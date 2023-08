Nedávné vlny veder v Arizoně, vyvolané klimatickou krizí, vedly k nárůstu popálenin od asfaltu horkého téměř jako vroucí voda

29. 8. 2023

Nedávné vlny veder ve Spojených státech, vyvolané klimatickou krizí, způsobily nárůst počtu zranění a úmrtí způsobených horkem. Vedle vyčerpání z horka a závažnějšího úpalu se v létě zvyšuje také počet dalších zranění: kontaktních popálenin od žhavých chodníků a jiných městských povrchů.

Teploty ve městě Phoenix dosáhly v letošním létě 31 dní po sobě nejméně 43 °C.

Mnoho takových případů se dostává do popáleninového centra Valleywise Health v Arizoně.



Popáleninové oddělení je vždy vytížené, ale letošní léto bylo obzvlášť náročné. Od června do poloviny srpna bylo v nemocnici ošetřeno 85 vážných případů kontaktních popálenin. To se blíží rekordu z posledních let, který v roce 2020, v dalším roce krutých veder, činil 92 případů. Přitom případů lehčích popálenin, které nevyžadovaly přijetí do zařízení, bylo několikanásobně více.





Kontaktní popáleniny mohou postihnout kohokoli, přičemž zvláště ohroženi jsou velmi mladí a staří lidé. Mezi další rizikové skupiny patří lidé bez přístřeší a ti, kteří konzumují drogy a alkohol a přestávají vnímat své okolí.





Dr. Kevin Foster, ředitel arizonského popáleninového centra, pracuje v nemocnici již 24 let.





Problémem kontaktních popálenin podle něj je, "že jsou téměř vždy hluboké - alespoň ty kontaktní, které vidíme".





Je to kvůli povrchům, na které lidé padají nebo jinak dopadají.





"Dlažba, asfalt, beton, chodníky, kameny, ty se rozpálí. A není to jen okolní teplota, ale také ostré sluneční světlo, které na ně dopadá, a žádné mraky."





Teplota rozpáleného asfaltu "za slunečného srpnového odpoledne ve Phoenixu může být 70 nebo 80 stupňů Celsia", řekl. "Je to tedy jen o něco málo méně než bod varu vody."





Tyto popáleniny jsou podle něj obzvlášť ničivé, protože "většina ostatních horkých věcí, jakmile se dostanou do kontaktu s kůží, má tendenci vychladnout - víte, kapaliny, plameny a podobně. Beton ne. Teplota zůstává stejná."





K poškození může dojít rychle, řekl.





"Stačí zlomek sekundy, aby došlo k hlubokému popálení. A bohužel mnoho pacientů, které vidíme, leželo na horkých věcech několik minut, někdy i hodin."





Následovat mohou i vnitřní poranění.





"Pacienti často utrpí poranění centrálního nervového systému," řekl Foster. "Popáleniny jim mohou uvařit mozek nebo míchu, periferní nervy, způsobit selhání jater, ledvin, střeva nemusí správně fungovat. Takže se musíme vypořádat i s těmito systémovými projevy, které mohou být opravdu závažné a často nakonec způsobí pacientům větší problémy než samotné popáleniny."





Když jsou pacienti přivezeni, tým spěchá do akce. Po kontrole životních funkcí a podání kapaček na pohotovosti nemocniční personál obvykle na pacienta nasype led. Není neobvyklé, že se tělesná teplota vyšplhá na neuvěřitelně nebezpečných 42 stupňů Celsia.





V prvních 48 až 72 hodinách je třeba pacientovi podávat tekutiny a jednoduše udržovat tělesné funkce. V případě vážných popálenin by měl být pacient uveden do léky navozeného kómatu.





Lékaři pak popáleninu odstraní vyříznutím poškozené kůže při operaci.





Tím zůstane "obrovská otevřená rána", řekl Foster, takže dalším krokem je transplantace kůže. Kůže se odebere ze zdravého místa a transplantuje se na popálené místo; to se opakuje, dokud není popálená oblast pokryta.





Pobyt v nemocnici může být dlouhý. Pro výpočet vezměte procento povrchu těla zasaženého popáleninou a vynásobte dvěma. Pokud popálenina pokrývá 25 % těla, bude pravděpodobně v nemocnici 50 dní.





Proces hojení také není zdaleka tak rychlý - a to i v případě, že popálenina nevyžaduje hospitalizaci.





Jennifer Longdonová, obyvatelka Phoenixu a členka zákonodárného sboru státu Arizona, používá invalidní vozík. Začátkem tohoto měsíce utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na ruce, když se natahovala po zábradlí, aby se dostala do budovy zdravotnického zařízení na schůzku.





Longdonová se mohla zábradlí pustit, aby si ruku zachránila - ale pravděpodobně by se z vozíku převrátila a dopadla na rozpálený chodník.





Bylo jí řečeno, že rekonvalescence může trvat měsíce.





Úřady v okrese Maricopa, kde se nachází metropole Phoenix, začátkem tohoto měsíce uvedly, že v letošním roce bylo zatím potvrzeno 89 úmrtí v důsledku horka. A téměř 350 úmrtí se vyšetřuje.





Podrobnosti v angličtině ZDE

