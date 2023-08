Musíme najít způsob, jak se vypořádat s rostoucí migrací - alternativou je hromadné utonutí lidí

23. 8. 2023

Jaký je přijatelný počet mrtvých lidí v evropských vodách? A co mrtvé děti? píše Gaia Vince. Ptám se převážně na zdravé mladé lidi, i když vyčerpané. O migranty, kteří se odvážně vydali na dlouhou a strašlivou cestu, na níž často zažili děsivé násilí a teror.



Kolik jich tedy máme odepsat jako ospravedlnitelné vedlejší ztráty v naší válce proti... čemu vlastně? Neexistuje žádná jiná válka než válka se sebou samými: je to válka kulturní. Důvodem jsou "silné hranice", ale silné proti čemu? Navzdory rétorice toto není invaze. Pokud mají silné hranice chránit naši ekonomiku - no, jsou to mladí, zdatní pracovníci, kteří by mohli podpořit naši ekonomiku, kdybychom je skutečně nechali pracovat. Jaký je přijatelný počet mrtvých lidí v evropských vodách? A co mrtvé děti?Ptám se převážně na zdravé mladé lidi, i když vyčerpané. O migranty, kteří se odvážně vydali na dlouhou a strašlivou cestu, na níž často zažili děsivé násilí a teror.Kolik jich tedy máme odepsat jako ospravedlnitelné vedlejší ztráty v naší válce proti... čemu vlastně? Neexistuje žádná jiná válka než válka se sebou samými: je to válka kulturní. Důvodem jsou "silné hranice", ale silné proti čemu? Navzdory rétorice toto není invaze. Pokud mají silné hranice chránit naši ekonomiku - no, jsou to mladí, zdatní pracovníci, kteří by mohli podpořit naši ekonomiku, kdybychom je skutečně nechali pracovat.





Otázka, jaký počet úmrtí je přijatelný, je na místě, protože aktivně provádíme politiku, která tato úmrtí, jimž se lze vyhnout, zvyšuje. Odhaduje se, že letos se ve Středozemním moři utopilo již více než 2 000 lidí, kteří se snažili dostat k evropským břehům. Při potopení jediné přeplněné lodi u Řecka v červnu zahynulo asi 650 lidí. Zachráněno bylo pouze 104 osob.



Tento měsíc zahynulo 41 pasažérů u pobřeží Itálie, 63 osob zahynulo při pokusu dostat se do Španělska a nejméně šest lidí zahynulo v Lamanšském průlivu u francouzského pobřeží, když se snažili dostat do Británie na malém člunu. Počet úmrtí stoupá s tím, jak je normalizujeme. Dosáhneme bodu znechucení, kdy už veřejnost nebude schopna tolerovat takové tragédie, nebo bude takový práh stoupat s počtem mrtvých a snižováním naší lidskosti?



Je to téměř přesně osm let, co obraz utonulého batolete vyplaveného na pláž Středozemního moře šokoval svět a vzbudil soucit. Dvouletý Alan Kurdi, prchající před válkou v Sýrii, se 2. září 2015 pokoušel se svou rodinou dostat do Evropy, když se jejich malý člun převrátil. Humánní projevy vedoucích představitelů se však ukázaly jako dočasná reakce, a přestože počet uprchlíků hledajících v Evropě bezpečí klesl hluboko pod počet z doby vrcholícího syrského konfliktu, politika na hranicích přitvrdila a vedoucí představitelé jsou ve svých projevech i činech stále nepřátelštější.



Dovolili jsme, aby politickou diskusi o migraci ovládla populistická stranická hesla a aby se řídila prodejní agendou bulváru s vykonstruovanými předvolebními příběhy. Výsledkem je pás brutální a nákladné politiky v Evropě a severní Africe, kde jsou lidé v nejzranitelnějším postavení beztrestně týráni - a to bez bezpečných cest. Ve Velké Británii, kde špatně a se zpožděním vyřizované žádosti o azyl vytvořily zásobu více než 136 000 žadatelů, kteří mají zakázáno pracovat, se náklady na ubytování v hotelech pohybují kolem 2,3 miliardy liber ročně.



Britský premiér Rishi Sunak, rozčilený neúspěchy své vlády, tak vyhlásil žadatelům o azyl válku přívalem opatření od krutých přes neproveditelná až po směšná. Patří mezi ně drastický zákon o nelegální migraci z minulého měsíce, který ruší univerzální právo každého člověka odkudkoli hledat bezpečí někde jinde na Zemi (pokud je tím místem Británie), a malicherné odstranění uklidňujících kreslených nástěnných maleb v detenčním centru pro traumatizované děti, které provedl ministr pro imigraci Robert Jenrick.



Sunakův "týden malých lodí" nebyl akcí na podporu uvědomění si komunity, která by se vyznačovala podporou uprchlíků a záchranných akcíI. Místo toho se hovořilo o posílání migrantů na ostrov Ascension, vzdálenou skálu uprostřed Atlantiku (což je ještě absurdnější než plán deportovat je do Rwandy), a o podívané, při níž jeden z vysoce postavených poslanců, místopředseda Konzervativní strany, řekl žadatelům o azyl, aby "táhli do prdele zpátky do Francie".



Mezitím vláda prosadila své plány na uvěznění několika stovek lidí - zhruba 1 % z těch, kteří čekají na vyřízení žádosti - na hustě zaplněné bárce u jižního pobřeží Anglie, a to navzdory varování odborníků před rizikem požárů a nemocí a, což je ještě neodpustitelnější, navzdory nálezu bakterií legionelly ve vzorcích vody. Na konci Sunakova zvláštního týdne byli nebozí vězni z bárky opět narychlo evakuováni kvůli nepopiratelně vysokému riziku smrtelné legionářské nemoci.



To je performativní politika, to není vedení hodné Británie, to není správa vhodná pro tuto dobu skutečných globálních krizí.





Kdy se pragmaticky podíváme na pohyb lidí a budeme diskutovat o funkčním plánu jeho udržitelného řízení? Počet lidí pohybujících se po celém světě se bude v příštích desetiletích v důsledku populační expanze a globálního oteplování jen zvyšovat, což přispěje ke konfliktům, katastrofám a nedostatku potravin, které vytlačí lidi z jejich domovů. Podle jednoho z odhadů probíhá na světě více než 110 ozbrojených konfliktů.





Nejedná se v současnosti o imigrační krizi, ale v příštích desetiletích by se jí mohla stát, pokud nebudeme plánovat již dnes. V letošním roce jsme byli svědky klimatického chaosu, který se bude jen prohlubovat: požáry, záplavy, hurikány a vedra postihují země na všech kontinentech a způsobují vysídlení milionů lidí. Za šest let by mohly přibližně 2 miliardy lidí žít v místech, kde průměrná teplota přesáhne 29C; na konci století se toto číslo přiblíží 4 miliardám.



Letos v létě se traumatizovaní britští uprchlíci, kteří uprchli na malých člunech před požáry na Rhodosu, setkali po vylodění s laskavým a velkorysým přístupem řeckých komunit. Měli to štěstí, že jejich doklady (a barva pleti) jim umožnily získat azyl. Je v zájmu nás všech zabránit klimatickému apartheidu bezpečnosti na naší společné planetě.



Jakmile se podmínky stanou příliš extrémními, lidé se budou muset přestěhovat. Stejně tak se bude přesouvat kapitál, odborné znalosti, výroba, průmysl. Pokud chceme, aby se stěhovalo méně lidí, musíme financovat místa, která se přizpůsobí, a rychle urychlit naši dekarbonizaci, aby se klimatické faktory nezhoršily. Lidé se však nevyhnutelně budou stěhovat. Potřebujeme poctivou diskusi o tom, jak tento pohyb zvládneme, a to v našich městech, na národní úrovni a ve spolupráci se sousedními státy - většina z nich se stejně jako Británie potýká s úbytkem pracovní síly.



Toto musí být okamžik rozhodnutí. Naplánujeme schůdnou cestu vpřed a přizpůsobíme naše hraniční politiky realitě tohoto pohybu? Nebo se rozhodneme, že hromadné topení zdravých mladých lidí je v pořádku?









