"19. srpna 1991 se k moci dostalo ruské gestapo"

25. 8. 2023

čas čtení 2 minuty

Pokračují debaty o tom, odkdy se Putinův vzestup stal nevyhnutelným. Ale je třeba uznat, že dne 19. srpna 1991 se dostalo k moci ruské gestapo stojící za těmi, kteří se označovali za demokraty, ale nebyli jimi, píše Vadim Zajdman. Pokračují debaty o tom, odkdy se Putinův vzestup stal nevyhnutelným. Ale je třeba uznat, že dne 19. srpna 1991 se dostalo k moci ruské gestapo stojící za těmi, kteří se označovali za demokraty, ale nebyli jimi,

Srpen 1991 nebyl demokratickou revolucí, ale spíše bojem mezi mladými vlky z KGB, kteří chtěli odhodit jho komunistického dogmatu, zbohatnout a svobodně cestovat na Západ, se starými vlky, kteří se s těmito zatuchlými doktrínami nechtěli rozloučit.

Jelcin měl okamžik, i když krátký, kdy mohl zlomit postavení KGB - rozehnat ruské gestapo a postavit ho i s KSSS před soud. Ale neudělal to - buď proto, že nerozuměl povaze hrozby, nebo proto, že se chtěl podílet na jejím vítězství. Druhá možnost je pravděpodobnější.

Zmíněný závěr je podpořen nejen jeho činy, ale i skutečností, že o devět let později předal moc tomu, kdo provedl plíživý srpnový převrat v plném rozsahu.

Aspirace demokratické veřejnosti se v srpnu 1991 dočasně a shodou okolností shodovaly s aspiracemi chamtivých a cynických darebáků z KGB.

Proto ve chvíli, kdy se zdálo, že demokracie zvítězila, se ve skutečnosti dostalo k moci ruské gestapo. Nebylo to hned zřejmé a není to zřejmé každému ani teď. Ale pravda, jakkoliv nepříjemná může být, nepřestává být pravdou.

Na počátku bylo ruské gestapo opatrné a dokonce v rozpacích, převlečené v demokratickém hávu, ale jeho fašistická a imperiální podstata vyšla najevo velmi brzy, s první hybridní válkou proti Gruzii. Ta nakonec zabila prvního prezidenta této nezávislé země, Zvjada Gamsachurdiu, a pomohla rozpoutat skutečnou válku a genocidu v Čečensku.

Ruská demokratická veřejnost nejen že si toho nevšímala, ale ve skutečnosti schvalovala takové akce a považovala je dokonce za součást obnovení demokratického Ruska, v němž nikdy nedojde k návratu ke krvavé minulosti.

Po Jelcinovi přišel na místo vůdce člověk, který odhodil všechny demokratické fíkové listy ruského gestapa a dovedl vítězství mladých vlků z roku 1991 do jeho logického konce. To, co následovalo je už všem známo.

Zdroj v ruštině: ZDE

