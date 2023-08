47 000 Rusů se posmívá na Telegramu Rusy zavražděné šestileté holčičce

21. 8. 2023

"Prodám dětské sandály. Nenošené." Ruský kanál na Telegramu se posmívá smrti šestileté Sofie Holynské, kterou Rusové v neděli zavraždili v Černihivu. Tento status má téměř 47 000 "smějících se" reakcí od ruských uživatelů Telegramu.

"Children’s shoes for sale. Never worn.”



Russian Telegram channel mocks the death of six-year-old Sophia Holynska who was killed in Russia's missile strike on Chernihiv yesterday.



The post has nearly 47,000 "laughing" reactions from Russian social media users. pic.twitter.com/GnfJmDDZwX