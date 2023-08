Ruská agrese na Ukrajině: Jen minimální počet Rusů si myslí, že Prigožina zabil Putin

27. 8. 2023

Ruské ministerstvo obrany rovněž informovalo o útocích dronů v Brjanské oblasti na západě Ruska a o dalším v Kurské oblasti jižně od ní.Ukrajina se k nahlášeným útokům nevyjádřila.Prezident Volodymyr Zelenskyj, který počítá s rychlým výcvikem posádek pro létání na stíhačkách F-16 přislíbených západními spojenci, ve svém nočním videoposelství uvedl, že mezi třemi muži byl i Andrij Plščykov, přezdívaný Juice, "ukrajinský důstojník, jeden z těch, kteří velmi pomohli našemu státu".vyplývá z internetového průzkumu thinktanku pro Sunday Times.Průzkum, který provedl institut Open Minds v hodinách následujících po leteckém neštěstí, při němž zahynul, ukazuje, že 28,4 % respondentů se domnívá, že havárie byla zinscenovaná, zatímco 28,3 % ji přičítá technickým potížím nebo chybě pilota. Přibližně 2 % Putinových příznivců se domnívají, že za to může on. Počet respondentů průzkumu byl nejasný.Sviatoslav Hnizdovskij, šéf ukrajinského think tanku, řekl novinám:Dvě procenta stoupenců režimu, kteří viní Putina ze smrti Prigožina, se zdají být velmi nízkým číslem. Myslím, že se neodvažují představit si, že by to udělal Putin, protože by to prostě úplně zničilo jejich obraz reality.V pátek večer Putin podepsal dekret, který požaduje, aby všichni Wagnerovi vojáci a další ruští žoldnéři složili přísahu věrnosti ruskému státu.



Alexej Djumin, bývalý Putinův bodyguard a nyní regionální gubernátor, označil Prigožina za "skutečného vlastence".



Truchlíme za všechny, kteří zahynuli při katastrofě, za všechny bojovníky Wagnera, kteří zahynuli během [války]. Člověk může odpustit chyby a dokonce i zbabělost, ale nikdy ne zradu. Nebyli to zrádci.



Andrej Soldatov, novinář a odborník na ruské bezpečnostní služby, řekl: "Nevěřil jsem všem těm řečem o černé pomstě a zradě. Když se na celou situaci podíváte pozorněji, Prigožin Putina nezradil, nebyl skutečným zrádcem, protože nešel k Ukrajincům a do NATO. Nebyl skutečným zrádcem, byl to [politický] problém.





Myslel jsem si, že Prigožin a Putin možná uzavřeli novou dohodu a že Prigožin možná nějakou dobu vydrží, protože pro Putina našel nějakou novou užitečnost. Ale zdá se mi, že Putin si dával na čas, aby vyhodnotil škody a vše posoudil."

⚡️Authorities: 2 people injured, 10 buildings damaged due to Russian missile attack.



Fragments of destroyed missiles injured two people and damaged 10 private homes in Kyiv Oblast, the oblast administration reported following Russia's missile strike on Aug. 27. No direct hits… pic.twitter.com/XuLn67Zd2X — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 27, 2023

⚡️Air Force: 4 Russian cruise missiles downed overnight.



Ukrainian defenses shot down four cruise missiles over central and northern Ukraine overnight on Aug. 27, the Air Force reported in a brief morning statement. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 27, 2023

💪🏻🇺🇦 "The defense forces are advancing and making progress on perhaps the most difficult line of prepared defensive positions of the enemy in the Zaporizhzhia region", — ISW pic.twitter.com/dFFUcTVzPs — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 27, 2023

-Zničení ruského tanu u Kreminy:



🔥 Destruction of Russian tank T-72B3 near Kreminna pic.twitter.com/h6FJhkKcGS — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 27, 2023

- Medvěděv: Konflikt mezi Gruzí a Jižní Osetií byl pro Západ "pokusným balónkem" pro izolaci Ruska. To, co se nyní děje na Ukrajině, je z téhož řetězce".