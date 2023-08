Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina oznámila, že v noci zahájila "zvláštní operaci" na Ruskem okupovaném Krymu

24. 8. 2023

- Ukrajinské námořnictvo a vojenská rozvědka provedly v noci na čtvrtek "zvláštní operaci", při níž se urkajinské jednotky vylodily na Ruskem okupovaném Krymu, uvedlo ve čtvrtek hlavní ředitelství rozvědky ministerstva obrany (HUR).

Ukrainian special forces from GUR and the Navy landed on the north western tip of the occupied Crimea peninsula near Mayak on August 24th, killed Russian soldiers, destroyed their military equipment, raised the Ukrainian flag, and safely withdrew without any casualties. pic.twitter.com/YKluAnk81H — Igor Sushko (@igorsushko) August 24, 2023

Operace je důkazem toho, že ukrajinské síly jsou schopny uskutečnit pozemní operace na Krymu, který Rusko zabralo a anektovalo v roce 2014.



Na krátkých a tmavých videozáznamech zveřejněných spolu s prohlášením na Telegramu byl malý motorový člun pohybující se v noci po vodě poblíž pobřeží. HUR uvedla, že místo přistání se nacházelo na západním cípu Krymu, poblíž osad Olenivka a Majak.



"Speciální jednotky na plavidlech se vylodily na pobřeží v oblasti osad Olenivka a Majak," uvedla HUR v prohlášení.



Uvedla, že "všech cílů" bylo dosaženo a nepříteli byly způsobeny ztráty, ale cíle neidentifikovala.



"Také na ukrajinském Krymu opět zavlála státní vlajka," uvedla, aniž by řekla, kde přesně, nebo poskytla další podrobnosti.





- Ukrajina nemá s havárií Prigožina nic společného, konstatuje Zelenskyj



Tisková agentura Interfax-Ukrajina citovala Zelenského, který to ve čtvrtek řekl novinářům: "Nemáme s tím nic společného. Každý si uvědomuje, kdo s tím má co do činění."



- Spojené státy ve čtvrtek uvalí sankce na dva subjekty a 11 osob, mezi nimiž jsou údajně i zprostředkovatelé nuceného transferu a deportace ukrajinských dětí, uvedla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfieldová.



Spojené státy rovněž podniknou kroky k uvalení vízových omezení na tři údajné orgány dosazené Ruskem kvůli jejich zapojení do porušování lidských práv ukrajinských nezletilých, uvedla Thomas-Greenfieldová podle agentury Reuters na zasedání Rady bezpečnosti OSN.





- Bojovníci ze skupiny Wagner a několik desítek lidí z veřejnosti se shromáždili u provizorního památníku Jevgenije Prigožina v jeho rodném Petrohradě



Na zéběrech z památníku zřízeného před sídlem společnosti Wagner v Petrohradě jsou muži ve vojenských maskáčích, kteří pokládají květiny na zem před portréty Prigožina a Dmitrije Utkina, blízkého Prigožinova spojence, často označovaného za zakladatele žoldnéřské skupiny, který byl rovněž uveden na seznamu cestujících.



V jednom klipu padl bojovník v plné vojenské výstroji na kolena a plakal.







- Rusko prodloužilo vazbu zpravodaje listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche o tři měsíce









- Joe Biden důrazně naznačil zapojení Vladimira Putina do zjevné smrti Jevgenije Prigožina při leteckém neštěstí



- Norsko se rovněž rozhodlo darovat Ukrajině bojové letouny, informovala ve čtvrtek norská televizní stanice TV2 s odvoláním na nejmenované zdroje.







"Opravdu bychom si neměli myslet, že Prigožinova smrt nás uklidní nebo že nějak zlepší bezpečnostní situaci," řekl Gitanas Nausėda.



Litva, pobaltská země na východním křídle NATO, varuje před riziky, která může skupina představovat od chvíle, kdy se její bojovníci po krátkém povstání v Rusku v červnu přesunuli do Běloruska.



- Při čtvrtečních ruských útocích po celé Ukrajině, kdy si Kyjev připomínal 32 let nezávislosti na Moskvě, byl podle místních úřadů zabit nejméně jeden člověk a 16 osob bylo zraněno.



Při ruském raketovém útoku na autobusové nádraží v Dněpru bylo zraněno 10 lidí, uvedl regionální gubernátor Serhij Lysak.



Řadou obchodů v blízkosti nádraží otřásl výbuch, který některé z nich zničil a další zanechal plné rozbitého skla a zničeného zboží.



Více než 10 dalších budov včetně banky, hotelu a administrativní budovy bylo poškozeno, uvedl Lysak.





- Předpokládaná smrt šéfa skupiny Wagner Jevgenije Prigožina navazuje na vzorec "neobjasněných" smrtelných nehod v Rusku, uvedla ve čtvrtek německá ministryně zahraničí a dodala, že není náhodou, že se pozornost obrátila na Kreml, aby hledal odpovědi.



"Není náhodou, že se svět okamžitě podívá na Kreml, když zneuznaný bývalý Putinův důvěrník náhle, doslova spadne z nebe dva měsíce poté, co se pokusil o vzpouru," řekla Annalena Baerbocková s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Známe tento vzorec v Putinově Rusku: úmrtí, pochybné sebevraždy, pády z oken, které zůstávají neobjasněny - to podtrhuje diktátorský systém moci, který je postaven na násilí," řekla na tiskové konferenci s kyrgyzským ministrem zahraničí.



- Polský premiér naznačil, že skupina Wagner se nyní stane ještě větší hrozbou, když se pravděpodobně dostane pod Putinovu kontrolu.



"Wagnerova skupina přichází pod Putinovo vedení. Nechť si každý odpoví sám na otázku - bude hrozba větší, nebo menší? Pro mě je to řečnická otázka," řekl Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci.





- Mezi osobami, které zahynuly s Prigožinem při letecké havárii byl i Dmitrij Utkin, který byl často označován za zakladatele nebo spoluzakladatele této žoldnéřské skupiny, ačkoli jeho přesná role byla sporná.



Jeho vlastní volací znak byl "Wagner", podle Hitlerova oblíbeného skladatele. Investigativní webová stránka Bellingcat v roce 2020 napsala, že Utkin je "obsedantně fascinován historií Třetí říše", zatímco jiná nedávná zpráva ho popsala jako "ověšeného četnými nacistickými tetováními, včetně hákového kříže, nacistické orlice a blesků SS". Wagnerova skupina byla zřejmě pojmenována po něm.



Podle zprávy amerického thinktanku Center for Strategic and International Studies z roku 2020 však "nelze ověřit, zda Utkin vznik Wagnerovy skupiny inicioval, nebo byl pouze předskokanem někoho jiného".





- Švédsko by se mělo připravit na vyslání stíhacích letounů JAS Gripen na Ukrajinu, aby pomohlo zemi bránit se proti ruské invazi, ačkoli tato severská země musí nejprve dokončit svůj vlastní přístupový proces do NATO, uvedl ve čtvrtek švédský opoziční lídr.





Švédsko letos prohlásilo, že poskytne ukrajinským pilotům možnost vyzkoušet si stíhačky Gripen vyrobené společností Saab, ale švédská vláda zároveň uvedla, že potřebuje všechny své letouny k obraně švédského území.



"Nemůžeme nechat Rusko vyhrát. JAS Gripen by pro Ukrajinu znamenal velký rozdíl," řekla na tiskové konferenci švédská sociálnědemokratická strana, jejíž předsedkyně Magdalena Anderssonová.



"Aby byla ukrajinská ofenziva úspěšná, musí být posíleno její letectvo," dodala.



Švédsko doufá, že se připojí k vojenské alianci NATO, ale čeká na ratifikaci ze strany Turecka a Maďarska, uvedla agentura Reuters.



- Republikánští prezidentští kandidáti, kteří se ucházejí o pozici hlavní alternativy k favoritovi Donaldu Trumpovi, debatovali o otázce americké podpory Ukrajině po ruské invazi.



Jak floridský guvernér Ron DeSantis, tak technologický podnikatel Vivek Ramaswamy se vyslovili proti dalšímu financování Ukrajiny s tím, že peníze by měly být použity na zabezpečení hranic USA proti pašování drog a lidí.



"Jako prezident Spojených států máte v první řadě povinnost bránit naši zemi a její obyvatele," řekl DeSantis.



Ramaswamy přirovnal podporu Ukrajině k neúspěšným vojenským intervencím USA v Iráku a Vietnamu.



Bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, bývalý viceprezident Mike Pence a bývalá velvyslankyně OSN Nikki Haleyová označili podporu Ukrajiny za morální povinnost a imperativ národní bezpečnosti a varovali, že Vladimir Putin bude v případě úspěchu na Ukrajině pokračovat v agresi a potenciálně ohrozí spojence USA.



- Vladimir Putin ve čtvrtek poděkoval jihoafrickému prezidentovi Cyrilu Ramaphosovi za zvládnutí summitu skupiny zemí Brics a za jeho úsilí o rozšíření tohoto bloku.



Skupina Brics se rozhodla pozvat šest zemí - Argentinu, Egypt, Írán, Etiopii, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty - aby se staly novými členy skupiny, kterou tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika.



Cílem tohoto kroku je posílit vliv bloku, který se zavázal, že bude hájit "globální jih", uvádí agentura Reuters.



Ruský prezident vystoupil prostřednictvím videospojení na závěrečné tiskové konferenci třídenního summitu, který se konal v Johannesburgu, uprostřed zpráv o smrtelné letecké nehodě šéfa skupiny Wagnera Jevgenije Prigožina v Rusku.



- Britský labouristický stínový ministr pro přistěhovalectví znovu vyzval k tomu, aby byla žoldnéřská skupina Wagner po zjevné smrti jejího vůdce Jevgenije Prigožina zakázána jako teroristická organizace.



Stephen Kinnock řekl televizi Sky News: "Prigožin je jednoznačně válečný zločinec. Za své válečné zločiny měl čelit obvinění před mezinárodním soudem.



"Labouristé před šesti měsíci vyzvali k tomu, aby britská vláda zakázala skupinu Wagner jako teroristickou organizaci, a vláda to stále neudělala."



Řekl, že na Ukrajině nyní za Rusko bojuje "mnoho soukromých armád".



"Jsou součástí ruského mafiánského státu. Je třeba je jako takové řádně označit," řekl Kinnock.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oslovil Ukrajince v den nezávislosti země jako "svobodné lidi".



Zelenskyj na svém příspěvku na Twitteru uvedl:





"Den svobodných, silných a důstojných lidí. Den rovných. Ukrajinských mužů a žen. V celé naší zemi.



"V tomto boji se počítá každý. Protože se bojuje za něco, co je důležité pro každého. Za nezávislou Ukrajinu."



Všechno nejlepší ke Dni nezávislosti Ukrajiny!



- Prezidentka sousedního Moldavska Maia Sanduová také napsala: "Stojíme při vás pevněji než kdy jindy".



"Vaše houževnatost, odhodlání a neochvějná oddanost svobodě nás všechny inspirují. Společně, ve společné víře v demokracii a evropskou budoucnost, jdeme kupředu. Sláva Ukrajině!"





- Online sledování Flightradar24 ukázalo, že Embraer Legacy 600 (číslo letadla RA-02795) zmizel z radarů v 18:11 moskevského času. Videoklip zveřejněný na sociálních sítích ukázal letadlo padající z oblohy. Další klip ukazoval hořící trosky na zemi.



Prigožinovi spojenci rychle obvinili ruské ministerstvo obrany z atentátu na něj. Šedá zóna, kanál na Telegramu s více než 500 000 odběrateli napojený na Wagnera, ho oslavuje jako hrdinu a vlastence, který zemřel rukou neznámých lidí, jež označil za "zrádce Ruska".



Ruští vyšetřovatelé zahájili trestní vyšetřování. Nejmenované zdroje podle agentury Reuters ruským médiím sdělily, že se domnívají, že letadlo bylo sestřeleno jednou nebo více raketami země-vzduch.



Dalších pět cestujících bylo jmenováno jako Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Alexandr Totmin, Valerij Čekalov a Nikolaj Matusejev. Posádka byla jmenována jako velitel Alexej Levšin, druhý pilot Rustam Karimov a letuška Kristina Raspopovová.



Kromě Utkina Prigožina v letadle doprovázeli kameraman, Wagnerův logistický manažer a Prigožinova osobní ochranka, uvedla petrohradská zpravodajská agentura Fontanka, která se Prigožinovými operacemi podrobně zabývala.



Podle údajů ze sledování letu letadlo nevykazovalo žádné známky problémů až do prudkého pádu v posledních 30 sekundách letu. Provedlo "náhlý kolmý pád", uvedl Ian Petchenik z Flightradar24. Během asi 30 sekund kleslo z cestovní výšky 28 000 stop o více než 8 000 stop. "Ať se stalo cokoli, stalo se to rychle," řekl Petchenik.



Tento typ proudového letadla má dobré bezpečnostní výsledky, za více než 20 let provozu byla zaznamenána pouze jedna nehoda, která nesouvisela s mechanickým selháním. Společnost Embraer uvedla, že ví o letecké nehodě letadla Legacy 600 v Rusku, ale nemá o případu bližší informace a od roku 2019, kdy byly na letadlo uvaleny mezinárodní sankce, neposkytuje pro toto letadlo žádné podpůrné služby.



V zahraničí vyvolala Prigožinova zjevná smrt jen malé překvapení. Po brífinku k incidentu to řekl americký prezident Joe Biden: "Nevím jistě, co se stalo. Ale nejsem překvapen... V Rusku se nestane mnoho věcí, za kterými by nestál Putin, ale nevím dost na to, abych znal odpověď."



Rusko mezitím také zbavilo generála Sergeje Surovikina velení ruských vzdušných a kosmických sil, což je po Prigožinově neúspěšné vzpouře zatím nejvyšší vyhazov vojenského velitele. Surovikin byl na ministerstvu obrany považován za Wagnerova spojence a objevily se otázky, zda on nebo jiní vyšší velitelé vzpouře napomáhali nebo zda o Prigožinových plánech předem věděli.



- Ruský vojenský pilot údajně po půlroční zpravodajské operaci zběhl se svým vrtulníkem na Ukrajinu. Ruský vojenský blogger uvedl, že vrtulník se třemi lidmi na palubě překročil hranici "před několika týdny", ale tvrdil, že letoun se ztratil. Ukrajinští představitelé podle všeho potvrdili, že letadlo přistálo na Ukrajině, ale neuvedli žádné další podrobnosti.



Podrobnosti v angličtině



Byl prvním novinářem, kterého ruské úřady zatkly na základě obvinění ze špionáže - což on i jeho zaměstnavatel důrazně popírají - od dob studené války.Nové datum ukončení vazby je 30. listopadu.uvedl ve čtvrtek gubernátor Dněpropetrovské oblasti Serhij Lisak.