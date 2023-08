18 lidí v Řecku včetně dvou dětí uhořelo v divokých požárech. Jsou to pravděpodobně uprchlíci

23. 8. 2023

Reportérka: Apokalypsa ve vesnici Amandas, slunečnicová pole pod žhnoucím sluncem a nekontrolovatelné požáry, které se šíří v kopcích za ní, Alexandros přišel o všechno.



Alexandros Chrisoludis, místní obyvatel: Je to všude. Náš vlastní dům tam nahoře, kde požár začal, úplně shořel. Teď už není nic vidět. Jde to dolů směrem k celé vesnici.



Reportérka: V řečtině apokalypsa znamená zjevení a odhalení. Nyní hasiči učinili to nejhorší odhalení. V odlehlejší oblasti se nacházela skupina ve smrtelném nebezpečí, ale nikdo nevěděl, že tam jsou, a nikdo nevěděl, kdo to je. Dnes byla nalezena těla 18 lidí.

Odborníci pracují na identifikaci obětí, jejichž ostatky se nacházely u chatrče poblíž vesnice Amandas. Ta se nachází v lesnaté oblasti regionu Evros na hranicích Řecka s Tureckem a Bulharskem. Jde o oblíbenou trasu migrantů. Místní hasiči uvedli, že v oblasti nebyly podány žádné zprávy o pohřešovaných osobách, takže je možné, že oběti jsou migranti, kteří se dostali do Řecka z Turecka.



Daphne Tollisová, řecká novinářka:



Zejména v těchto letních měsících jsme zaznamenali nárůst příchozích do Řecka, a to jak na mořské, tak i na pozemní hranici. Existují obavy, že by mohlo být více pohřešovaných lidí, kteří se vydali touto cestou a mohli být zachyceni v požárech.



Reportérka: V přístavním městě Alexandroupolis hoří kopce oranžovou barvou a ulice se modře blýskají. Zoufalé evakuační operace probíhaly až do noci. Nemocnice a pečovatelské domy byly vyklizeny, pacienti zvedáni do nákladních aut, z trajektů opouštějících oblast se staly polní nemocnice. Z podlah kaváren se staly jednotky intenzivní péče.



Nikos Gioksidis, zdravotník: Pracuji tu už 27 let. Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to opravdu jako ve válce. Všude se to táhne. Pacienti jsou tady. Jako by vybuchla bomba.



Reportérka: V Řecku to bylo dlouhé léto plné pekelných scén. 10 dní minulého měsíce na ostrově Rhodos neúnavně hořely silnice, které donutily místní obyvatele i turisty k evakuaci a zpustošily více než 40 000 hektarů. Dnes v noci vítr o síle vichřice v Hasii nedaleko Atén bičuje další požáry. Celá vesnice vyhořela, když požáry vypukly všechny najednou. A v Evrosu úřady zakázaly přístup veřejnosti do hor a nařídily vojenské hlídky v zčernalých kopcích. Hledají další oběti.



Moderátorka: No, těsně předtím, než jsme vstoupili do vysílání, jsem mluvila se Stellou Nanu, mluvčí Agentury OSN pro uprchlíky v Řecku, a začala jsem tím, že jsem se jí zeptala na oblíbenou trasu migrantů z Turecka do tohoto regionu.





Stella Nanuová: To je pravda. Region Evros je jedním z hlavních vstupních bodů pro migranty a uprchlíky do Řecka nebo do Evropy. Například v letošním roce, tak přes tento region přešlo do Řecka téměř 4000 lidí, což musím říct, že je velmi nebezpečná trasa. Takže bohužel jsme v posledních letech byli svědky mnoha úmrtí lidí, úmrtí lidí, kteří se snažili hledat bezpečí a překročit tuto velmi nebezpečnou trasu.







Moderátorka: A předpokládám, že mrazivou realitou je, že během těchto požárů jsou ti nejzranitelnější lidé nejméně schopni se chránit a řecká vláda byla v minulosti kritizována za to, že lidi dostatečně nevarovala před blížícím se požárem. Byl to tentokrát problém, nebo ne?



Moderátorka: Obáváte se tedy, že během těchto požárů může dojít k nárůstu počtu obětí? Že může být více migrantů a žadatelů o azyl, kteří se stanou obětí požárů?

Stella Nanu: Situace je velmi náročná. Například v oblasti fouká opravdu velmi silný vítr, takže hasiči a úřady se opravdu snaží zvládnout požáry mezi tou skupinou lidí, kteří do oblasti přecházejí. Říkáme jim migranti nebo uprchlíci. Ale neměli bychom zapomínat, že jsou to ženy, děti, starší lidé. Proto je třeba zaujmout koordinovaný přístup.Stella Nanu: Potvrzením úřadů je, že bylo objeveno 18 těl, což je opravdu hrůzný nález, ale panují obavy a strach, že počet mrtvých může v následujících hodinách vzrůst.Moderátorka: Ano, řecká vláda byla kritizována ze strany EU za zacházení s žadateli o azyl, a přesto byl řecký premiér odměněn velkým vítězstvím ve volbách. Obáváte se, že je mezi voliči ochota k tvrdé migrační politice?Stella Nanuová: Potřebujeme vyvážený přístup. Každý stát, včetně Řecka, má zjevně legitimní právo kontrolovat a chránit hranice, ale Řecko, stejně jako ostatní evropské země, má také povinnost nabízet a poskytovat azyl a ochranu těm, kteří ji potřebují. Státy v přední linii, jako je Řecko, potřebují také solidaritu ostatních evropských států, protože řešení problémů spojených s migrací lidí, kteří jsou nuceni utíkat.