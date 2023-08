Sovětský sen. Proč mezi mladými Rusy narůstá Stalinova popularita

18. 8. 2023

čas čtení 1 minuta

Průzkumy veřejného mínění ukazující, že Stalin je mezi mladými Rusy stále populárnější, mnohé šokovaly. Ale existují některá jednoduchá vysvětlení. A naznačují, že postavení sovětského diktátora se pravděpodobně v blízké budoucnosti ještě zlepší, říká Andrej Fursov. Průzkumy veřejného mínění ukazující, že Stalin je mezi mladými Rusy stále populárnější, mnohé šokovaly. Ale existují některá jednoduchá vysvětlení. A naznačují, že postavení sovětského diktátora se pravděpodobně v blízké budoucnosti ještě zlepší,

K dispozici jsou nejméně dva hlavní důvody. Na jedné straně je Stalin mladými vnímán jako někdo, kdo stojí za mnohými velkými úspěchy, včetně vítězství ve 2. světové válce. To ho dělá obzvláště populárním mezi těmi, kteří žijí v něčem jiném než v hrdinské době.

A na Stalina se vzpomíná jako na vůdce stojícího za enormní vzestupnou sociální mobilitou. Opět populární myšlenka v době, kdy se tyto výtahy z velké části zastavily, i když Stalin dosáhl toho, čeho v této oblasti dosáhl, v mnoha případech tím, že nařídil popravovat nebo věznit ty, kteří byli nahoře, což dalo těm pod nimi šanci na vzestup.

Státní média podporují první z těchto příčin. Ale to se může ukázat pro Kreml jako kontraproduktivní vzhledem k tomu, že Putinův režim je stěží heroický. A vzhledem k tomu, že se zdá, že není odhodlán k vzestupné mobilitě, ale spíše ke zmrazení současného třídního uspořádání do čehosi, co připomíná oficiální vrstvy carských časů, ani druhý zmíněný faktor z dlouhodobého hlediska nemluví v jeho prospěch.

Zdroj v ruštině: ZDE

