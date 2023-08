Zázrak statistiky: Rusko se mezi pěti největšími ekonomikami zřejmě neudrží

25. 8. 2023

Světová banka zařadila ekonomiku Ruské federace v roce 2022 na páté místo na světě tím, že nepoužívá nominální údaje o HDP, ale paritu kupní síly (PPP). Ruští odborníci nicméně říkají, že ekonomiky jejich země i jiných se mění tak rychle, že Rusko nebude schopno toto postavení udržet, i když se používají podobné statistické techniky.

Důvod je jednoduchý. V loňském roce zlevnily suroviny, které Rusko prodává, a směnný kurz rublu padá. To pravděpodobně zapříčiní, že Rusko také v žebříčku klesne.

Nominální HDP Ruské federace v roce 2022 činil 2,22 bilionu amerických dolarů, zatímco jeho HDP vypočtený podle parity kupní síly činil 5,51 bilionu dolarů. Rozdíl činí více než dvojnásobek - a jde o jediný způsob, jak Rusko mohlo dosáhnout vzestupu v žebříčku na páté místo.

(Pokud se přepočty na PPP používají v metodice Světové banky, rozhodně by je měli standardně používat také ti, kdo doteď ještě srovnávají ruské a západní výdaje na zbrojení v nominálním vyjádření - pozn. KD.)

Přepočty na paritu kupní síly mají ukázat, co by si lidé mohli skutečně koupit za své peníze. Ale ne vždy tento úkol splní, protože člověk musí vydělat peníze v tvrdé měně a mít přístup na trhy. Výpočty PPP navíc předpokládají, že některé měny jsou podhodnocené, ale praxe ukazuje, že ty, které bývají podhodnoceny, nemají tendenci zpevnit, ale spíše dále klesat.

Přesně to se děje s Ruskou federací. Výpočty využívající PPP odrážely specifickou souvislost trendů, ale spojení různých faktorů se letos nebude opakovat - a pravděpodobně ani po několik dalších let. To znamená, že Rusko nebude v dohledné době znova na pátém místě žebříčku Světové banky.

Zdroj v ruštině: ZDE

