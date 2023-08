Víte, kdo je Andrew Tate?

29. 8. 2023

"Vaše děti, vaši synovci se právě dívají na Tatea..." Matt Shea

'Pro své stoupence je tento muž mesiášem!'

Navzdory neustálým výhrůžkám smrtí se britský dokumentarista Matt Shea věnuje vyšetřování nejznámějšího misogyna světa už od roku 2019. Ale i on byl šokován tím, co odhalil při práci na svém nejnovějším filmu

Andrew Tate je ultramizogynní provokatér, který je v současné době v Rumunsku obviněn z obchodování s lidmi a z vytvoření organizované zločinecké skupiny, přičemž probíhá vyšetřování jeho obchodování s nezletilými dívkami. Je to také očividný nafoukanec a vyhledávač pozornosti a znám dost teenagerů na to, abych si myslela, že víc než polovina z nich by jím opovrhovala už jen na základě tohoto, píše Zoe Williams. Ale mýlím se. Shea vysvětluje: "USA, Austrálie, Indie: je obrovsky populární po celém světě. Možná jste o Andrewovi Tateovi neslyšeli, nebo jste o něm slyšeli, ale myslíte si, že je všeobecně přijímáno, že je to špatný člověk. Ale vaše děti, vaši synovci, ti ho právě teď sledují a nemusejí mít stejný názor."





Ráno po našem setkání s Sheaem zveřejnil zpravodajský server BBC News přepis předprocesního protokolu rumunské prokuratury, v němž Tateův bratr Tristan říká, že "ty děvky zotročí", a svědectví žen žijících v Tateově domě nedaleko Bukurešti, které tvrdí, že byly nuceny k sexuálním službám přes webkameru, za něž si bratři nechávali peníze.





Jeden z Tateových stoupenců popisuje, jaký má být ideální den ženy: spí, vaří a uklízí, vytváří online obsah, za který lidé platí, a dává mu peníze, má s ním sex, na konci dne se usměje a řekne "děkuji".





V Sheaově prvním filmu se objevilo i další obvinění, které rumunské úřady proti Tateovi vznášejí: dvě ženy podávají podrobné svědectví o znásilnění, které nahlásily na policii ve Velké Británii. Prokuratura se obviněními nezabývala, přestože, jak Shea rekapituluje, "součástí důkazů předložených policii byly textové zprávy a hlasové záznamy, v nichž Andrew Tate hovořil o znásilnění".





Teprve poté, co se v roce 2018 rozjel TikTok, se Tate stal celosvětově známým. "Rychlost a neúprosnost, s jakou vám TikTok ukazuje nové věci, je bezprecedentní," říká Shea. "Není to jako jiná sociální média. Jste dospívající chlapec a během několika hodin uvidíte videa Andrewa Tatea, kde říká věci jako 'Ženy, které se rozhodnou nemít děti, jsou mizerné mrchy' nebo 'Panny jsou jediné ženy, které stojí za to si vzít'."





Tate byl loni vyhozen ze všech hlavních platforem kvůli porušování jejich různých zásad ohledně nenávistných projevů, ačkoli Elon Musk ho od té doby pustil zpět na X (Twitter). Na tom ale vůbec nezáleží protože, jak říká Shea: "Není to on, kdo zveřejňuje svá videa - je to jeho armáda následovníků."





Samotný TikTok však Tatea nevytvořil: šlo o "zachycení publika", vysvětluje Shea, "kdy zpětná vazba od publika způsobuje, že osoba vytvářející obsah je stále extrémnější. To vysvětluje mnohé z toho, co se v tomto světě děje. Dalo by se říci, že to do jisté míry vysvětluje i Trumpa. Odrážejí zpět záchvat vzteku, který v sobě všichni prožíváme."





Poté, co nashromáždil armádu svých stoupenců, mezi lety 2018 a 2022 "se mnozí z nich nechají přimět, aby si koupili jeho aplikaci The Real World, která se dříve jmenovala Hustlers University a slibovala, že vás naučí zbohatnout: ukázalo se, že jednou ze strategií, jak zbohatnout, je sdílet video materiál Andrewa Tatea s odkazem na registraci do Hustlers University."





Tate splétá dohromady vše od covidu po feminismus, aby ukázal, proč jsou mladí muži obětí Matrixu - jeho teorie, že svět je ovládán spiknutím politiků a mainstreamových médií. "Častým refrénem Tateových příznivců je, že ve škole vás neučí, jak vydělávat peníze, protože nechtějí, abyste to věděli. Raději vás učí blbosti o biologii a o literatuře. Tateovo poselství zní: 'Držím klíč k tomu, abych vás to naučil, ale musíte si koupit mé kurzy'. Takto využil hyperkapitalizovaný americký sen a přetvořil ho na něco vzpurného. To je velmi podobné i Trumpovi."





"To je věc, kterou by lidé měli pochopit: stoupenci Andrewa Tatea - vnímají jako duchovního vůdce, jako mesiáše. Zachránil je z hlubin jejich nejistoty a vyvedl je z toho, s čím se potýkali. "



Shea mi vypráví o učitelkách, které ztratily kontrolu nad svou třídou, protože se jich chlapci ptají, co dělají ve škole, když by měly být v kuchyni. Je v kontaktu s ženami, které říkají, že jejich partneři začali být násilní poté, co následovali Tatea. Říká mi, že protiterorističtí experti varovali před obrovským nárůstem počtu udání ohledně Tateových stoupenců, ale misogynní extremismus nedosahuje prahu protiextremistické akce úřadů, pokud není spojen s hnutím "incel" [nedobrovolně celibátní].

Shea prozrazuje, že v jeho chystaném, druhém filmu odhalili, že Tateova organizace cvičí muže, manipulovat ženy, a šíří ideologii, která se soustředí na jejich zotročování. "Nejde jen o to, že by ženy měly zůstat v kuchyni a že rozdíly v odměňování žen a mužů jsou lež. Tohle je obhajoba podřízení celého pohlaví do otroctví. Kdybyste si představili extremistickou skupinu s podobnou ideologií zaměřenou na etnickou skupinu, usoudili byste, že jde o jednu z nejnebezpečnějších extremistických skupin na světě."

Na Tateově straně, která ho zdánlivě podporuje jako bojovníka za svobodu slova, stojí dva nejbohatší lidé na světě: Elon Musk (v projektu X) a Peter Thiel (v projektu Rumble). Je to neuvěřitelně temné.

