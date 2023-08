Sociální politiku a sociální práci v této zemi nahrazují sbírky chudých na ještě chudší…

26. 8. 2023 / Pavel Veleman

(Věnuji HLAVNĚ skvělé novinářce, paní Saše Uhlové - s obrovskou vděčností a pokorou před její lidskostí…)

Moc děkuji všem, kteří pomohli finančně splatit dluh, který vznikl díky těžké nemoci živitele a vlastně se touto finanční sbírkou zachránila jedna rodina v bytě. Pochopitelně je to hlavně politické selhání místní městské části, která se má starat o své občany a ne je v situaci onkologické nemoci vyhazovat z bytu...To dělala na Praze 2 současná radní na MHMP, která má v gesci sociální a bytovou politiku, paní Udženija s pani Černochovou (viz kauza pan Halamky, který zmrzl na ulic i).

Nejen na Praze 2 nebo na Praze 10 se vždy před člověkem upřednostňuje ekonomický zájem tzv. řádného hospodáře. To Vám tam budou vždy politici a úředníci tvrdit při sebevětším sociálním zločinu.





Mně už to vadilo v takové míře, že se mi podařilo dotáhnout se skvělým advokátem ex offo k vítězství soud u těžce nemocného klienta věkem nad osmdesát let, se kterým jsem sociálně pracoval, proti neplatnosti výpovědi od městské části. Pamatuji se, že v odůvodnění rozsudku tehdy napsala naprostò skvělá soudkyně, že sociální situace a péče o občany své municipality je jednoznačně nadřazená nad případnou ekonomickou ztrátou tzv. péčí řádného hospodáře a byla zrušena výpověď z nájmu u mého klienta. Ten v bytě dožil. Výsledkem byla pochopitelně ještě větší nechuť k mé osobě a mé práci na úřadě.





Na mém současném působišti by se toto asi stát nejspíše nemohlo, je tam kontinuita podobně naladěných politiků a na práci úředníků je to vidět. Bytová a sociální politika je úzce propojena, je zde úplně jiná kultura jednání se zaměstnanci, bytová komise je apolitická. Nesedí v ní žádný politik zastupitelstva (!!!!) a v čele je respektovaná, akademická odbornice na problematiku sociálního bydlení.





Většinou však o všem všem podstatném na městských částech rozhodují uzounké skupiny politiků většinou z ODS nebo dneska jíž z SPD s několika asociálními úředníky třeba z bytového odboru. A jako submisivní statista tomu přihlíží sociálního odbor a jeho vedoucí a bývalá vedoucí bytové komise v minulém volebním období, která rozjížděla "Kontaktní centrum pro bydlení". To již minimálně půl roku nefunguje a na "rozbité radnici" se vyjímá obrovský plakát s úředními hodinami v dávno zavřené kanceláři. A nikomu to nevadí. Potěmkinova vesnice jede za všech dob a časů.





To moje současné pracoviště má nastavený úplně jiný level řízení tzv. lidských zdrojů. Člověk nemusí se vším souhlasit a já jsem vždy ke každému politickému vedení velmi kritický. Zde je však přizván i"poslední úředníkk diskusi třeba i na bytovou komisi. Na Praze 10 jsem za skoro osmnáct let nebyl pozván na bytovou komisi nejen já, ale ani nikdo jiný z přímých sociálních pracovníků, kteří s klienty pracuji.





Často jsou místní municipality vlastně takové mateřské školky, kde se dobře platí pouze za naprostou poslušnost. A proto se tam stahují lidé, kteří tam dělají své politické a úřední kariéry. Jinak potenciál sociálního odboru je tam obrovský, možná právě navzdory politickému vedeni.





Já osobně jsem se dostal v důsledku této pracovní bezmoci do fáze totálního cholerika. Zažil jsem tam během několika let zcela vyhořelé, v době nástupu skvělé sociální pracovníky. Časté odchody těch mnohdy nejlepších kolegyň a kolegů. Je strašné, jak se v této zemi zachází s osobnostním potenciálem typologicky různých pracovníků. Moje největší chyba byla, že jsem stále věřil ve změnu a neodcházel z toxického prostředí.





Sociální a bytová politika městských částí Prahy 7 a Prahy 10 se nakonec projevuje i vizuálně. Radnice Prahy 7 má velmi příjemné, moderní prostředí zejména pro klienty.





Srovnejte to s oplocenou"barabiznou úřadu Prahy 10, kterou teď politici a úředníci opouštějí do předražené banky ve Strašnicích. Politici přitom nevědí, co s touto vybydlenou hrůzou budou v budoucnosti dělat.





V místě jíž stojí dvacet let zavřený kulturák Eden, teď bude stát hned vedle opuštěný a zdevastovaný obrovský úřad MČ Praha 10 a okolí ve Vršovicích se stává místem, které je dobré k natáčení seriálu Netflixu (což se často dělo ) - připomínající realitu míst ze sedmdesátých let dvacátého století třeba v tehdejším SSSR.





Vítejte v rodícím se ghettu jménem Vršovice, kde se musí vytvářet finanční sbírka na podporu občana, kterého lze vyhodit na ulici s celou rodinou - při akutní léčbě chemoterapií…A tak ho zachraňují opět ti chudí.





Držte se všichni lidé dobré vůle při sobě a já se před Vámi hluboce skláním.





Praha 10, Vršovice - srpen 2023.

