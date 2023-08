Donald Trump se dostavil do věznice v Georgii

25. 8. 2023

Trestní stíhání v okrese Fulton je čtvrtým trestním případem proti Trumpovi od března a jeho registrace zahrnovala i policejní fotografii





Donald Trump se ve čtvrtek večer dostavil do věznice okresu Fulton kvůli obvinění z vydírání a spiknutí v souvislosti s jeho snahou zvrátit výsledky voleb 2020 ve státě Georgia. Byl tam zpracován jako každý jiný obviněný z trestného činu a byla pořízena jeho vězeňská fotografie.



Krátká vazba bývalého prezidenta představuje další ohromující okamžik, kdy byl republikánský favorit voleb 2024 opět zatčen v závažné trestní kauze.



K zatčení došlo v hlavním vysílacím čase kabelových zpravodajských stanic, což je časový úsek, na němž Trump trval ve zjevné snaze zdiskreditovat obvinění.

Trump se však úřadům vydal bez zvláštních privilegií, která mu byla poskytnuta v jiných jeho trestních případech. Kromě fotografie, které se zoufale snažil vyhnout - vůbec první, která byla pořízena bývalého amerického prezidenta -, si Trump nechal sejmout otisky prstů a podle internetových záznamů byla zaznamenána jeho váha 215 liber (97,5 kg).



Trump čelil čtvrtému obvinění od svého odchodu z funkce, když byl minulý týden obviněn v 41 bodech obžaloby okresní prokurátorky Fultonu Fani Willisové, která popsal, že se Trump a 18 jeho spojenců zapojili do zločinného spolčení s cílem zvrátit jeho porážku ve volbách v roce 2020.



Jasným znamením přesvědčení Willisové, že její tým je připraven okamžitě přejít k soudu, je, že požádala o zahájení procesu se všemi 19 obžalovanými 23. října poté, co jeden ze spoluobžalovaných, Trumpův bývalý právník Kenneth Chesebro požádal o urychlené řízení.



Trumpův právní tým podal během několika hodin stížnost proti takto rychlému termínu procesu, což podtrhuje Trumpovu strategii co nejvíce oddálit řízení - a naznačuje to rozdílné zájmy osob, které jsou v obžalobě uvězněny.



Kauce pro Trumpa byla schválena ve výši 200 000 dolarů, což je nejvyšší částka ze všech jeho spoluobviněných, včetně jeho bývalého právníka Rudyho Giulianiho, který se k zadržení dostavil o den dříve poté, co byla jeho kauce stanovena na 150 000 dolarů poté, co byl obviněn v zásadě ve stejných bodech obžaloby.



Trump byl propuštěn asi po dvaceti minutách ve vězení za podmínek, které zahrnují přísná omezení týkající se zastrašování svědků.



Trump přiletěl do Atlanty soukromým letadlem ze svého klubu Bedminster v New Jersey, kde tráví léto, a při výstupu z letadla se usmíval a mával do kamer. Poté se s kolonou americké tajné služby vydal do věznice na Rice Street, která se nachází severozápadně od centra města.



Trumpovi spoluobvinění v tomto případu byli rovněž propuštěni na kauci, s výjimkou Harrisona Floyda, který byl spojen se skupinou Black Voices for Trump a obviněn ze spiknutí za účelem nepravdivých výpovědí a nezákonného ovlivňování svědka. Ten zůstal ve vězení, nechvalně proslulém zařízení známém hrozivými podmínkami a častými úmrtími.



Zatčení v Georgii následovalo po prezidentské debatě, v níž se představili jeho hlavní soupeři v boji o republikánskou nominaci na rok 2024, v němž Trump navzdory mnoha svým problémům se zákonem zůstává drtivým favoritem.



Strategií, jak z předání udělat televizní cirkus, byla snaha obžalobu zdiskreditovat. Za tímto účelem Trump před odjezdem z Atlanty pronesl stručné výroky k novinářům. Obvinění označil za "parodii na spravedlnost", řekl: "Neudělali jsme vůbec nic špatného" a zopakoval své nepravdivé tvrzení, že volby byly "ukradeny". Krátce po zveřejnění policejního snímku začala Trumpova kampaň tento snímek používat k získávání finančních prostředků a Trump se také poprvé od ledna 2021 vrátil na Twitter, , aby zveřejnil fotografii se vzkazem: "NIKDY SE NEVZDÁME!".



V rozhovoru pro pravicovou televizní síť Newsmax Trump uvedl, že s ním ve vězení "zacházeli velmi hezky", ale znovu znevážil žalobce ve svých případech jako "radikálně levicové" právníky a označil je za "zlá zvířata" a "maniaky".





Trump otřásl změnil svůj právní tým a najal si špičkového advokáta z Georgie Stevena Sadowa, který nahradil Drewa Findlinga. Druhá Trumpova právnička v případu, Jennifer Littleová, zůstává ve funkci.



Trumpův právní tým by mohl podat návrh na přenesení případu k federálnímu soudu na základě federálního zákona, který takové změny místa konání umožňuje, pokud se případ týká jednání federálních úředníků učiněného v úřadě - tedy pokud bylo součástí oficiálních povinností.



Trump by však s tímto argumentem mohl mít velké potíže, protože by musel prokázat, že podniknutí kroků ke změně výsledku voleb v Georgii v roce 2020 znamenalo, že jednal v rámci své úřední funkce prezidenta, uvedli právní experti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

