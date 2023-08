21. 8. 2023 / Jan Sláma

čas čtení 3 minuty

Žně vrcholí. Je ideální počasí. Od kombajnů čile se pohybujících na velikánských lánech se práší. Obilí je suché, výmlat probíhá bez problémů. Kombajn občas zatroubí a hned se mu po bok nasune velikánský tahač a příjme dávku zrna. Na kraji pole stojí několik aut a u nich rozmlouvající skupinka techniků. Německy! Že bychom přejeli přes hranici? Kdepak. Na našich polích hospodaří rakouští sedláci. Asi je to dobře. Rozhodně lépe, z globálního hlediska, než aby pole ležela ladem. Ale ty obrovské lány polí by mohly přinášet dobrý zisk i do naší státní kasy. Tak proč nepřináší? To je jeden z problémů našeho zemědělství. Jak pravil pan Jandejsek z firmy Rabbit – stát by měli řídit odborníci.