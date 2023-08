Elon Musk se rozhodl poškodit Twitter další pitomostí

23. 8. 2023

čas čtení 2 minuty

Odstraní titulky zpráv z odkazů na Twitteru



Může to být Muskovým pokusem o získání většího množství placených subskribentů



Musk se rozhodl odstranit titulky ze zpráv, na něž uživatelé odkazují.



O novince poprvé informoval v pondělí časopis Fortune a později ji Musk potvrdil ve svém příspěvku: "Toto pochází přímo ode mě. Výrazně to zlepší estetiku," napsal. Platforma již nebude zobrazovat titulky a další texty z odkazů na zprávy a bude zobrazovat pouze hlavní obrázek, což omezí možnost uživatele informovat se o obsahu článku před kliknutím. Musk se rozhodl odstranit titulky ze zpráv, na něž uživatelé odkazují.O novince poprvé informoval v pondělí časopis Fortune a později ji Musk potvrdil ve svém příspěvku: "Toto pochází přímo ode mě. Výrazně to zlepší estetiku," napsal. Platforma již nebude zobrazovat titulky a další texty z odkazů na zprávy a bude zobrazovat pouze hlavní obrázek, což omezí možnost uživatele informovat se o obsahu článku před kliknutím.





Tento krok může být pokusem přimět lidi k registraci prémiové služby X. Díky zkráceným odkazům by uživatelé mohli mít tendenci uvádět spolu s příspěvky více textu. Prémiová služba umožňuje napsat jeden příspěvek o délce až 25 000 znaků.



Není bezprostředně jasné, jaký to bude mít dopad na inzerenty na platformě, o které Musk v červenci tvrdil, že má 540 milionů uživatelů měsíčně.



Musk díky změnám prezentuje X jako relevantnější platformu pro tvůrce obsahu. Prémioví předplatitelé nyní mohou zveřejňovat delší videa, jejich příspěvky se zobrazují výše a dostávají také podíl z prodeje reklamy.



Musk od svého nástupu do funkce majitele v říjnu 2022 provedl na Twitteru řadu razantních změn, z nichž mnohé měly negativní dopad na zpravodajská média, která tvoří velkou část jeho uživatelské základny. Miliardář pozastavil novinářům přístup na platformu, zrušil ověřování mnoha mediálních osobností a pokusil se zahájit vlastní novinářské snahy projektem nazvaným Twitter Files, v jehož rámci nechal reportéry zveřejňovat "investigace" přímo na platformě.





"Pokud jste novinář, který chce mít větší svobodu psaní a vyšší příjem, publikujte přímo na této platformě!" napsal tento týden. Po převzetí platformy dříve známé jako Twitter Musk z velké části rozpustil její oddělení pro styk s veřejností a přestal odpovídat na žádosti novinářů. Dříve na žádosti o komentář odpovídal emotikonem hovínka.









Podrobnosti v angličtině ZDE

