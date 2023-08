Jevgenij Prigožin byl v letadle, které bylo v Rusku údajně sestřeleno. Všech deset osob na palubě zemřelo

23. 8. 2023

(Autoři ještě spekulují, zda nemohl být zabit dvojník. Ovšem ruská tajná služba by prý věděla, kdo je dvojník...)







Guardian:



Agentura Reuters uvedla, že šéf ruských žoldnéřů Jevgenij Prigožin byl uveden jako cestující v soukromém letadle, které se ve středu zřítilo severně od Moskvy.Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na ruský letecký úřad Rosaviacija.



"Bylo zahájeno vyšetřování havárie letadla Embraer, ke které došlo dnes v noci v Tverské oblasti. Podle seznamu cestujících je mezi nimi jméno a příjmení Jevgenij Prigožin," uvedla Rosaviacija.



Již dříve agentura TASS informovala, že po havárii soukromého letadla v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy zahynulo deset lidí. Letadlo na cestě z Moskvy do Petrohradu vezlo sedm cestujících a tři členy posádky

- Druhé Prigožinovo letadlo se obrátilo a vrátilo se do Moskvy:



- Wagnerovci varují, že jestliže byl Prigožin zavražděn, zorganizují nový pochod na Moskvu:









