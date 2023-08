Ruská agrese na Ukrajině Putin nařídil bojovníkům z Wagnerovy armády, aby podepsali přísahu věrnosti ruskému státu

26. 8. 2023

čas čtení 12 minut

- Ukrajina potřebuje proniknout už jen o 10 kilometrů, čímž zlikviduje zásobovací linie Ruska pro celou frontu: Ukraine — Victory Is Closer Than You Think - CEPA. Nice to see an article that breaks out of the lines of a map analyses of the counteroffensive (which bedevilled all the critical articles last week). Here in an interesting analysis based on road control. https://t.co/h93hMKqAmU — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 25, 2023

- Dekret zveřejněný na webových stránkách Kremlu ukládá každému, kdo pracuje ve prospěch armády na Ukrajině, povinnost složit formální přísahu věrnosti rusjkému státu



- Putin v pátek večer nařídil bojovníkům skupiny Wagner, aby podepsali přísahu věrnosti ruskému státu poté, co při letecké katastrofě zahynul Jevgenij Prigožin.



Putin v pátek podepsal dekret, který tuto změnu zavádí s okamžitou platností, poté, co Kreml prohlásil, že západní náznaky, že Prigožin byl zabit na jeho příkaz, jsou "absolutní lež". Kreml odmítl definitivně potvrdit jeho smrt s odkazem na nutnost vyčkat na výsledky testů.



Putinovo zavedení povinné přísahy pro zaměstnance společnosti Wagner a dalších soukromých vojenských dodavatelů je jasným krokem k tomu, aby se tyto skupiny dostaly pod přísnější státní dohled, uvádí agentura Reuters.



Dekret zveřejněný na internetových stránkách Kremlu ukládá každému, kdo vykonává práci jménem armády nebo podporuje to, co Moskva nazývá "speciální vojenskou operací" na Ukrajině, povinnost složit formální přísahu věrnosti Rusku.



Bojovníci musí slíbit "věrnost Ruské federaci... přísně plnit rozkazy svých velitelů a nadřízených a svědomitě plnit své povinnosti," píše se v něm podle listu Moscow Times.



Znění přísahy, která je ve výnosu popisována jako krok k vytvoření duchovních a morálních základů obrany Ruska, obsahuje větu, v níž ti, kdo ji složí, slibují, že budou přísně plnit rozkazy velitelů a vyšších velitelů. - Putin v pátek večer nařídil bojovníkům skupiny Wagner, aby podepsali přísahu věrnosti ruskému státu poté, co při letecké katastrofě zahynul Jevgenij Prigožin.Putin v pátek podepsal dekret, který tuto změnu zavádí s okamžitou platností, poté, co Kreml prohlásil, že západní náznaky, že Prigožin byl zabit na jeho příkaz, jsou "absolutní lež". Kreml odmítl definitivně potvrdit jeho smrt s odkazem na nutnost vyčkat na výsledky testů.Putinovo zavedení povinné přísahy pro zaměstnance společnosti Wagner a dalších soukromých vojenských dodavatelů je jasným krokem k tomu, aby se tyto skupiny dostaly pod přísnější státní dohled, uvádí agentura Reuters.Dekret zveřejněný na internetových stránkách Kremlu ukládá každému, kdo vykonává práci jménem armády nebo podporuje to, co Moskva nazývá "speciální vojenskou operací" na Ukrajině, povinnost složit formální přísahu věrnosti Rusku.Bojovníci musí slíbit "věrnost Ruské federaci... přísně plnit rozkazy svých velitelů a nadřízených a svědomitě plnit své povinnosti," píše se v něm podle listu Moscow Times.Znění přísahy, která je ve výnosu popisována jako krok k vytvoření duchovních a morálních základů obrany Ruska, obsahuje větu, v níž ti, kdo ji složí, slibují, že budou přísně plnit rozkazy velitelů a vyšších velitelů.





- Ruské úřady uvedly, že protivzdušná obrana zničila jeden dron, když se blížil k Moskvě, a další v blízkosti hranic s Ukrajinou.



"Dnes v noci zničily síly protivzdušné obrany dron při přiblížení k Moskvě v Istrinském okrese," napsal na Telegramu starosta hlavního města Sergej Sobjanin. "Předběžně nedošlo k žádným obětem ani škodám. Na místě pracují záchranné složky."



V počátečních fázích konfliktu byla Moskva napadána jen zřídka, ale v posledních dnech se ruské hlavní město a další ruské regiony staly terčem palby útoků ukrajinských dronů. Kyjev přislíbil, že konflikt "vrátí" Rusku, píše agentura AFP.



Ministerstvo obrany uvedlo, že druhý ukrajinský dron byl zničen v sobotu brzy ráno v Šebkinském okrese, který je součástí Belgorodské oblasti poblíž hranic. "Pokusu kyjevského režimu provést teroristický útok dronem proti objektům na ruském území bylo zabráněno," uvedlo ministerstvo na Telegramu.



Podle deníku New York Times Ukrajina zvýšila četnost útoků drony, "aby ukrajinské veřejnosti demonstrovala, že Kyjev stále může vrátit úder, zejména když protiofenzíva proti zakořeněným ruským jednotkám postupuje pomalu".



- Ukrajinské síly prolomily obtížnou linii ruské obrany na jihu a budou nyní moci postupovat rychleji, řekl agentuře Reuters velitel bojující na jihu.



Ve středu ukrajinské jednotky vyvěsily státní vlajku v rozbořené osadě Robotyne v jižní části Záporožské oblasti, asi 10 km jižně od frontového města Orichiv, přestože nejméně dva domy zůstávají pod ruskou kontrolou.



Velitel, který vedl část vojáků do Robotyně, řekl:



Příště nás čeká [město] Berďansk a pak další. Svým bojovníkům jsem dal hned jasně najevo: naším cílem není Robotyne, naším cílem je (Azovské) moře. Prošli jsme hlavní silnice, které byly zaminovány. Blížíme se k těm liniím, kde můžeme jít (vpřed). Jsem si jistý, že odtud budeme postupovat rychleji.



O domech, které jsou v Robotyni stále pod ruskou kontrolou, dodal: "Bojujeme o ně, a pak je budeme mít plně pod kontrolou."



- Před jedenácti dny se někteří z nejvyšších vojáků aliance NATO vydali na tajné místo na polsko-ukrajinské hranici, aby se setkali s hlavním ukrajinským vojenským velitelem, generálem Valerijem Zálužným, na jednání, které bylo soukromě označováno jako "válečná porada".



Nebyla to obyčejná diskuse: Zalužnyj s sebou na zhruba 300 mil dlouhou cestu z Kyjeva vzal celý svůj velitelský tým. Cílem pětihodinové schůzky bylo pomoci přenastavit ukrajinskou vojenskou strategii - hlavním bodem programu bylo, co dělat se zastavením postupu ukrajinské protiofenzívy, spolu s bojovými plány pro nadcházející vyčerpávající zimu a dlouhodobou strategií, protože válka se nevyhnutelně protáhne až do roku 2024.



Zvláště pozoruhodná byla přítomnost nejen vojenského šéfa NATO, amerického generála Christophera Cavoliho, ale také admirála sira Tonyho Radakina, nejvyššího britského vojenského důstojníka, který je nyní ve Washingtonu a Kyjevě uznáván jako stále důležitější aktér při pomoci Ukrajině překonat ruské útočníky.





- Ukrajinská vojenská zpravodajská agentura GUR uvedla, že útok ukrajinského bezpilotního letounu zasáhl ruskou vojenskou základnu hluboko uvnitř anektovaného Krymu, obyvatelé hlásili oběti na životech, výbuchy a uzavření silnic.



- Rusko v pátek brzy ráno informovalo o jednom z největších koordinovaných ukrajinských náletů nad územím kontrolovaným Ruskem, ale uvedlo, že systémy protivzdušné obrany sestřelily všech 42 dronů útočících na Krym dříve, než mohly zasáhnout své cíle.



Ukrajinští zpravodajci však uvedli, že útok zasáhl ruskou brigádu sídlící v Perevalnoje, městě vzdáleném více než 200 km od území kontrolovaného Ukrajinou, píše agentura Reuters.



"Potvrzujeme, že došlo k zásahu," uvedl podle ukrajinského média Liga.Net mluvčí GUR Andrij Jusov.



Obyvatelé Perevalnoje, kteří psali na Telegramu, hlásili, že slyšeli výbuchy z vojenské základny, a uváděli oběti na životech.



"Dva lidé zemřeli na střelnici, jeden byl ve vážném stavu převezen do nemocnice. To jsou informace shora, ze střelnice," uvedl uživatel s přezdívkou Abdul Has, na jehož profilové fotografii je muž v maskované uniformě.



Jiný uživatel, Vlad the Local, uvedl, že zhruba jeden člověk je mrtvý.





- Ukrajinská protiofenzíva dostala ruské síly pod tlak v Bachmutu a na jihu Ukrajiny, ale Rusko dosáhlo omezeného pokroku na severovýchodě země a podle britského ministerstva obrany tam v příštích dvou měsících pravděpodobně zintenzivní své útoky.



To ve své poslední zpravodajské aktualizaci uvedlo, že ruská západní skupina sil postoupila v okolí měst Kupjansk a Lyman prostřednictvím "pokračujících útoků malého rozsahu".



Vzhledem k tomu, že Ukrajina nadále postupně získávala pozice na jihu, "ruská doktrína naznačuje, že se pokusí znovu získat iniciativu obratem k ofenzivě na operační úrovni". To by mohlo zahrnovat i sektor Kupjansk-Lyman, uvedlo ministerstvo ve své aktualizaci zveřejněné na Twitteru.





- Rusko blokuje nový útok dronů na Moskvu, říká starosta



Rusko v sobotu v časných ranních hodinách ohlásilo nový útok dronů na Moskvu, který opět donutil úřady dočasně uzavřít všechna tři hlavní letiště obsluhující hlavní město.



Moskevský starosta Sergej Sobjanin podle agentury Reuters uvedl, že dron byl sestřelen systémy protivzdušné obrany nad moskevským okresem Istra, asi 50 km západně od Kremlu.



Tři hlavní moskevská letiště - Šeremetěvo, Domodědovo a Vnukovo - v pátek na několik hodin pozastavila lety, uvedla státní tisková agentura Tass. Pozastavování letů vážně ochromuje systém dodávek pro armádu.



V posledních týdnech zesílily letecké útoky na Moskvu a další Ruskem držené území, včetně 42 dronů zachycených v pátek nad Ruskem drženým Krymským poloostrovem - jeden z největších hlášených leteckých útoků od začátku války.



Útoky nezpůsobily rozsáhlé škody, ale jejich intenzita donutila ruské úřady tento týden několikrát dočasně uzavřít letiště obsluhující hlavní město.



Rusko z pátečního útoku a všech předchozích útoků, které zesílily poté, co byly počátkem května nad Kremlem zničeny dva bezpilotní letouny, obvinilo Ukrajinu.



Ukrajina se k tomu bezprostředně nevyjádřila a téměř nikdy se veřejně nepřihlašuje k odpovědnosti za útoky uvnitř Ruska nebo na Ruskem kontrolovaném území na Ukrajině. Ukrajinská armáda však již dříve uvedla, že ničení ruské vojenské infrastruktury pomáhá protiofenzívě, kterou Ukrajina zahájila v červnu.



- USA se snaží zjistit, co sestřelilo Prigožinovo letadlo, říká Biden



Prezident Biden prohlásil, že se američtí představitelé snaží přesně určit, jakým způsobem bylo sestřeleno letadlo šéfa žoldnéřů Wagnera Jevgenije Prigožina, které nepřežilo.



Rusko v pátek kritizovalo Bidena za to, že se vyjádřil, že není překvapen tím, že Prigožin zahynul při leteckém neštěstí, a upozornilo, že není vhodné, aby se Washington takto vyjadřoval, uvedla agentura Reuters.



Na otázku novinářů, co způsobilo pád letadla vůdce Wagnera v Rusku, Biden v pátek odpověděl:



Nejsem oprávněn se k tomu přesně vyjadřovat... Snažíme se to přesně zjistit, ale nemám k tomu co říct.



Prezident Putin ve čtvrtek zaslal Prigožinově rodině kondolenci a prolomil tak mlčení poté, co se letadlo vůdce žoldnéřů zřítilo dva měsíce poté, co vedl vzpouru proti ruským vojenským velitelům.



- Druhé letadlo, které některá ruská média spojují s Prigožinem, nemá a nikdy nemělo žádnou spojitost se skupinou Wagner, uvedl generální ředitel společnosti provozující letadla. Ruská média, spojená především s kanálem Wagner Telegram, spojovala se skupinou žoldáků druhé obchodní letadlo a uváděla, že bylo v době havárie rovněž ve vzduchu.



- Ruští vyšetřovatelé uvedli, že z místa nehody vyzvedli letové zapisovače a 10 těl. "Provádí se molekulárně genetická analýza, aby se zjistila jejich totožnost," uvedl v pátek ruský Vyšetřovací výbor na sociálních sítích.





- Ruská polovojenská skupina Wagner je vyřazená, uvedl ukrajinský ministr obrany po Prigožinově předpokládané smrti. "Ve skutečnosti už neexistuje skupina Wagner, jakou byla před rokem, jako vážná bojová síla," řekl Oleksij Reznikov v pátek německému listu Welt am Sonntag. "Jsou rozbití."



- USA zahájí v říjnu letecký výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16, oznámil Pentagon. Výcvik bude zahájen poté, co piloti příští měsíc absolvují školení v anglickém jazyce, uvedl ve čtvrtek jejich mluvčí. Dodal, že výcvikem na letecké základně v Arizoně projde několik pilotů a desítky členů údržby letadel.



- Turecko nevidí "žádnou alternativu" k původní dohodě o vývozu obilí, kterou Ukrajina uzavřela s Ruskem, uvedla Ankara a odmítla alternativní cestu, o níž údajně uvažují Spojené státy. Rusko minulý měsíc odstoupilo od dohody, která Ukrajině umožňovala vyvážet obilí ze tří černomořských přístavů, ale Ukrajina tento měsíc vyslala do Istanbulu nákladní loď, aby vyzkoušela alternativní trasu. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan, který se v pátek v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, však uvedl, že Ankara se zaměřuje na oživení původní dohody.



- Společnost Heineken dokončila svůj zdlouhavý odchod z Ruska prodejem svých tamních aktivit za symbolické 1 euro poté, co Moskva v odvetě za západní sankce zpřísnila prodej aktiv.



- Němečtí prokurátoři uvedli, že vyšetřují pokus o vraždu ruské novinářky žijící v Berlíně Jeleny Kostjučenkové poté, co byla jednou ze tří ruských exilových novinářů, kteří loni v říjnu pocítili příznaky odpovídající otravě.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0