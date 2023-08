Začínají platit revoluční pravidla pro platformy on-line

25. 8. 2023

Praha/Brusel, 25. srpna 2023 - Velké platformy on-line, jako je třeba Facebook či Google, se od dneška musí začít řídit novými evropskými pravidly. Vstupuje totiž v platnost Akt o digitálních službách (DSA), který loni v červenci schválil Evropský parlament. Podle pirátského europoslance a kvestora Marcela Kolaji například ztíží manipulaci za pomoci cílené reklamy a přinese jasnější informace o fungování algoritmů sociálních sítí.





“Firmy jako Facebook či Google mají obrovský vliv na společnost a dokáží ovlivňovat veřejné mínění. A to za zavřenými dveřmi a v de facto oligopolním prostředí, který uživatele přirozeně nutí využívat jejich služby, i když s podmínkami firmy nesouhlasí. Akt o digitálních službách není dokonalý. Společně s Aktem o digitálních trzích ale alespoň částečně vrací práva do rukou uživatelů. Lidé se například dozví, proč je jim doporučovaný určitý obsah za pomoci algoritmů. A když budou chtít, mohou si automatické doporučování zcela vypnout,” říká Kolaja.







Podle europoslance se do legislativy podařilo prosadit řadu dobrých opatření, díky kterým budou mít uživatelé větší kontrolu nad tím, jak na ně platformy působí. Vyzdvihuje přitom třeba přísnější pravidla pro cílení reklamy. Negativně naopak hodnotí, že akt neobsahuje požadavek na takzvanou interoperabilitu, tedy povinnost umožnit komunikaci napříč službami.







“Důležité změny nařízení přináší například, co se týče reklamy on-line. Bude muset být jasně označená a každý uživatel se bude moci podívat, kdo ji zaplatil. Omezené bude i její cílení. Nově nebudou moct politici využívat citlivé osobní údaje, třeba náboženské vyznání nebo sexuální orientaci, a tak je zneužívat k manipulaci a strašení voličů. Změny budou i v pravidlech pro mazání obsahu. Platformy budou muset hlásit, jaké příspěvky smazaly a proč. Nezávislý orgán pak vyhodnotí, jestli je mazání oprávněné. Takže už nebude platit, že si soukromé společnosti mohou úplně samy rozhodovat, co je v pořádku a co není,” dodává Kolaja.







Pravidla začnou tento týden platit pro takzvané velmi velké platformy on-line, které v dubnu letošního roku určila Evropská komise. Jde o služby, které mají přes 45 milionů aktivních uživatelů. Kromě Facebooku a Googlu to je třeba i Amazon, Booking.com, Instagram, Wikipedia, YouTube nebo Zalando. Pro ostatní vstoupí legislativa v platnost v únoru dalšího roku.





