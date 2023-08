Tučňáci císařští: tisíce mláďat v Antarktidě pravděpodobně uhynuly kvůli rekordně nízkému množství mořského ledu

25. 8. 2023

Neúspěšné hnízdění v Bellingshausenově moři "nemá obdoby", několik kolonií v rozsáhlém regionu selhalo během jediné sezóny.



Podle nového výzkumu tisíce mláďat tučňáků císařských ve čtyřech koloniích v Antarktidě pravděpodobně uhynuly kvůli rekordně nízké úrovni mořského ledu, která způsobila "katastrofální selhání chovu" na konci roku 2022.



Analýza satelitních snímků ukázala rozpad obvykle stabilního mořského ledu a zánik kolonií v době, kdy mláďatům ještě nenarostlo voděodolné peří. Podle nového výzkumu tisíce mláďat tučňáků císařských ve čtyřech koloniích v Antarktidě pravděpodobně uhynuly kvůli rekordně nízké úrovni mořského ledu, která způsobila "katastrofální selhání chovu" na konci roku 2022.Analýza satelitních snímků ukázala rozpad obvykle stabilního mořského ledu a zánik kolonií v době, kdy mláďatům ještě nenarostlo voděodolné peří.





Vědci uvedli, že tučňáci císařští čelí nejisté budoucnosti v podmínkách globálního oteplování, protože jsou tak závislí na mořském ledu, jehož množství bude podle prognóz s oteplováním světových oceánů klesat.



Výzkum uvedl, že neúspěšné rozmnožování v Bellingshausenově moři "nemá obdoby", protože je to poprvé, kdy v jedné sezóně selhalo několik kolonií v rozsáhlém regionu.



"Je to chmurný příběh," řekl Dr. Peter Fretwell, výzkumný pracovník Britské antarktické služby a hlavní autor výzkumu. "Byl jsem šokován. Je velmi těžké si představit, že tato roztomilá načepýřená mláďata hynou ve velkém počtu. Dlouho jsme to předpovídali. Úbytek mořského ledu byl bezprecedentní a mnohem rychlejší, než jsme si představovali."



Antarktický mořský led se v únoru zmenšil na rekordně nízkou úroveň, která následovala po rekordně nízkém stavu z předchozího roku, což byly události, které vědce šokovaly.



Díky velkým skvrnám hnědého guana - nánosu exkrementů - na bílém mořském ledu jsou kolonie tučňáků císařských viditelné ze satelitů.



Studie, publikovaná v časopise Communications Earth & Environment, pozorovala rozpadající se mořský led od konce října do začátku prosince v koloniích ve Verdi Inlet, na Smyley Island, Bryant Coast a Pfrogner Point.



V mnoha částech regionu došlo téměř k úplné ztrátě mořského ledu. Fretwell odhadl, že mohlo zahynout až 7 000 mláďat.



"V některých případech je možné, že se led rozpadl pod nohama tučňáků," řekl.



"Pokud se ponoří, mláďata se utopí. Pokud se dostanou zpět na ledové proudy, zmrznou, protože v této fázi ještě nemají nepromokavé peří."



V jedné kolonii v regionu, na Rothschildově ostrově, se možná podařilo nějaké hnízdění, protože ledové hory možná pomohly stabilizovat led a daly tak mláďatům šanci vylétnout.



"Region o délce 1 500 km přišel téměř o veškerý mořský led. Nemáme žádnou skutečnou představu o tom, co se stane, když nebude žádný led."



Asi 30 % ze známých 62 kolonií tučňáků císařských v Antarktidě bylo od roku 2018 postiženo částečným nebo úplným úbytkem mořského ledu.



Za jejich hlavní dlouhodobou hrozbu je považováno globální oteplování, podle jehož prognóz by do roku 2100 mohlo být asi 90 % kolonií tak malých, že v podstatě vyhynou.



Dr. Barabara Wieneckeová, vedoucí vědecká pracovnice Australské antarktické divize, navštívila kolonie tučňáků císařských již několikrát.



Do října si mláďata vytvářejí "hnízda", zatímco oba jejich rodiče jsou na lovu ryb, řekla, ale "nejsou zdaleka vodotěsná".



"Stále ještě mají peří. Pokud se led prolomí dříve, než mohou bezpečně vstoupit do vody, opeření se rozmočí a mláďata uhynou."



"Je to hrozné a je pro mě nesmírně znepokojující, že se to děje."



Wienecke i Fretwell uvedli, že prognózy budoucnosti tohoto druhu tučňáků bude možná nutné přehodnotit, protože riziko je potenciálně větší, než se dříve obávali.



Dr. Jeremy Wilkinson, fyzik zabývající se mořským ledem v British Antarctic Survey, uvedl, že výzkum "dramaticky odhaluje souvislost mezi úbytkem mořského ledu a zničením ekosystému".



Fretwell uvedl: : "Pro mě je nejhorší, že víme, že se to ještě zhorší. To je trajektorie, na které se nacházíme.



"Pouze změnou našeho chování a množství fosilních paliv, které používáme, můžeme zvrátit trajektorii pro tyto tučňáky císařské a mnoho dalších druhů.





"Jak moc se to zhorší, záleží stále na nás."







