Neuvěřitelný fotbalový (?) skandál ve Španělsku

26. 8. 2023

Španělskem otřásá neuvěřitelný skandál, který mnozí interpretují jako boj mezi zastaralými mužsko-šovinistickými postoji země a novým postojem "osvobozených" žen.



V minulých dnech vyhrál španělský tým mistrovství světa v ženském fotbalu. Celé fotbalové mistrovství vedlo k výraznému posílení ženského fotbalu, například i v Anglii, která se dostala do finále a v poslední instanci prohrála právě se Španělskem.

Při oslavě tohoto vítězství šéf španělské fotbalové asociace Luis Rubiales vzal fotbalistku Jenni Hermoso za hlavu a políbil ji na rty. To okamžitě vyvolalo protesty, že to bylo mužsky šovinistické chování. a požadavek, aby rezignoval. Rubiales se hájil, že fotbalistka s polibkem souhlasila, a na zasedání fotbalová asociace pětkrát vykřikoval, že neodstoupí.

Fotbalistka uvedla, že s polibkem nesouhlasila. Španělská fotbalová asociace se postavila za Rubialese, avšak španělská vláda ho chtěla donutit rezignovat na jeho funkci. V sobotu bylo oznámeno, že španělská fotbalová asociace bude fotbalistku žalovat za její "nepravdivé výroky". Rubialese suspendovala FIFA.









Téměř všichni trenéři španělské ženské reprezentace rezignovali s odvoláním na "nepřijatelné chování" Luise Rubialese, který po svém dočasném pozastavení funkce předsedy španělské fotbalové asociace slíbil, že prokáže svou nevinu.



V sobotu vydalo jedenáct trenérů a členů technického personálu společné prohlášení, v němž odsoudili Rubialesovo chování vůči útočnici Jenni Hermoso šest dní poté, co ji na konci finále mistrovství světa žen chytil za hlavu a políbil na rty.



"Níže podepsaní se vzhledem k nepřijatelnému postoji a prohlášením šéfa federace rozhodli odstoupit ze svých funkcí," uvádí se v prohlášení.



Zaměstnanci rovněž prohlásili, že jim bylo nařízeno, aby se zúčastnili pátečního projevu Rubialese. "To bylo obzvláště bolestivé," dodalo prohlášení, "protože mnoho členek trenérského týmu muselo sedět v první řadě," čímž byl vytvopřen falešný dojem, že s výroky Rubialese souhlasí.



Jejich prohlášení přišlo několik hodin poté, co Fifa uvedla, že Rubiales bude okamžitě suspendován "ze všech aktivit souvisejících s fotbalem na národní a mezinárodní úrovni" na "počáteční období 90 dnů, dokud nebude zahájeno disciplinární řízení".



Disciplinární soudce Fifa Jorge Palacio uvedl, že "mimo jiné v zájmu zachování základních práv" Hermosové bylo Rubialesovi rovněž nařízeno, aby se "prostřednictvím sebe nebo třetích osob zdržel kontaktování nebo pokusů o kontaktování" jí a jejích blízkých.



V prohlášení se rovněž uvádí, že španělské fotbalové federaci, která dříve pohrozila, že proti Hermosové podnikne právní kroky, bylo nařízeno, aby se zdržela kontaktů s ní a jejími blízkými.



Rozhodnutí Fifa přišlo po bouřlivém pátku, kdy vzdorovitý Rubiales odmítl odstoupit a snažil se ze sebe udělat oběť, což Hermosovou přimělo zdůraznit, že s polibkem nesouhlasila, a ženský tým oznámit, že se nezúčastní národních zápasů, dokud federace nezmění své vedení.



Fifa dodala, že rozhodnutí - které, jak poznamenala agentura Associated Press, bylo natolik dalekosáhlé, že znemožnilo Rubialesové kontakt s jinými funkcionáři - bylo Rubialesovi sděleno v sobotu.



Federace krátce poté potvrdila, že jejím dočasným prezidentem se stane její viceprezident Pedro Rocha Junco.



V prohlášení dodala: "Luis Rubiales prohlásil, že se bude právně bránit u příslušných orgánů, má plnou důvěru v orgány FIFA a znovu opakuje, že tímto způsobem má možnost zahájit svou obhajobu, aby zvítězila pravda a byla prokázána jeho naprostá nevina."



Uefa, kde je Rubiales viceprezidentem, tedy ve funkci, která je spojena s ročním příjmem 250 000 eur plus náklady, se k tomu bezprostředně nevyjádřila.



Výbor FIFA uvedl, že nebude poskytovat žádné další informace o disciplinárním řízení, dokud nebude přijato konečné rozhodnutí. Nebyl uveden žádný časový rámec, kdy bude toto rozhodnutí - které může přinést sankce v rozsahu od varování až po pozastavení činnosti - učiněno.





Zprávu o pozastavení činnosti ze strany Fify mnozí ve Španělsku uvítali po několika dnech rozruchu, který hrozil zastínit neuvěřitelné úspěchy La Roja.

Ana Crnogorcevicová, hráčka FC Barcelona, to označila za "první krok" a na sociální síti dodala: "Tohle by měl být jen začátek... je tu ještě mnoho dalších lidí, kteří musí odejít!!!".Ve většině Španělska bylo nemožné oddělit nevyžádaný polibek a Rubialesovo chycení za rozkrok od hlubokého rozkolu, který se v posledních letech obnažil mezi španělským fotbalovým establishmentem a jeho hráčkami.Loni patnáct hráček odmítlo hrát za hlavního trenéra Jorgeho Vildu a stěžovalo si na jeho taktiku, tréninkové metody a styl řízení. Vilda v době bojkotu prohlásil, že obvinění jsou "nespravedlivá", a fotbalová federace země mu zachovala podporu.Hermosová se ve svém pátečním prohlášení snažila zasadit Rubialesovo chování do kontextu tohoto dlouhotrvajícího sporu."Tento typ incidentu se připojuje k dlouhému seznamu situací, které my hráči v posledních letech odsuzujeme," řekla. "Tento incident je jen kapkou, která zlomila velbloudí hřbet a kterou si každý mohl všimnout. Ale podobné postoje jsou součástí každodenního života národního týmu už léta."