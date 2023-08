USA uvažují o bezpečnostním paktu se Saúdskou Arábií, která je obviněna ze zločinů proti lidskosti

24. 8. 2023

Podle nové zprávy organizace Human Rights Watch zabili saúdští pohraničníci na hranicích s Jemenem prostřednictvím bomb a ostré střelby stovky žadatelů o azyl. Útoky by se podle ní daly považovat za "zločin proti lidskosti", pokud by byly součástí oficiální politiky režimu. Lidé, kteří údajné útoky přežili, popsali své otřesné zkušenosti. Jeden z migrantů uvedl, že ostřelování z těžkých zbraní přežilo pouze sedm ze 150 lidí. "Všude byly zbytky lidských těl, byly roztroušené všude," řekli organizaci Human Rights Watch. "Stříleli na nás z velkých raketometů," vzpomínal další přeživší. "Z 250 lidí [ve skupině, která přecházela] jich 150 zemřelo.“ Jiní obvinili pohraničníky, že stříleli zblízka na migranty, z nichž většina prchala před nepokoji v Etiopii. Zpráva důrazně naznačuje, že počet migrantů zabitých jen od loňského roku může jít do tisíců, píše na webu Responsible Statecraft Connor Echols.

Tato obvinění přicházejí v obzvláště citlivém období pro saúdskou monarchii, která zahájila masivní PR kampaň, aby si vylepšila globální image pošramocenou válečnými zločiny v Jemenu a strašlivou vraždou saúdského novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018.

Zpráva rovněž vyvolává nepříjemné otázky pro Bidenovu administrativu, která zvažuje poskytnutí "bezpečnostních záruk" Saúdské Arábii, aby přiměla její představitele k normalizaci vztahů s Izraelem. Mezi předloženými návrhy je i smlouva o vzájemné obraně, která by v případě útoku zavazovala americké jednotky k obraně Saúdské Arábie. Američtí představitelé také zvažují, zda Rijádu pomoci s rozvojem civilního jaderného programu, což je opatření, které by podle obav mnoha odborníků mohlo být prvním krokem k získání jaderných zbraní.

Bílý dům, který si je vědom toho, že jakákoli nová smlouva bude v Kongresu čelit těžkému boji, již podle New York Times začal o jednáních informovat demokratické lídry, aby si získal jejich podporu.

Prezident Joe Biden, který kdysi prohlásil, že doufá, že z Rijádu udělá "vyvrhele", se možná setká s faktickým saúdským vůdcem Muhammadem bin Salmánem na summitu G-20, který se uskuteční příští měsíc v indickém Dillí. Hlavním tématem diskuse na navrhovaném setkání by měla být potenciální "mega dohoda", v níž by Spojené státy učinily Saúdské Arábii řadu ústupků, aby ji povzbudily k normalizaci vztahů s Izraelem, uvádí Axios. Zůstává nejasné, co by USA z dohody získaly.

Někteří analytici tvrdí, že zpráva Human Rights Watch by měla sloužit jako připomínka, že spolupráce se saúdskou vládou s sebou často nese morální úskalí.

"Mělo by to přinejmenším vyvolat vyšetřování ministerstva zahraničí, zda nedošlo k porušení amerických zákonů saúdskými jednotkami vycvičenými Spojenými státy nebo prostřednictvím amerických zbraní," uvedl Dylan Williams z progresivní proizraelské advokátní skupiny J Street. "Je to také děsivá připomínka toho, proč by se USA neměly vázat na saúdskou autokracii novými významnými vojenskými závazky nebo prodejem zbraní."

Výkonná ředitelka organizace Democracy for the Arab World Now Sarah Leah Whitson tvrdí, že saúdské akce na hranicích jsou přímým důsledkem pokračující podpory Rijádu ze strany Washingtonu. "Saúdská Arábie se cítí oprávněna jednat tak bezohledně, nelidsky a nezákonně, jak chce - včetně minometných útoků na zoufalé migranty hledající bezpečí - protože ví, že má podporu USA," říká Whitson.

"Můžeme očekávat, že bezohlednost monarchie se s bezpečnostními zárukami od USA jen zvýší," dodala. "Bidenova administrativa by měla převzít odpovědnost za svou roli při vědomém napomáhání saúdským bezpečnostním silám," dodává Whitson.

