Kanada: Britská Kolumbie je ve stavu nouze, 19 000 lidí prchá před divokými požáry kolem města Yellowknife

19. 8. 2023

čas čtení 3 minuty

Premiér kanadské provincie Britská Kolumbie vyhlásil stav nouze s tím, že úřady „čelí nejhorší sezóně lesních požárů vůbec“. Z měst východně od Vancouveru byly evakuovány tisíce lidí



Hasiči bojují s nekontrolovatelným požárem v McDougall Creek, který se za prudkého větru v kopcích a horách nad městem West Kelowna rozšířil na 10 500 hektarů a vynutil si evakuaci tisíců lidí. West Kelowna, město s 36 000 obyvateli, leží 300 km východně od Vancouveru.



Evakuace probíhaly také v nedaleké Kelowně, městě s přibližně 150 000 obyvateli, které leží na druhé straně jezera Okanagan Lake od West Kelowny.

<br> Hasiči bojují s nekontrolovatelným požárem v McDougall Creek, který se za prudkého větru v kopcích a horách nad městem West Kelowna rozšířil na 10 500 hektarů a vynutil si evakuaci tisíců lidí. West Kelowna, město s 36 000 obyvateli, leží 300 km východně od Vancouveru.



Úřady dále na severu v oblasti Severozápadních teritorií uvedly, že před požáry ohrožujícími město Yellowknife bylo pravděpodobně evakuováno více než 19 000 lidí. Tamní hasičské posádky nepřetržitě pracují na hloubení odstupů od ohně, šíří požární retardér a shazují vodu ze vzduchu v rámci nouzových opatření na ochranu města s 20 000 obyvateli. Podle hasičů v pátek zpomalily požár západně od Yellowknife mraky a nižší teploty.





Odhadem 4 000 lidí bylo vyvezeno letecky, s možností dalších letů v sobotu, pokud počasí, letadla a posádky vydrží. Provinční ministr životního prostředí Shane Thompson uvedl, že zůstává asi 1 000 nezbytných zaměstnanců, ale vyzval všechny ostatní, aby odešli.

Podle úředníků bylo evakuováno více než 2 400 nemovitostí a v noci bylo v Západní Kelowně zničeno několik staveb, dodal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

264

Kanada zažívá nejhorší sezónu lesních požárů, v celé zemi hoří více než 1 000 aktivních požárů, z toho 236 v Severozápadních teritoriích. Požáry na tomto území spálily více než 2 miliony hektarů půdy a více než polovina obyvatel regionu má nařízenu evakuaci.Starostka města Yellowknife Rebecca Altyová v pátek uvedla, že není jasné, kdy se budou moci obyvatelé vrátit. "Cesta bohužel ještě není u konce. Požár se stále přibližuje a nejistota, kdy se budete moci vrátit, bude obtížná," řekla.Někteří obyvatelé hlásili potíže s udržením přehledu o rychle se měnících událostech: komunikaci ztěžují fámy, nejednotný signál mobilních telefonů a zákaz sdílení odkazů na zprávy na Facebooku.Občané a zpravodajské organizace v Kanadě mají zakázáno zveřejňovat odkazy na zprávy na Facebooku a Instagramu poté, co technologický gigant minulý měsíc zakázal přístup kvůli sporu s federální vládou ohledně legislativy, která by internetové giganty přinutila platit vydavatelům zpráv.V Západní Kelowně byly podle svědka z města vidět plameny a kouř, na sociálních sítích se objevily záběry ukazující plameny v údolí kolem jezera.Ve společném prohlášení s ministrem pro mimořádné události Bowinnem Maem Eby uvedl: "Po celé provincii je mnoho požárů, které ohrožují obce. Tisíce lidí mají nařízenu evakuaci a další desetitisíce jsou v evakuační pohotovosti."Vyzvali lidi, aby se vyhýbali rizikovým oblastem a poskytli záchranným týmům prostor pro jejich činnost. "Vyzýváme všechny obyvatele Britské Kolumbie, aby byli ostražití, poslouchali místní úředníky a řídili se evakuačními příkazy. Společně to zvládneme."Úřady uvedly, že nejobtížnějších může být následujících 24 až 48 hodin. Již dříve byl vzdušný prostor v oblasti uzavřen, aby se uvolnila cesta pro vodní bombardéry."Minulou noc jsme tvrdě bojovali, abychom ochránili naši komunitu," řekl novinářům Jason Brolund, velitel hasičů v Západní Kelowně. "Noc se změnila v den kvůli oranžové záři mraků a požáru."