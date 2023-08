Komedie v britské politice pokračuje: Nesmírně hloupá Johnsonova ministryně kultury konečně rezignovala na své poslanecké křeslo

26. 8. 2023

Nadine Dorries (66) nesmírně omezená osoba, která se octla za kontroverzní a nekompetentní vlády Borise Johnsona ve funkci britské ministryně kultury, v sobotu konečně oznámila, že opouští své poslanecké křeslo, a to dopisem, v němž brutálně zaútočila na premiéra Rishiho Sunaka.

Potíž je, že Dorriesová oznámila už letos v červnu, že z Dolní sněmovny odchází poté, co se děsívě naštvala, že ji Johnson nepovýšil do "šlechtického stavu" a neučinil ji, navzdory svým příslibům, nevolenou poslankyní nevolené Horní sněmovny. Pak ale neodešla, dál si nechala vyplácet svůj poslanecký plat ve výši 86 584 liber ročně (tj. 202 200 Kč měsíčně) a zároveň ještě platila svou dceru, která je zaměstnána na plný úvazek u jedné právní firmy, za "parlamentní výzkumnou práci" roční částkou 40 000 liber.



Potíž je, že Dorriesová v parlamentě nic nedělala, nevystoupila tam více než po 450 dní a hlasovala za tu dobu jen asi čtyřikrát. Občané v jejím volebním okrsku požadovali, aby se už proboha svého poslaneckého křesla vzdala a v oblasti se začaly objevovat proti ní kritické transparenty, o její absenci se hovořilo i v parlamentě.



Takto o Nadine Dorries psala pře d několika dny komentátorka Marina Hyde:



"Pokud jste obyvatelem hrabství Mid Bedfordshire a bydlíte v nájemním bytě zamořeném plísní s astmatickým dítětem, měli byste kontaktovat divadelního agenta Nadine Dorriesové? Tato otázka vyvstává - teoreticky řečeno - po nahlédnutí na Nadinin profil na sociálních sítích, který zní: "Zotavující se ministryně kultury. Bestseller v Sunday Times. V TalkTV Páteční večer s Nadine ve 20:00. Úterní komentátorka pro Daily Mail."



Jsou zde uvedeny údaje o agentovi. Ale nepřehlédla něco? Nevynechala madam ve spěchu, v němž se prohlásila za nejžhavější multihypnotičku zábavního průmyslu, nějakou strunu na svých houslích? Snad jako mluvčí značky biodynamického šelaku? Tvůrčí génius, který stojí za řadou espadrilek s ocelovými čepičkami? Podnikatelka v obuvnictví?



Lidé ve středním Bedfordshiru si zřejmě myslí, že byl vynechán významnější obor činnosti, když Nadine Dorriesová je stále jejich poslankyní parlamentu. Nominálně ano - ale významně? Nejasné.





Nadine naposledy vystoupila v Dolní sněmovně před více než rokem a naposledy hlasovala v dubnu. Jak možná víte, nepodařilo se jí získat povýšení do šlechtického stavu, které jí Boris Johnson slíbil ve své rezignační poctě na začátku června. Poté, co se kvůli tomu Nadine veřejně rozohnila ve všech dostupných formátech, oznámila, že "s okamžitou platností" rezignuje na funkci poslankyně za Mid Beds, což je slib, který, jak se ukázalo, nově definuje slova "okamžitý" a "účinek".

A přesto se skutečná odpověď nezdá být zoufale neprůhledná. Johnsonovi bylo dávno před konečným předložením seznamu řečeno, že Nadine povýšení do šlechtického stavu nebude moci dostat, pokud se bude držet svého poslaneckého mandátu až do příštích voleb, ale buď si myslel, že se toto pravidlo na jeho vyznamenané jaksi nevztahuje, nebo jí to prostě zapomněl říct, protože to bylo otravné a jemu na nikom kromě sebe nezáleží. Opravdu to není složité. Vždyť se podívejte na stav Sněmovny lordů - těžko můžete říct, že jde o spiknutí, které má zabránit tomu, aby se do ní dostaly neužitečné hrůzy."





No a teď, 11 týdnů poté, co to oznámila, Dorriesová konečně rezignovala. Vyvolává to pro Sunaka velký problém, protože budou další doplňovací volby a konzervativci je zřejmě prohrají, neboť jsou nesmírně nepopulární. To, co Dorriesová napsala Sunakovi ve svém rezignačním dopise, je navzdory tomu, jak strašná osoba to je, vlastně pravda (Ona miluje Borise Johnsona a je zhrzená jeho odvoláním z premiérské funkce pro jeho lhaní v parlamentě a další podvody):







"Když jsem byla přímým svědkem toho, jak byli Boris Johnson a poté Liz Trussová sesazeni, rozhodla jsem se, že britský lid má právo vědět, co se v jeho jménu děje. Proč jsme od roku 2010 měli pět konzervativních premiérů, přičemž ani jeden z předchozích čtyř neopustil svůj úřad v důsledku prohraných parlamentních voleb? To je demokratický deficit, za který by se matka parlamentů měla hluboce stydět a který, jak vy i já víme, je výsledkem machinací malé skupiny osob usazených hluboko v centru strany a Downing Street.



Na začátku se mé vyšetřování zaměřilo na politickou vraždu Borise Johnsona, ale jak jsem mluvila s dalšími a dalšími lidmi - a mluvila jsem s mnoha lidmi, od bývalých premiérů, bývalých i současných ministrů přes všechny úrovně vlády a Westminsteru až po novináře -, vynořil se temný příběh, který byl s každým člověkem, s nímž jsem mluvil, stále znepokojivější.



Během práce mi bylo jasné, že zůstat řadovou poslankyní je neslučitelné s vydáním knihy, která odhaluje, jak byl demokratický proces v srdci naší strany zkorumpován. Když jsem tuto znepokojivou situaci odhalila, věděla jsem, že proti mně stojí takové síly, že jsem byla vděčná za to, že jsem si až do dnešního dne zachovala poslanecké privilegium. A jak také víte, pane premiére, tyto síly jsou dnes nejmocnější v zemi. Útok proti mně zahrnoval dokonce bizarní podívanou, kdy ministr tvrdil (bez důkazů) vybranému výboru, že mě nahlásil úřadu pro poslaneckou disciplínu a předsedy parlamentu (nejenže ani jeden z úřadů nebyl schopen potvrdit, že je to pravda, ale nemají ani žádnou pravomoc jednat, jak on dobře ví). Je to jistě tak jasné porušení nestrannosti státní správy, jaké si jen můžete přát.



Nejhorší ze všeho však bylo divadlo, kdy premiér ponížil svůj úřad tím, že otevřel bránu, aby vybičoval veřejnost k zuřivosti proti své vlastní poslankyni. Ve svých veřejných výrocích jste se nezmínil o tom, že v létě nemohl být podán návrh na doplňovací volby. A že doplňovací volby se mohou konat nejdříve na konci září. Jasně organizované a téměř každodenní osobní útoky ukazují, na jak žalostně nízkou úroveň vaše vláda klesla.



Je to způsob jednání, který zavedli vaši spojenci a který se zaměřil na Borise Johnsona, přešel na Liz Trussovou a nyní se přesunul na mě. Ale já jsem nebyla premiérkou. Nemám ochranku ani ochranu. Útoky lidí vedených vámi na mě vyhlásily otevřenou sezónu a v uplynulých týdnech musela policie několikrát navštívit můj dům a kontaktovat mě kvůli hrozbám vůči mé osobě.



Od vašeho nástupu do funkce před rokem je země řízena zombie parlamentem, v němž se nic smysluplného neděje. Co přesně se podařilo udělat nebo čeho jste dosáhl? Úřad předsedy vlády zastáváte nevolen, bez jediného hlasu, a to ani od vlastních poslanců. Nemáte žádný mandát od občanů a vláda je bezvládná. Promarnil jste dobrou vůli národa, k čemu?



A jaký je to nyní rozdíl oproti roku 2019, kdy Boris Johnson získal většinu osmdesáti křesel a větší procentní podíl hlasů než Tony Blair při drtivém vítězství labouristů v roce 1997. V den Johnsonova odvolání z funkce jsme zaostávali o pouhých pět procentních bodů. Od doby, kdy jste se stal premiérem, byl jeho manifest zcela opuštěn. Nemůžeme jednoduše ignorovat demokratickou volbu voličů, odstranit premiéra i závazky z manifestu, pro které hlasovali, a pak očekávat, že se k lidem vrátíme v naději, že nás budou i nadále bezvýhradně podporovat. Mají možnost jednat a budou ji využívat.



Sociální pomoc zanedbaným regionům byla zavržena a s ní i ty deprivované komunity, kterým to mělo sloužit. Sociální péče, připravená ke spuštění, opuštěna spolu s nadějí všech, kteří se starají o starší a zranitelné lidi. Zákon o bezpečnosti na internetu byl oslaben. Reforma financování BBC, čas běží. Zákon o duševním zdraví, jeho čas vypršel. Výdaje na obranu, snížené. Náš závazek k čisté nule emisí uhlíku, k dobrým životním podmínkám zvířat a ekologickým otázkám, které jsou tak důležité pro planetu a voliče mladší 40 let, byl promarněn. Jak napsal lord Goldsmith ve svém vlastním rezignačním dopise, protože vám na životním prostředí a přírodě prostě nezáleží. O co přesně se zasazujete?



Zvýšili jste korporátní daň na 25 %, čímž jste nás dostali na úroveň nejvyšších daní u od druhé světové války a naprosto jste selhali při snižování nelegální imigrace nebo při realizaci výhod brexitu. Rušení legislativy EU se zastavilo. Rámcová dohoda z Windsor pro Severní Irsko je mrtvá, přivedly ji na svět pochybné sliby budoucích preferencí s ušmudlanými odměnami a potenciálními gongy pro severoirské poslance. Stormont v Severním Irsku stále nezasedá.







Minulý týden jste si bez ohledu na svého ministra financí připsal zásluhy za snížení inflace a odvolával jste se na svůj "plán". Žádný rozpočet, žádná nová fiskální opatření, žádná debata, žádný plán neexistuje. Taková prohlášení mají britskou veřejnost za blázny. Pokles cen komodit, jako je ropa a plyn, zmírnění tlaku na dodávky pšenice a zvýšení úrokových sazeb Bank of England jsou tím, co odvedlo teplo z ekonomiky a snížilo inflaci. To, že jste si osobně přisvojil zásluhu na tom, bylo přinejmenším neupřímné."



Zdroj dopisu v angličtině Zdroj dopisu v angličtině ZDE





Co k tomu dodat:







Druhou nejpozoruhodnější věcí na Dorriesové je způsob, jakým svým chováním neustále dává za pravdu svým nejhorším kritikům. (První je, že se dostala do vlády.)





The second most remarkable thing about Dorries is the way her conduct constantly proves her most caustic critics right. (The first is that she ended up in the actual Cabinet.) https://t.co/y4TEPmn9Zs — James O'Brien (@mrjamesob) August 26, 2023





Jednoduše řečeno: už je to dlouho, co to udělala, a hovno se stalo. Stále pobírá svůj poslanecký plat 86 500 liber. Stále prý zaměstnává jednu ze svých dcer jako parlamentní asistentku, což je funkce, kde je průměrný plat 42 000 liber.Dalším publikovaným dílem Dorriesové bude kniha s názvem Spiknutí, zřejmě o "politickém atentátu na Borise Johnsona". Možná nakonec odstoupí v rámci propagační kampaně k jejímu zářijovému vydání - těsně před stranickou konferencí, a to způsobem vypočítaným tak, aby Rishi Sunakovi způsobila co největší potíže.Zdá se, že Nadine se mezitím stala političkou s jediným problémem, který zní: Proč jsem, sakra, nebyla povýšena do šlechtického stavu? Naposledy se nechala slyšet, že podala žádost o přístup k informacím, aby se pokusila na tuto otázku odpovědět, a Úřad vlády ji odmítl s tím, že informace týkající se vyznamenání jsou vyňaty z pravidel pro zveřejňování; a v každém případě by shromáždění každé jednotlivé vládní korespondence, v níž je Dorriesová za poslední roky zmíněna, bylo nesmyslně rozsáhlým úkolem.