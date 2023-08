Proč chodí ruští sirotci bojovat na Ukrajinu

25. 8. 2023

Děti vychovávané v dětských domovech vždy hrály důležitou roli v životě Ruska. Často se před rokem 1991 stávaly důležitými stranickými a sovětskými vůdci. Nyní patří mezi skupiny, které jsou nejvíce nakloněny dobrovolné službě na Ukrajině, uvádí Čerta.

Nikdo neví přesně, kolik sirotků bojovalo na Ukrajině za Rusko; nejméně 19 z nich však bylo takto identifikováno na pohřbu. Pravděpodobně mnozí, kteří zemřeli, nebyli takto identifikováni; a mnohým se podařilo přežít boj.

Sirotci se ve státních institucích od dětství učí, co dělat, co studovat, co jíst a pít a jak relaxovat. Postupem času si zvyknou poslouchat úřady – a když televize mluví o potřebě jít na frontu, často to berou jako rozkaz.

Určitou roli hraje také téměř univerzální romantizace války a přísliby obrovských příjmů, které jsou daleko větší, než lze snadno vydělat v provinčním městě. To vše dělá z chovanců dětských domovů ideální publikum pro ruskou vojenskou propagandu.

Někteří mladí muži jdou přímo z dětských domovů do armády. Jiní utratí peníze, které mají, a pak, bez dalších pracovních možností, se připojí. A ještě třetí skupina, možná největší, skončí ve vězení a je jim nabídnuto východisko pouze pokud souhlasí, že budou bojovat na Ukrajině.

Jak válka pokračuje, dětské domovy se pravděpodobně stanou stále důležitějším zdrojem vojáků pro ruskou armádu. A jejich chovanci mohou nejpravděpodobněji ze všech v ruských uniformách poslouchat rozkazy bez ohledu na to, jak moc se rozchází s Vojenským zákoníkem. Mohou tak reprezentovat některé z nejznámějších úderných jednotek, které Moskva má.

Zdroj v ruštině: ZDE

