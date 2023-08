Ruského uprchlíka málem v Itálii deportovali do Ruska

Rus, který požádal o azyl ve Spojeném království, byl zatčen na letišti v Palermu a bylo mu řečeno, že bude poslán zpět do Ruska

Rusovi, který má ve Spojeném království status uprchlíka, hrozilo vydání do země původu, když se na konci týdenní dovolené v Palermu pokusil o návrat do Británie.





Uprchlíci mají právo cestovat do zahraničí na základě svých cestovních dokladů, ale tento případ vyvolává vážné obavy, nakolik je to bezpečné.





Padesátiletý muž, aktivista za lidská práva, který nemůže být z bezpečnostních důvodů jmenován, měl ve středu 23. srpna nastoupit se svou ženou a devítiletým synem v Palermu na let zpět do Spojeného království.





Poté, co nejprve prošel bezpečnostní kontrolou na letišti v Palermu, byl zatčen a převezen do sicilské věznice Pagliarelli. Hrozilo mu vydání do Ruska na základě zatykače vydaného v roce 2017 regionálním úřadem ruského ministerstva vnitra.