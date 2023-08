Globální firmy jako Google či Meta by měly v Česku platit vyšší daně

17. 8. 2023

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva

Piráti ve vládě podpořili narovnání prostředí pro podnikání

Daně ze zisků obřích nadnárodních koncernů budou zůstávat v Česku. Řada globálních firem, které podnikají zejména v digitální ekonomice, se přitom jejich placení dlouho vyhýbala. Vláda dnes za podpory pirátských ministrů přijala návrh průlomového zákona o dorovnávacích daních, který přiblížil férovější zdanění velkých světových společností. „Peníze z těchto daní půjdou přímo do státního rozpočtu, a to ve prospěch občanů Česka. Celé zdanění je i součástí pirátského návrhu konsolidace veřejných financí,“ uvedl k rozhodnutí kabinetu pirátský vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Pravidla by měla vést k placení vyšších daní v Česku například společnosti jako Google, Apple či Meta (majitele sociální sítě Facebook).



Nová úprava se dotkne firem s obraty nad 750 milionů eur ročně. Návrh počítá s takzvaným dodaněním těchto velkých společností, pokud by jejich zdanění zisků bylo nižší než 15 procent. Příjmy z dodanění potečou do zemí, kde tyto firmy prodávají významnou část svých produktů nebo služeb. Tedy i do Česka. „Uzavření této dohody jsme s Piráty prosazovali dlouhodobě a podařilo se nám ji protlačit v rámci předsednictví EU. Společná korporátní daň je i bojem proti vnitroevropským daňovým rájům, přes které utíkají spousty peněz,” vysvětlil Ivan Bartoš.

Složitá jednání o zdanění globálních korporací začala již před lety, a to na půdě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Klíčový byl postoj Spojených států, které dohodu historicky odmítaly. „Zdanění převážně amerických korporací by bylo nemyslitelné bez podpory administrativy prezidenta Joe Bidena. Předchozí vláda Donalda Trumpa byla proti tomu, navíc evropským zemím hrozila zavedením odvetných opatření,” vysvětlil Ivan Bartoš.

Po dohodě mezi členskými státy OECD vznikl kompromis, který přijala i Evropská unie. Dnešní hlasování vlády je součástí procesu implementace této evropské směrnice do českého právního řádu. „Jsou tady velké nadnárodní firmy, které dlouhodobě na daních odvádí minimální částky. Jde tedy i o určité narovnávání podnikatelského prostředí. Situace ohledně zdanění korporací byla natolik složitá, že bylo třeba dohody na úrovni OECD i EU,” uvedl Jiří Valenta, pirátský náměstek ministra financí. V Česku je nyní daň ze zisků firem ve výši 19 procent, po schválení takzvaného konsolidačního balíčku stoupne na 21 procent.

Nová legislativa má platit od začátku příštího roku, dohlížet na výběr daní bude specializovaný úřad pod Ministerstvem financí České republiky. Pobočky zahraničních korporací budou mít reportovací povinnost.

„Výnos daně se má pohybovat kolem 2 až 3 miliard korun ročně. Poplatníky budou většinou pobočky velkých korporací v Česku, jejich zisky nabyté podnikáním v tuzemské ekonomice se zdaňovaly převážně mimo naši zemi,” doplnil Jiří Valenta.





