Země příběhů strikes again

23. 8. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 3 minuty

"Do košíku hodit vitamin D a C na imunitu, probiotika na zdravou střevní mikroflóru, doplněk na podporu pohybového aparátu a večer si dát chipsy s kolou. Tak vypadá uvažování mnohých Čechů, kteří patří k evropské špičce v nákupu potravinových doplňků. A zatímco třeba Italové nebo Španělé se podle výzkumu Health Report z roku 2022 snaží žít zdravěji, Češi se skoro v 50 procentech pouze zásobí vitaminy, doplňky stravy a minerály. "



"Češi kupují zhruba dvojnásobek těchto doplňků, než je průměr v evropských zemích. Nejčastěji užívají omega-3 mastné kyseliny a hořčík, velmi často také vitaminy D3, C a K2 či probiotika a multivitaminy." "Drtivá většina zákazníků doplňkům stravy absolutně nerozumí a chce si jen koupit kousek svého ,štěstí‘ v podobě pocitu, že pro sebe dělají něco zdravého. Podle toho pak vypadá i naprosto chaotický nákup, kdy z nepřeberného množství produktů na trhu vezmou cokoliv, co jim zrovna padne do oka. Pomyslné dílo zkázy pak dovrší nesystematickým, zcela nahodilým, a tedy nefunkčním dávkováním "

Už ani nemám sílu to komentovat, zmůžu se jenom na:

a) reklama na potravinové doplňky jede prakticky bez regulace v televizi či všude na Internetu; všude se podsouvá to, jak tyto doplňky "pomáhají zdraví", "zlepšují (to a to)", "dodávají energii", "staráte se tím o své zdraví", "spalují tuky", "maximalizují pohodu a zdraví", "podporují lidské tělo". (Cituju z reklam). Tedy všemi cestami obcházejí zakázané slovo "léky/léčit", podsouvají ale podobné účinky jako léky.



b) balení doplňků stravy je záměrně co nejpodobnější lékům, od názvů, vzhledu krabiček, užívání a dávkování, vzhledu kapslí a pilulek. Názvy působí záměrně vědecky-lékařsky, jako "Okutein" nebo "Diaben" či "Fleximed", výrobci mívají ve jméně firmy slovo "Pharma" a podobně.

c) doplňky stravy jsou doslova zavalené lékárny, protože marže a zisk jsou na nich obrovské - zákazník solí plnou pálku. Přijdete do LÉKÁRNY, kde máte dostávat LÉKY, za pultíkem je LÉKÁRNÍK v bílém plášti a prodává vám s úsměvem tyhle polo-bludy.



Zažili jste někdy, že by se vás při kupování doplňků lékárník zeptal na užívané léky? (Protože existují stovky případů zdravotně škodlivé (!) kombinace doplňků stravy a léků typicky braných chroniky - v ČR je více než milión lidí, kteří berou šest a více léků zároveň (!) na své chronické choroby).

Protože VOLNÝ TRH přece! SVOBODA! Nikdo nemá nikomu co říkat co má a nemá, a tak dále. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi, máme všichni zdravý rozum, někdo i selský!



d) Máme školy, kde nás učí zpaměti znát co je to aluze a synekdocha, čím se živí nezmar a jak se jmenoval druhý král z dynastie Achaimenovců. Neučí nás finanční gramotnosti, zdravotní gramotnosti, mediální gramotnosti a tak dále. (Je téma doplňků stravy součástí vzdělávacích plánů, aspoň maličkou zmínkou? Správná odpověď, není). Co všechno užitečného pro život ještě školy neučí? (Skoro všechno).

