Přední ukrajinský generál sděluje, že jeho jednotky dosáhly důležitého průlomu u Záporoží

2. 9. 2023

Ukrajinské síly po týdnech usilovného odminovávání rozhodujícím způsobem prolomily první ruskou obrannou linii u Záporoží a očekávají rychlejší úspěchy při postupu na slabší druhou linii, uvedl generál, který vede jižní protiofenzívu.



"Nyní se nacházíme mezi první a druhou obrannou linií," řekl. Ukrajinské síly se nyní prosazují na obou stranách průlomu a upevňují své pozice na území, kterého se zmocnily v nedávných bojích, dodal.



"V centru ofenzívy nyní dokončujeme ničení nepřátelských jednotek, které poskytují krytí pro ústup ruských jednotek za jejich druhou obrannou linii."



Rozsáhlé minové pole uvěznilo ukrajinské jednotky na několik týdnů, zatímco pěší sapéři pomalu pěšky čistili útočnou trasu. Ruské jednotky za ním "jen stály a čekaly na ukrajinskou armádu" a ničily vozidla pomocí střel a dronů, řekl.



Nyní však byla tato bariéra překonána, Rusové byli donuceni k manévrům a Ukrajinci se vrátili ve svých tancích a dalších obrněných vozidlech. Na znamení toho, že Moskva cítí tlak, přesunula do oblasti vojáky z frontových linií uvnitř okupované Ukrajiny - z Chersonu na západě a z Lymanu na severovýchodě - a také zvnitřku Ruska, řekl.



"Nepřítel stahuje zálohy nejen z Ukrajiny, ale i z Ruska. Ale dříve nebo později Rusům dojdou všichni nejlepší vojáci. To nám dá impuls k většímu a rychlejšímu útoku," řekl Tarnavskij. "Všechno je před námi."



Tarnavskij je vyškolený tankový specialista a od roku 2022, kdy překročil hranice s Ruskem, si vybudoval působivou bilanci v boji proti ruským jednotkám. Loni v září se stal velitelem jednotek bojujících za osvobození Chersonu; o dva měsíce později bylo město osvobozeno.



Existovaly naděje na podobně rychlý postup v letní protiofenzivě, jejímž cílem Rusy zatlačit dolů k Azovskému moři, odříznout ruské jednotky v Chersonu a na okupovaném Krymu od ostatních sil a přerušit jejich zásobovací linie.



Místo toho se protiofenzíva na několik měsíců zastavila, ztráty rostly, ale frontové linie se zjevně nezměnily, což vyvolalo nespokojenost a kritiku v západních hlavních městech, která poskytla zbraně a výcvik.



Tarnavskij tuto kritiku odbyl s tím, že raději hodnotí práci, až bude hotová, a poděkoval Velké Británii a dalším spojencům za podporu ve formě výcviku a zbraní, včetně tanků Challenger, které jsou již v poli. "Když jsme zahájili protiofenzívu ... strávili jsme odminováním území více času, než jsme očekávali," přiznal. "Bohužel evakuace raněných pro nás byla obtížná. A to také komplikovalo náš postup.



Podle mého názoru Rusové věřili, že se Ukrajinci přes tuto obrannou linii nedostanou. Připravovali se na to více než rok. Dělali všechno pro to, aby byla tato oblast dobře připravena."



Ruské jednotky byly zakopány v betonových zákopech za protitankovými nástrahami a za minovým polem tak nacpaným výbušninami a tak odkrytým, že jakákoli vozidla - odminovací nebo útočná -, která se přiblížila k této oblasti, byla silně ostřelována z pevných, zesílených pozic, řekl. Ukrajinci, kteří opakovaně překvapili svět svými úspěchy proti ruské vojenské síle, však postupovali vpřed. Pěší jednotky vyrazily v noci, aby pečlivě vyčistily koridor skrz miny, postupujíce metr po metru ve tmě.



"Jakmile se tam objevilo nějaké zařízení, Rusové na něj okamžitě začali střílet a ničit ho. Proto odminování prováděla pouze pěchota a pouze v noci."



Nyní, když bylo minové pole prolomeno, ztratili Rusové velkou část své výhody. "Mezi první a druhou linií obrany je velmi velký rozdíl," řekl Tarnavskij.



Druhá linie není tak dobře vybudovaná, takže Ukrajinci mohou používat svá vozidla, ačkoli jsou zde stále minová pole. Protože v této oblasti operují také ruské síly, jsou spíše v malých skupinách než v jednotném obranném kordonu.



Na otázku ohledně pomalého postupu při prolamování ruských linií v další ofenzivě dále na východ podél obranné linie nepřítele Tarnavskij odpověděl, že má jiné cíle, a dodal, že Ukrajina připravuje další překvapivé ofenzívy, aby vyčerpala síly Moskvy.





"Abyste byli úspěšní v jednom směru, musíte nepřítele vždy zmást. Hlavní cíl [ofenzívy u] vesnice Velyka Novosilka měl jiný cíl," řekl Tarnavskij. Odmítl se vyjádřit k časovému harmonogramu dosažení velkých cílů, jako je Melitopol nebo pobřeží Azovského moře, ale řekl, že boje budou pokračovat.





"Čím blíže k vítězství, tím je to těžší. Proč? Protože bohužel ztrácíme ty nejsilnější a nejlepší. Takže se teď musíme soustředit na určité oblasti a dokončit práci. Bez ohledu na to, jak je to pro nás všechny těžké."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Pomalý vojenský pokrok v létě posílil ty, kteří v západních metropolích vyzývali k jednání s Vladimirem Putinem o ukončení války. Tento postoj byl ostře odmítnut na Ukrajině, kde mnozí zastávají názor, že pouze úplná porážka Ruska zabrání další invazi; jakákoli dohoda, která by odměnila Moskvu za použití síly, by jí dala důvod pokusit se o to v budoucnu znovu. "Pokud přestaneme postupovat, nepřítel shromáždí nové síly a posílí. Dosáhneme hranic Ukrajiny z roku 1991 ... Nechceme vidět naše děti a dokonce ani naše vnuky bojovat proti Rusům, a kdo je zastaví? Jedině my."Tarnavskij je velitelem Tavrijské operačně-strategické skupiny vojsk, pojmenované podle historického regionu, k němuž patřil Krym, což je připomínka vojenských závazků Ukrajiny, nyní zostřených ztrátami za posledních 18 měsíců.