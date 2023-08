Chápe premiér, že v kauze Blažek může jít o skandál cílený na něj osobně?

23. 8. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

V kontextu "náhodného" pětihodinového setkání ministra spravedlnosti s kremelským lobbyistou Nejedlým leží na stole dvě varianty vysvětlení. Otázka zní, která je horší.

Prvním možným vysvětlením je fungování "klasické ODS". Nejméně od dob Unie svobody a opoziční smlouvy víme, že neexistuje mocenský obchod, nad nímž by se funkcionáři ODS zarazili a řekli si: "Tohle je moc, to nám voliči / členská základna už nevezmou".

Řečeno kunderovskou terminologií, "klasická ODS" se v politice chová jako doktor Smrt. Bere vše. A vůbec jí nedochází, že některý typ kšeftů jí může nakonec výrazně ublížit - ani nemluvě o tak abstraktní otázce, nakolik to či ono poškozuje českou demokracii.

Je možné, že "klasické ODS" implikace Blažkova posezení s Nejedlým vůbec nedocházejí. Podle dosavadních reakcí to dokonce vypadá, že hodlá provádět "osvětu", tj. objasňovat svým (nyní již bývalým) voličům, že "tak to prostě chodí, je to nutné" a "vy tomu nerozumíte".

Liberálně orientovaní voliči, které Petr Fiala přesvědčil, že pro ně dává smysl volit "novou" ODS, ovšem straně blažkování neodpustí. Je to pro ně zhruba totéž jako rozsvítit na semaforu červenou. Je tu sice "slušný" Fiala, ale strana jako celek se v podstatě nezměnila. A koneckonců, Fiala Blažka obhajuje.

Druhá možnost je o něco málo složitější. Potenciálně by mohla být Nejedlého toxicita použita jako zbraň ve vnitrostranickém boji. Potom byl ale tato toxicita mířila přímo na Petra Fialu osobně.

Už dávno - snad kromě dokázaného případu kanibalismu - neexistuje takřka nic, co by mohlo ještě zhoršit veřejnou reputaci Pavla Blažka. Když se tedy Blažek sejde s někým toxickým, neublíží mu to. Navíc jeho postavení uvnitř strany na slušné reputaci nestojí. Spočívá na neprůhledné schopnosti různé věci "zařídit", přičemž se nikdo zásadně neptá, jak toho dosáhl.

To Petr Fiala je na tom docela jinak. Seznam jeho politických aktiv kromě image slušňáka - fandové prominou - neobsahuje takřka nic. Jestliže o tuto image přijde, je s ním konec.

Nevím, zda to Fiala obklopený podivným kádrem mimózních poradců vůbec chápe, ale vážně mu hrozí, že obhajováním Blažka právě destruuje to, co mu umožnilo stanout v čele vlády.

Po případném neúspěchu v evropských volbách může na rozpačitého a nečitelného premiéra zaútočit "euroskeptické" křídlo ODS - a požadovat jeho výměnu za někoho, kdo si lépe porozumí s bezohlednými protizápadními populisty Orbánem nebo Ficem. A zahraničněpolitické úspěchy Fialovi k obhajobě stačit nebudou.

Ať je to tak či tak, Petr Fiala v danou chvíli vypadá jako politolog, který nerozumí praktické politice a je v ní stranickými praktiky typu Blažka neúprosně školen.

Koaliční partneři takový vývoj jistě nevítají s nadšením. A ODS, která ztratí liberální voliče, bude moci napříště pomýšlet už jen na druhou pozici v případné společné vládě s Andrejem Babišem.

