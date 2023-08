Nad článkem Jindřicha Šídla o Milionu chvilek

26. 8. 2023 / Bohumil Sláma

S názory pana Šídla obvykle souhlasím, jsme však všichni jen lidé, takže je přirozené, že se někdy a v lecčems lišíme. Proti jeho článku Vzkaz pro milion chvilek: Děkujeme, odejděte, zveřejněném 26. srpna na Seznamu.cz, ovšem tentokrát mám námitky, které si nechci a snad ani nemohu nechat pouze pro sebe. S názory pana Šídla obvykle souhlasím, jsme však všichni jen lidé, takže je přirozené, že se někdy a v lecčems lišíme. Proti jeho článku Vzkaz pro milion chvilek: Děkujeme, odejděte, zveřejněném 26. srpna na Seznamu.cz, ovšem tentokrát mám námitky, které si nechci a snad ani nemohu nechat pouze pro sebe.



Už jen název tohoto článku ve mně vyvolal otázku „proč je už teď odepisovat?“. Jistě, ochabli a ztratili svého charismatického vůdce, avšak jednak se mohou ještě znovu zvednout, jednak napětí v naší společnosti není tak burcující jako v době jejich vzniku před čtyřmi lety. Není dobré, že se proti Blažkovi aspoň někdo z řad našich víceméně uspaných spoluobčanů ozval?





Již Šídlova úvodní slova „loni v září se ‚chvilkařům‘ povedl nepěkný kiks, když na začátku soudního procesu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo přivezli pro lídra opozice před budovu soudu klec“ jsou zkreslující, neboť označení kiks je příliš silné. Jistě si u nás hodně lidí myslí, že Babiš by do vězení jít měl, protože nehledě na plejádu jeho prohřešků za normalizace a v posledních letech je tu i způsob, jakým se dostal ke svým miliardám v „divokých“, lépe řečeno kriminálních letech devadesátých. A na demonstracích se běžně dějí horší věci než je symbolické přistavení klece.





Dále, jeho slova „asi chápu, proč dnešní lídři Milionu chvilek pro demokracii na své středeční manifestaci nenechali promluvit ministra spravedlnosti Pavla Blažka… Každý má právo si rozhodnout, kým si nechá zkazit večírek a jak se bude chovat k předem nezvaným hostům“ nejsou ve shodě s následným závěrem „vůbec nejlepší by bylo, kdyby Milion chvilek ještě jednou slavnostně zavzpomínal na svou slavnou historii a pak se definitivně rozpustil“. Je to vzletné, ale každá podobná vzletnost má nebezpečně blízko k demagogii.





Avšak moje hlavní námitka se týká toho, že obě strany zřejmě nemají jasno v pojmu demokracie. Demokracii tu dnes máme, ale pouze formální a pravicovou. Demokracie jistě není vládou lidu, a pokud jí vůbec kdy byla, měla vždy jen jepičí život, avšak nemůže být vládou pravice, byť sebelépe zamlženou či zamaskovanou. Z definice demokracie jasně vyplývá, že má sloužit všemu lidu, a je stále zjevnější, že naše současná vláda, přestože když před volbami „chytala ptáčky“ slibovala, že takovou bude, to nedělá, a bez silných protitahů a tlaků to dělat nebude, stejně jako - pokud se znovu dostane k moci - to nebude dělat ani pseudolevičák-oligarcha Babiš.





A o tom pan Šídlo i Milion chvilek (pro demokracii) mlčí. Proč asi?











































