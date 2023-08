Ukrajinská válka podnítila novou americkou leteckou taktiku v Evropě

30. 8. 2023

Devatenáct měsíců po vypuknutí ruské války na Ukrajině formují ponaučení z ní způsob, jakým americké letectvo přemýšlí o boji nad Evropou, upozorňuje Rachel S. Cohen.

Konflikt nutí Pentagon, aby se zaměřil na taktiku namísto šachových tahů na strategické úrovni, které definovaly americko-ruské vojenské vztahy v Evropě od konce studené války, říká generál James Hecker, nejvyšší důstojník letectva v Evropě, v nedávném rozhovoru pro Air Force Times.

Spojenecké letectvo již pasivně nekrouží nad Evropou kvůli viditelnosti. Američtí piloti a jejich protějšky nyní používají mise typu air policing k nácviku útočných a obranných manévrů podél východní hranice NATO.

Zasaženo ruskou neschopností kontrolovat ukrajinský vzdušný prostor a neschopností Ukrajiny jej plně zabezpečit, NATO začalo pracovat na detailech, jak si udržet kontrolu své vlastní oblohy a zároveň prolomit nepřátelskou obranu, aby zabezpečilo více vzdušného prostoru.

Hecker řekl, že jeho nejvyšší prioritou se stalo zjištění, jak čelit protivzdušné a protiraketové obraně, elektronickému rušení a dalším schopnostem ohledně zabránění v přístupu a odepření oblasti (A2/AD), jak jsou známy ve vojenské hantýrce, které by udržely USA mimo ruské území.

A je to hlavní zaměření amerických a spojeneckých diskusí na nejvyšších úrovních NATO.

Přepracování regionálních bezpečnostních plánů NATO vedené armádním generálem Christopherem Cavolim, šéfem amerického velitelství v Evropě a jedním ze dvou strategických velitelů transatlantické aliance, podnítilo nový pohled na to, jak by členské armády bojovaly v budoucích válkách, pokud by odstrašení selhalo.

Jedná se o "geograficky specifické plány, které popisují, jak budeme bránit klíčová a relevantní místa v naší alianci" proti Rusku a teroristickým skupinám, řekl v květnu admirál královského nizozemského námořnictva Rob Bauer, předseda vojenského výboru NATO.

V největší míře od konce studené války, řekl, si aliance stanovuje cíle pro rozvoj schopností, které potřebuje k potlačení specifických hrozeb, jako jsou hypersonické zbraně a bezpilotní prostředky.

"Tato rodina plánů dohromady výrazně zlepší naši schopnost a připravenost odstrašit a bránit se proti jakýmkoli hrozbám, a to i s krátkým nebo žádným varováním, a zajistí včasné posílení všech spojenců," uvedlo NATO v prohlášení na svém summitu 11. července v Litvě. "Zavázali jsme se plně využívat a pravidelně nacvičovat tyto plány, abychom byli připraveni na vysoce intenzivní a multidoménovou kolektivní obranu."

Bližší pohled

Pro spojenecké letectvo to vyžaduje bližší pohled na to, jak bránit svůj vlastní vzdušný prostor a získat přístup do nepřátelského. Delegáti z každé členské země začali odpovídat na tuto otázku na první konferenci NATO o zbraních a taktice neboli "WEPTAC" na letecké základně Ramstein v Německu ve dnech 17.-28. července.

Úředníci diskutovali o letadlech a zbraních, které by aliance potřebovala pro misi A2/AD v Evropě, a vymýšleli techniky, které by letci použili v terénu, řekl Hecker.

Představitelé amerického letectva poukázali na bezpilotní letadla, prostředky stealth a prostředky dlouhého doletu a elektronické zbraně jako na možnosti, jak odvrátit pozornost obranných systémů nebo je zničit a uvolnit cestu pro tradičnější bojová letadla.

"Hodně jsme pro tento druh mise plánovali na taktické úrovni," řekl Hecker. "Využijeme toto plánování k tomu, abychom skutečně prováděli zkoušky a cvičení, zatímco budeme pokračovat v naší posílené ostraze letového prostoru na východní hranici NATO."

Američtí letci začali zdokonalovat tyto kroky při výcvikových letech s evropskými letadly na východním křídle, řekl. Je to jeden z příkladů toho, jak se spojenecké letectvo vyvíjelo spolu s konfliktem za hranicemi NATO.

Poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo totální invazi na Ukrajinu, ozbrojené letouny NATO létaly nepřetržité letecké hlídky, aby odradily od přetečení konfliktu do dalších evropských zemí. To udrželo ruské síly na uzdě, ale pravděpodobně zanechalo letce NATO méně připravené na konflikt, řekl Hecker.

"Pokud jen kroužíte s raketami na palubě, ve skutečnosti necvičíte, co budete dělat v boji," řekl.

Jakmile byli lídři přesvědčeni, že vzdušný prostor aliance je bezpečný, letci změnili směr. Nyní se piloti na hlídkách také účastní výcviku proti průniku podél hranic NATO – což spojuje odstrašující hodnotu letecké hlídky s taktickou hodnotou praxe v reálném světě.

NATO také otestuje tuto taktiku na velkém novém cvičení Ramstein Flag v Řecku na konci roku 2024, řekl Hecker.

"Nechceme jít do války s Ruskem a nemyslím si ani, že oni chtějí jít do války s námi," řekl. "Ale musíme se ujistit, že máme síly schopné je odstrašit, aby se nic špatného nestalo."

NATO bude hledat další příležitosti k vyzkoušení nové taktiky na velkých cvičeních, zejména těch, které kombinují více typů letadel pro větší realismus, řekl Hecker.

Tyto události by mohly zahrnovat ukrajinské piloty na konci jejich výcviku v létání s americkými F-16 Fighting Falcon, dodal.

Politico 4. srpna oznámilo, že osm Ukrajinců, kteří plynně mluví anglicky, je připraveno naučit se ovládat stíhačku, jakmile bude vytvořena osnova koalicí evropských zemí a schválena Spojenými státy. Není jasné, kdy by se to mohlo uskutečnit.

Před manévry Ramstein Flag bude americké letectvo v Evropě pokračovat v pokusech o reformu klasifikačních pravidel, která brání sdílení bojových dat s ostatními v NATO, od satelitních snímků až po informace o cílech shromážděné stíhačkou F-35 Lightning II.

"Existují věci, které bychom mohli sdílet, pokud jde o A2 / AD, které by nás učinily integrovanějšími... a mohli bychom misi zvládnout lépe, kdybychom znali schopnosti, které mají různé země," řekl Hecker. "Dostáváme se přes některé z těchto bariér a jsme schopni informovat určité lidi o některých z těchto schopností, abychom mohli lépe bojovat. jako tým."

Hecker chce také zajistit, aby aliance mohla plnit své bojové cíle i v případě, že by byla přerušena její komunikace. A američtí letci se mohou poučit z úspěchu Ukrajiny při udržování vojenských letadel vůči hrozbě stát se cílem na zemi tím, že se neustále pohybují a zanechávají slabou stopu, řekl.

Rostoucí katalog výcvikových akcí je součástí nové éry na cestě NATO k růstu národních investic do vzájemné obrany aliance od roku 2014.

Na otázku, zda by USA měly vyslat další letky do Evropy, Hecker místo toho poukázal na další známku těchto investic: Rostoucí počet evropských zemí, které se přihlásily do programu F-35 Joint Strike Fighter.

Během příštích 10 let, řekl Hecker, bude po celém kontinentu rozmístěno více než 600 F-35 - z nichž pouze 54 má být amerických.

"Evropští spojenci v NATO skutečně postupují a berou to vážně," řekl Hecker. "Myslím, že v příštích několika letech uvidíte lepší taktiku, lepší integraci a to vše znamená lepší odstrašení."

Tento rostoucí závazek může zajistit silnou vojenskou přítomnost v Evropě, aniž by se příliš spoléhal na Pentagon, jehož nejvyšší prioritou je vyslání sil k odstrašení čínské agrese v Pacifiku.

"Nikdy nebudete mít tolik sil, kolik chcete... ale myslím, že teď jsme v docela dobré pozici," řekl Hecker o amerických letcích v Evropě. "Myslím, že každý chápe, kde jsme s Národní obrannou strategií, a během těchto diskusí se to příliš nevyhrotí."

