Rusko: Návrat represivní psychiatrie

23. 8. 2023

čas čtení 1 minuta

Jediná věc, která brání Putinovu režimu vrátit se k používání represivních prostředků psychiatrie proti disidentům, jak tomu bylo na konci sovětských časů, je, že pro Moskvu je dnes jednodušší a levnější používat lingvistickou analýzu a tak zařídit odsouzení za trestný čin v takových případech, říká nezávislý moskevský psychiatr pod podmínkou anonymity.

Výsledkem je, že systém vyvinutý v sovětských dobách pod Srbským institutem zatím není stejně široce používán jako dříve. Ale to ještě neznamená, že by se represivní psychiatrie do Ruska postupně nevracela.

Novinářka Soňa Mustajeva vyjmenovává desítky případů od začátku Putinovy války na Ukrajině, ve kterých ruské úřady použily represivní psychiatrii. A poukazuje na dva obzvláště znepokojivé trendy v této oblasti.

Na jedné straně jsou ruské soudy nakloněny akceptovat závěry jediného vládního odborníka na rozhodování o násilném zavírání lidí na léčení.

Kromě toho, jakmile je jednotlivec takto klasifikován a uvězněn, je vydán na milost a nemilost lékařům zaměstnaným v těchto zařízeních. Šance na odvolání proti tomu, co se ti, kteří dospěli k původnímu závěru, rozhodnou udělat, včetně prodloužení nebo zpřísnění zacházení, kterého se těmto lidem dostává, je mizivá.

Zdroj v ruštině: ZDE

