Veřejnoprávní televize ohrožena technologickými změnami a nátlakem populistů

25. 8. 2023

čas čtení 3 minuty

Známý dokumentarista varuje, že BBC je ohrožena nátlakem pravicových médií požadujících, aby podporovala brexit

Drtivá většina Britů nyní požaduje návrat země do EU, ale britské politické strany a britská média to ignorují. BBC má strach





Dokumentarista a moderátor Louis Theroux prohlásil, že budoucnost BBC je ohrožena kvůli pravicovým médiím, která požadují, aby za to, že BBC dostává koncesionářské poplatky, šířila propagandu pro brexit.

Theroux řekl, že se obává o budoucnost BBC, a dodal, že je na veřejnosti, aby za vysílání bojovala: "Je možné, že koncesionářský poplatek je na řízeném ústupu... Existuje zájem, lobbing a aktivní kampaň za brexit z koncesionářského poplatku." Theroux řekl, že se obává o budoucnost BBC, a dodal, že je na veřejnosti, aby za vysílání bojovala: "Je možné, že koncesionářský poplatek je na řízeném ústupu... Existuje zájem, lobbing a aktivní kampaň za brexit z koncesionářského poplatku."



Theroux, který se proslavil úzkou spoluprací s BBC, ale nyní má vlastní produkční společnost a svůj podcast převedl na Spotify, uvedl: "Je na nás, abychom šířili informace a obhajovali myšlenku veřejnoprávního vysílání."



Theroux ve středu večer na televizním festivalu v Edinburghu přednesl výroční přednášku o stavu televize a varoval, že BBC a další vysílací společnosti se ocitly v "bezvýchodné" situaci, kdy se snaží vyhnout urážkám, a hrozí, že se ve snaze hrát na jistotu budou vyhýbat důležitým tématům.



Řekl: "Vzhledem k tomu, že jsem v BBC pracoval tolik let a stále pro ni vytvářím pořady, vidím až příliš dobře, v jaké bezvýchodné situaci se často nachází. Snaží se předvídat nejnovější kritiku. Ať už se jedná o tu či onu zájmovou skupinu. Vyhýbání se urážkám."



Při čtvrteční reflexi svého projevu Theroux řekl, že je fanouškem streamovacích platforem, jako je Netflix, ale dodal, že nenabízejí podstatné zpravodajství.



Na každoročním setkání britského televizního průmyslu v Edinburghu panují hluboké obavy o budoucnost tradičních televizních stanic.



Ian Katz, šéf programu televize Channel 4, na akci řekl, že se televizní průmysl nachází na okraji útesu a zůstává příliš fixováno na diváky, kteří sledují tradiční živé televizní vysílání.



"Každý vysílatel, který je posedlý lineární sledovaností, riskuje, že půjde cestou Kodaku nebo Blockbusteru - skvělých značek, které si nevšimly, že se půda mění. Toto jsou seismické okamžiky a my hodláme být na správné straně tohoto posunu," řekl.



Tradiční sledovanost živého vysílání Channel 4 klesla, což Katz přičítá tomu, že stanice má mladší publikum než BBC One a komerční televize ITV.



Jeden z pěti Britů již nesleduje žádné tradiční televizní vysílání, přičemž starší generace sledují televizi prostřednictvím streamování





Charlotte Mooreová, šéfka programu BBC, na akci uvedla, že vysílatel se snaží vytvářet méně pořadů, ale zato kvalitnějších, a to v době hlubokých rozpočtových škrtů.





Řekla, že nyní více než na vysílání myslí na streamovací službu iPlayer.

0

180

Podrobnosti v angličtině ZDE