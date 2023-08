Viktor Orbán investuje miliony do šíření své populistické ideologie v zahraničí

28. 8. 2023

Univerzita financovaná Viktorem Orbánem plánuje pobočku v Londýně

Pobočka bude součástí snahy šířit populistickou filozofii maďarského vůdce po celé Evropě

Pokusy Viktora Orbána šířit svou populistickou filozofii po celé Evropě dosáhly i do Velké Británie, kde se v Londýně plánuje pobočka vzdělávacího institutu silně ovlivněného Orbánem a významné sponzorství skupin napojených na pravicové konzervativce.

Zdroje uvedly, že součástí maďarského kulturního centra poblíž Trafalgarského náměstí má být pobočka Mathias Corvinus Collegium (MCC), soukromé univerzity, která je někdy přirovnávána k semináři pro mladé s Orbánem sympatizující učence a budoucí vůdce.







MCC, která je štědře financována Orbánovou vládou - v roce 2020 obdržela více než 1,3 miliardy liber ze státních peněz a majetku - již působí ve Spojeném království prostřednictvím dohody s nadací Roger Scruton Legacy Foundation, která propaguje myšlenky zesnulého britského konzervativního filozofa.





MCC financuje stipendia pro stovky studentů na nejlepších univerzitách, z nichž někteří budou nyní vysláni na kurzy ve Velké Británii.





Orbánovu podporu MCC a dalších institucí, které se hlásí k jeho myšlenkám, označil jeden z příznivců maďarského premiéra za pokus o vytvoření celosvětového "hlubokého státu", který má upevnit jeho odkaz.





Někteří absolventi MCC konstatovali, že tato vysoká škola vybírá bystré studenty ze skromných poměrů, které bere do drahých restaurací a na zahraniční cesty a oslovuje krajně pravicové řečníky včetně amerického moderátora Tuckera Carlsona a samotného Orbána.





Orbán, který loni získal své čtvrté funkční období, se chová nepřátelsky vůči LGBTQ+ lidem, žadatelům o azyl, nevládním organizacím a nezávislým médiím, přičemž MCC je klíčovou součástí jeho kulturní moci. Letos MCC koupila největší maďarské knihkupectví, které následně začalo balit do igelitu knihy pro děti a mládež, v nichž vystupují LGBTQ+ postavy.





MCC má pobočky ve Vídni, Bruselu, Budapešti a dalších městech. Zatímco vedení koleje tvrdí, že jde prý o pluralistické místo, kde se konzervativní studenti mohou zapojit do debat bez obav, že budou "zrušeni", někteří bývalí studenti sdělují, že je zaměřena na indoktrinaci mladých lidí k Orbánovi přátelským názorům.





Bence Szechenyi, americký občan maďarského původu, který je bývalým stipendistou MCC v Budapešti, řekl: "MCC je vysloveně politická a má konzervativní agendu, kterou prosazuje podprahově i explicitně. Zaměstnanci mi vyprávěli o tom, jak dbají na to, aby všichni pozvaní řečníci ideologicky odpovídali jejich konzervativnímu poslání."





Jeden ze současných studentů, který hovořil anonymně, uvedl, že je těžké nenechat se ovlivnit zdroji vysoké školy. "Když je vám osmnáct, ovlivní vás to. Pocházíte z malé vesnice a všichni se k vám chovají, jako byste se mohli stát příštím premiérem nebo atašé. Vezmou vás po celé zemi do všech nejlepších restaurací. Všichni se k vám chovají, jako by se nechumelilo."





Od roku 2021 pořádá MCC studentské výjezdy do Velké Británie na takzvané Scrutonovy přednášky, rovněž pojmenované po filozofovi, jehož názory jsou v Orbánově Maďarsku tak uctívány, že je po něm pojmenována řada kaváren v Budapešti.





Orbán se výslovně vyjádřil o cíli svého bohatého vládního programu mezinárodního působení v oblasti měkké síly. "Tato válka je kulturní válkou," řekl loni na konferenci Konzervativní politické akce v texaském Dallasu. "Musíme oživit naše církve, rodiny, univerzity a společenské instituce."





Americký konzervativní spisovatel Rod Dreher, který nyní žije v Budapešti a je Orbánovým silným příznivcem, v květnovém rozhovoru uvedl, že maďarský vůdce se snaží zajistit si svůj odkaz.





"Myslím, že jedním z důvodů, proč Orbánova vláda buduje všechny tyto instituce s využitím vládních prostředků a vládní moci, je to, že ví, že nebude premiérem navždy," řekl Dreher časopisu Foreign Policy. "A chce mít vybudovaný nějaký hluboký stát, který bude schopen přežít kohokoli, kdo přijde."





Podrobnosti v angličtině ZDE

