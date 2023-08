K omezení "šíleného" extrémního počasí je zapotřebí dramatických opatření v oblasti klimatu

29. 8. 2023

čas čtení 5 minut

Salzburk po deštích: Wow! Gasteinerfall Waterfall in the city center of Bad Gastein (Salzburg), Austria, with huge volumes of water flowing down it due to the heavy rainfall over the last 24 hours.



Credit: Ronny Katsch pic.twitter.com/bVHC4tvjdH — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 28, 2023

Vlny veder, lesní požáry a záplavy jsou jen "špičkou ledovce", varují přední klimatologové

Vědci v drtivé většině označili za rozhodující jeden krok: snížit spalování fosilních paliv na nulu





Přední světoví klimatologové tvrdí, že "šílené" extrémní počasí, které v roce 2023 řádí po celém světě, se bez dramatických opatření v oblasti klimatu stane do deseti let normou.



Vlny veder, lesní požáry a záplavy, které zažíváme dnes, jsou podle nich jen "špičkou ledovce" ve srovnání s ještě horšími dopady, které přijdou, přičemž neschopnost klimatických modelů přesně předpovídat budoucnost znamená, že svět letí do budoucnosti "částečně naslepo" . Přední světoví klimatologové tvrdí, že "šílené" extrémní počasí, které v roce 2023 řádí po celém světě, se bez dramatických opatření v oblasti klimatu stane do deseti let normou.Vlny veder, lesní požáry a záplavy, které zažíváme dnes, jsou podle nich jen "špičkou ledovce" ve srovnání s ještě horšími dopady, které přijdou, přičemž neschopnost klimatických modelů přesně předpovídat budoucnost znamená, že svět letí do budoucnosti "částečně naslepo" .



List Guardian si vyžádal odborná hodnocení více než 40 vědců z celého světa.



Ti uvedli, že nárůst globální teploty je zcela v souladu s varováními, která se objevovala po celá desetiletí, a že k němu letos přispěl návrat klimatického jevu El Niño. Uvedli však, že lidé a místa jsou vůči extrémnímu počasí zranitelnější, než se očekávalo, a trpí následky, které nikdy předtím nezažili, protože padají klimatické rekordy.



"Červenec byl nejteplejším měsícem v historii lidstva a lidé na celém světě trpí jeho následky," uvedl profesor Piers Forster z univerzity v britském Leedsu. "Ale to jsme při [této úrovni] oteplování očekávali. Pokud svět nebude spolupracovat a nezařadí klimatická opatření na první místo v programu, stane se toto léto za deset let průměrným."



"Dopady jsou děsivě silnější, než jsem já - a mnoho klimatologů, které znám - očekával," řekl profesor Krishna AchutaRao z Indického technologického institutu.



Dr. Christophe Cassou, výzkumný pracovník CNRS na Université Paul Sabatier Toulouse III ve Francii, uvedl: "Změny [klimatických] nebezpečí nebyly v globálním měřítku podceněny. Ale dopady byly podceněny, protože jsme mnohem zranitelnější, než jsme si mysleli - naše zranitelnost nás bije do očí."



Klimatické modely přesně předpověděly nárůst globální teploty v důsledku prudkého nárůstu emisí skleníkových plynů lidstvem. Řada vědců však zdůraznila, že mají zvláštní potíže s předpovídáním extrémních projevů počasí, které jsou z definice vzácné.



"Je možné, že vážně podceňujeme nebezpečí, která nás čekají," řekl doktor Raúl Cordero, donedávna působící na univerzitě v chilském Santiagu. "Letíme částečně naslepo, pokud jde o to, co můžeme očekávat v případě klimatických extrémů."



Vědci měli jasno v tom, že svět ještě nepřekročil bod zlomu, kdy by se klimatické změny staly běsnícími. Dr. Rein Haarsma z Královského nizozemského meteorologického institutu však uvedl, že zlomové body se blíží: "Extrémy, které nyní pozorujeme, by mohly vyvolat body zvratu, jako je zhroucení atlantické meridionální převratné cirkulace a tání antarktických ledovců, což by mělo ničivé dopady."



Podle vědců zbývá ještě "malá příležitost", jak se vyhnout nejhorší klimatické krizi. Vědci v drtivé většině označili za rozhodující jeden krok: snížit spalování fosilních paliv na nulu.



"Musíme přestat spalovat fosilní paliva," řekla Dr. Friederike Ottová z Imperial College London. "A to hned, ne až někdy v době, kdy umožníme společnostem vydělat všechny možné peníze."



Profesorka Emily Shuckburghová z univerzity v Cambridge ve Velké Británii uvedla: "Každý, kdo jakýmkoli způsobem udržuje éru fosilních paliv, stojí pevně na špatné straně historie."



"Vědomí, že se na dnešní extrémní události budeme dívat jako na mírné v porovnání s tím, co nás čeká v budoucnosti, je skutečně ohromující," řekla profesorka Andrea Duttonová z University of Wisconsin-Madison v USA. "Rychlost, s jakou tento přechod uskutečníme, určí, jakou budoucnost dostaneme."



OSN svolává na 20. září summit o klimatických ambicích. "Téměř všechny naše ukazatele v oblasti klimatu ukazují špatným směrem," uvedla Amina Mohammedová, zástupkyně generálního tajemníka OSN. "Světová meteorologická organizace varovala, že příštích pět let bude pravděpodobně nejteplejších v historii, což nejvíce zasáhne zranitelné komunity.



"Doufáme a očekáváme, že [političtí] představitelé, soukromý sektor a organizace občanské společnosti přijdou na summit s důvěryhodnými a ambiciózními opatřeními a závazky."





Hlavní klimatický summit OSN v roce 2023, Cop28, začne koncem listopadu. Hostí jej Spojené arabské emiráty a předsedá mu Sultan Al Jaber, výkonný ředitel státní ropné společnosti SAE. Celosvětové emise oxidu uhličitého v posledních letech stále rostou, ale musí klesnout o 43 %, aby byla dobrá šance udržet globální oteplení pod 1,5 °C.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0