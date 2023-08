Biden ukazuje prstem na Putina, vidí Prigožinovu smrt jako varování "elitám"

24. 8. 2023

čas čtení 6 minut

Kreml a ruský prezident mlčí



Joe Biden důrazně naznačil zapojení Vladimira Putina do zjevné smrti Jevgenije Prigožina při leteckém neštěstí, zatímco ukrajinští představitelé interpretovali incident jako varování ruským "elitám". Před sídlem organizace v Petrohradě byly položeny květiny za zesnulého šéfa společnosti Wagner.



"Nevím jistě, co se stalo, ale nejsem překvapen," řekl americký prezident po brífinku po havárii Prigožinova soukromého letadla mezi Moskvou a Petrohradem. "V Rusku se nestane mnoho věcí, za kterými by nestál Putin. Ale nevím dost na to, abych znal odpověď."



Ruský letecký úřad Rosavija uvedl, že Prigožin a vyšší velitel Wagnera Dmitrij Utkin byli mezi deseti lidmi, kteří cestovali v podnikatelském letadle Embraer, jež se ve středu večer zřítilo. Příčina havárie není bezprostředně jasná, ale Prigožinův dlouhodobý spor s armádou a ozbrojené povstání, které v červnu vedl, by ruskému státu poskytly dostatečný motiv k pomstě.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že havárie letadla ve středu večer - přesně dva měsíce poté, co jednotky Wagnera pochodovaly na Moskvu - je "Putinovým signálem ruským elitám před volbami v roce 2024. 'Pozor! Neloajalita se rovná smrti'".



Tyto pocity zopakovala ruská novinářka Ksenia Sobčaková, jejíhož otce Putin kdysi označil za svého mentora. "Naprosto jasný signál všem elitám, ve skutečnosti. Všem, kdo měli nějaké pobuřující myšlenky," uvedla na Telegramu.



Kreml se k havárii zatím nevyjádřil. Ruský letecký úřad Rosaviacija uvedl, že Prigožin a vyšší velitel Wagner Dmitrij Utkin byli mezi deseti lidmi, kteří v té době cestovali v obchodním letadle Embraer.



Sám Putin se během projevu v Moskvě u příležitosti 80. výročí vítězství v bitvě u Kurska za druhé světové války o incidentu nezmínil. Místo toho vyzdvihl "všechny naše vojáky, kteří statečně a odhodlaně bojují" na Ukrajině.



Na území Ruska se ve středu rozsvítila okna budovy, v níž sídlí Wagnerovy kanceláře v Petrohradě, tak, že se v nich na znamení úcty a smutku objevil obří kříž. Ve čtvrtek brzy ráno byly poblíž kanceláří ponechány květiny a zapáleny svíčky. Budoucí role společnosti Wagner, která kdysi hrála významnou roli ve válce na Ukrajině a působí v Africe, zůstává nejasná.



Abbas Gallyamov, bývalý autor Putinových projevů, který se stal jeho kritikem, řekl: "establishment je nyní přesvědčen, že nebude možné Putinovi odporovat. Putin je dostatečně silný a schopný se pomstít".



Bill Browder, podnikatel s dlouholetými zkušenostmi v Rusku a další kritik Kremlu, souhlasí. "Putin nikdy neodpouští a nikdy nezapomíná. Vypadal jako ponížený slaboch, když Prigožin pobíhal bezstarostně kolem (po vzpouře). Tohle upevní jeho autoritu."



Ukrajinský ministerský poradce Anton Geraščenko naznačil, že se Wagnerovi žoldnéři mohou chtít pomstít Putinovi a ruskému vojenskému establishmentu, s nímž se Prigožin opakovaně střetl, a na sociálních sítích naznačil, že se v ohrožení mohou cítit i další polovojenští vůdci napojení na Putina, včetně Ramzana Kadyrova, silácké hlavy Čečenska, jehož jednotky bojují na Ukrajině.



Sviatlana Cichanouská, exilová vůdkyně opozice Běloruska - kam se někteří bojovníci Wagnerova hnutí přesunuli po své krátkodobé vzpouře v Rusku - uvedla, že Prigožin nebude v její zemi chybět. "Byl to vrah a jako takový by měl být připomínán," řekla.



Prigožinův zjevný konec se shoduje s odvoláním jednoho z klíčových spojenců zakladatele Wagnera v ruské armádě, generála Sergeje Surovikina. Velitel byl údajně umístěn do domácího vězení, vyslýchán, nebo dokonce umístěn do nechvalně proslulé věznice Lefortovo. Místo jeho pobytu nebylo veřejně potvrzeno. Ahoj, po červnové neúspěšné vzpouře Jevgenije Prigožina se jedná o dosud nejvyšší propuštění vojenského velitele.



Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau řekl ve státní zpravodajské stanici TVP Info: "... Měli bychom velký problém jmenovat někoho, kdo by si intuitivně myslel, že jde o náhodu. Stává se, že političtí oponenti, které Vladimir Putin považuje za hrozbu své moci, neumírají přirozenou cestou."



Kaja Kallas, estonská premiérka, řekla pro CNN: "Pokud je to pravda, ukazuje to, že Putin bude likvidovat své odpůrce, a to děsí každého, kdo uvažuje o vyjádření jiného názoru, než je ten jeho."





Britská poslankyně Alicia Kearnsová, předsedkyně zahraničního výboru, napsala na Twitteru: "Rychlost, s jakou ruská vláda potvrdila, že Jevgenij Prigožin byl v letadle, které se zřítilo při letu z Moskvy do Petrohradu, by nám měla říci vše, co potřebujeme vědět. Zprávy, že ruská protivzdušná obrana letadlo sestřelila, naznačují, že Putin vysílá velmi hlasitý vzkaz."



"Pro Putina existuje jeden neodpustitelný hřích: zrada Putina a Ruska. Stíhá ty, které považuje za zrádce, (včetně) britských břehů, jako byli Alexandr Litviněnko a Sergej Skripal. Nyní se na tento seznam přidal Jevgenij Prigožin, čímž Putinovo ponížení skončilo."



Pavel Luzin, expert amerického thinktanku Center for European Policy Analysis, uvedl, že bez ohledu na to, zda Putin nařídil zničení letadla, "tato událost ukazuje, že ruská elita není jednotná, že rozpory v Kremlu narůstají, že koordinace mezi různými složkami v rámci ruského vedení je opravdu špatná. Nakonec, když je Vladimir Putin tak mocný, proč Prigožina nezatkl?" dodal.



Ruský Vyšetřovací výbor, který prověřuje závažné trestné činy, uvedl, že zahájil vyšetřování havárie, stejně jako úřad pro civilní letectví Rosaviatcija.



Podle údajů ze sledování letu letadlo nevykazovalo žádné známky problému až do prudkého pádu v posledních 30 sekundách.



Brazilský model manažerského letadla Embraer Legacy 600, který se zřítil, zaznamenal za více než 20 let provozu pouze jednu nehodu, a to podle internetových stránek International Aviation HQ nikoli v důsledku mechanické poruchy.



Zpráva brazilského letectva z roku 2008 viní ze srážky ve vzduchu dva americké piloty, dispečery a chybnou komunikaci, zatímco právník pilotů uvedl, že nehodu způsobili jednotliví dispečeři a nedostatky v brazilském systému řízení letového provozu.



Společnost Embraer uvedla, že dodržuje mezinárodní sankce uvalené na Rusko a od roku 2019 neposkytuje údržbu letadla.









Podrobnosti v angličtině ZDE

