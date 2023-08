Putin o Prigožinovi

24. 8. 2023

"Z prvních informací vyyplývá, že tam byli i zaměstnanci skupiny Wagner. Rád bych zdůraznil, že to byli lidé, kteří podstatně přispěli k společnému cíli - k boji proti neonacistickému režimu na Ukrajině. To nezapomínáme, víme to a pamatujeme si to. Já jsem znal Prigožina velmi dlouho, od začátku devadesátých let. Měl složitý osud, udělal ve svém životě vážné chyby. A dosáhl nutných výsledků jak pro sebe, a když jsem ho požádal, také pro společný cíl, jak se to dělo v nedávných měsících."





"He had a difficult fate, he made serious mistakes in his life. And he achieved the necessary results both for himself and when I asked him to do so for the common goal, as happened in recent months." - Putin spoke about Prigozhin's death for the first time. pic.twitter.com/HMeiMZCZV8