Všech osm lidí bylo zachráněno z lanovky visící nad údolím v Pákistánu

23. 8. 2023

Po několikahodinové operaci v Battagramu se všichni dostali do bezpečí



Všech osm lidí bylo zachráněno z lanovky visící vysoko nad odlehlým pákistánským údolím, uvedl mluvčí státní záchranné služby.



Pákistánské úřady uvedly, že armádní komanda s pomocí civilistů provedla poslední záchranné práce po několikahodinové operaci. V úterý pozdě večer, více než 12 hodin poté, co se lanovka zasekla a zůstala viset v nebezpečném úhlu, byly instalovány reflektory a pozemní operace dosáhla zbývajících tří osob.



Vrtulník předtím ještě před setměním vytáhl do bezpečí dvě děti. Kvůli silnému větru musela být letecká záchranná akce odvolána. Záchranáři použili lano, které zabránilo lanovce v pádu do údolí, jako lano pro záchranu dalších tří dětí.



Příbuzní uvězněných se při sledování operace modlili a na obou stranách rokle, která se nachází v hornaté oblasti Battagramu, asi 1200 km severně od Islámábádu, se shromáždily znepokojené davy lidí.



"Záchranná operace byla dokončena," řekl Bilal Faizi, mluvčí pákistánské záchranné služby Rescue 1122. "Dva dospělí byli zachráněni jako poslední."



Pákistánský ministr vnitra Sarfraz Bugti napsal na Twitter: "Děkuji Alláhovi, že záchranný proces v Battagramu úspěšně skončil. Veškeré uznání našemu statečnému personálu ozbrojených sil, administrativě a místním obyvatelům za jejich obětavost a odhodlání při provádění této složité operace."



Anwaar-ul-Haq Kakar, dočasný předseda pákistánské vlády, uvedl: "S úlevou jsem se dozvěděl, chvála Bohu, všechny děti byly úspěšně a bezpečně zachráněny. Skvělá týmová práce armády, záchranných složek, okresní správy i místních obyvatel."



Umar Mohammed Khan, zástupce komisaře záchranné mise, popřel dřívější zprávy, že na palubě lanovky byl učitel, stejně jako tvrzení o přítomnosti dvou dospělých. "Zachránili jsme všech sedm dětí [a] 21letého muže," řekl deníku Guardian. "Provedli jsme také lékařskou prohlídku všech dětí a jsou zdravotně v pořádku. Předali jsme je jejich rodičům. V lanovce byl se sedmi dětmi místní obyvatel, který nebyl učitelem."



Děti byly na cestě do školy, když se lanovka kolem sedmé hodiny ranní (03:00 SEČ) v polovině své cesty nad údolím porouchala. Místní lidé použili reproduktory mešity, aby na mimořádnou událost upozornili úředníky v okolí.



Několik vojenských vrtulníků předtím během dne přiletělo na místo nehody a jeden letec byl spuštěn na popruzích, aby dopravil do lanovky jídlo, vodu a léky. Tanveer Ur Rehman, představitel místní samosprávy, řekl agentuře France-Presse. "Jedná se o delikátní operaci, která vyžaduje pečlivou přesnost. Helikoptéra se nemůže k lanovce přiblížit, protože by se jejím spádem [tlakem vzduchu] mohl přetrhnout ten jediný podpůrný řetěz," řekl.



Video z první záchranné akce ukázalo jedno dítě připoutané v popruzích, které se houpalo pod vrtulníkem, zatímco v pozadí jásaly davy lidí.



"Proboha, pomozte nám," prosil předtím telefonicky Gulfraz, dospělý, který uvízl v lanovce, v pákistánské televizi Geo News.



Ředitel školy Ali Asghar Khan agentuře AFP telefonicky sdělil, že se jednalo o dospívající chlapce, kteří studují na jeho státní střední škole Battangi Pashto.



"Škola se nachází v hornaté oblasti a nejsou tam žádné bezpečné přechody, takže se běžně používá lanovka," řekl Khan. "Rodiče se shromáždili na místě lanovky. Co mohou dělat? Čekají, až záchranáři dostanou jejich děti ven. Všichni máme strach."



Lidé, kteří žijí v severních horských oblastech Pákistánu, často používají lanovky k přepravě z jedné vesnice do druhé.



Záchranná akce Pákistánem otřásla, lidé se tísnili u televizních přijímačů, místní média ukazovala záběry záchranáře visícího na laně vrtulníku v blízkosti malé kabiny, v níž se lidé tísnili.



Podle pákistánských televizních stanic byli někteří z uvízlých v kontaktu se svými rodinami prostřednictvím mobilních telefonů. Lanovky, které převážejí cestující a někdy i automobily, jsou běžné v severních oblastech provincie Chajbar Pachtunchvá a Gilgit-Baltistán a mají zásadní význam pro spojení vesnic a měst v oblastech, kde nelze vybudovat silnice.





V roce 2017 zahynulo 10 lidí, když se přetrhlo lano lanovky a cestující se zřítili do rokle v horské vesnici nedaleko hlavního města Islámábádu.







