Japonsko je odhodláno bránit postavení národů okupovaných Ruskem

23. 8. 2023

Ruské úsilí torpédovat výsledky Sedmého fóra svobodných národů postRuska v Tokiu se vymstilo. Otevřelo cestu japonské politice, aby zaujala ještě tvrdší linii, pokud jde o právo pořádat taková setkání na svém území - a také odsoudit to, co Moskva dělá na Ukrajině v rámci mnohem většího ruského imperiálního projektu. Ruské úsilí torpédovat výsledky Sedmého fóra svobodných národů postRuska v Tokiu se vymstilo. Otevřelo cestu japonské politice, aby zaujala ještě tvrdší linii, pokud jde o právo pořádat taková setkání na svém území - a také odsoudit to, co Moskva dělá na Ukrajině v rámci mnohem většího ruského imperiálního projektu.

Josuke Suzuki, poslanec Japonského sněmu z Konstituční demokratické strany, uvedl, že Japonsko bude pracovat na "ochraně zájmů původních obyvatel Ruské federace, protože části Japonska jsou také pod ruskou okupací".

Poslanec využil příležitosti poukázat na to, že Kurilské ostrovy zůstávají pod okupací - a že tedy válka proti Ukrajině a dalším zemím není nějaká dočasná politická krize, ale důsledná imperiální politika Kremlu, která je namířena všemi směry, a to nejen do postsovětských zemí.

To zjevně znamená, že jakákoli myšlenka na uklidnění Ruska tím, že umožníte Moskvě dělat si nároky na některý postsovětský stát, nebude uklidňovat její choutky. Místo toho to bude znamenat, že Moskva se jednoduše stane agresivnější a expanzionističtější na jiných místech.

Zdroj v ruštině: ZDE

