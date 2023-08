Třináctiletá dívka po znásilnění a odmítnutí potratu v Mississippi porodila dítě

17. 8. 2023

Nejbližší potratová klinika - v Chicagu - byla příliš daleko a příliš drahá na to, aby jí matka mohla zákrok poskytnout.



Třináctiletá dívka v Mississippi porodila chlapce poté, co byla znásilněna cizím mužem - a poté nemohla jít na potrat.



Matka dívky, která ve zprávě používá pseudonym Ashley, chtěla pro svou dceru zorganizovat potrat, ale bylo jí řečeno, že nejbližší poskytovatel potratů je v Chicagu - což je více než devět hodin jízdy od jejich domova v Clarksdale ve státě Mississippi.



Ashleyina matka, ve zprávě uváděná jako Regina, řekla časopisu Time, že náklady na potrat v Chicagu byly příliš vysoké, když uvážíme cenu cesty, volna v práci a potratu pro její dceru.



Tato zpráva je nejnovější z řady děsivých osobních svědectví, která se objevila poté, co americký Nejvyšší soud zrušil celostátní práva na přístup k potratům, která byla před lety zavedena precedentem Roeová versus Wade. Podle Centra pro reprodukční práva vstoupilo od rozhodnutí nazvaného Dobbsová versus Jackson Women's Health Organization v platnost 14 státních zákonů zakazujících potraty.



Klinika ženského zdraví, která byla v centru tohoto případu, byla posledním poskytovatelem potratů v Mississippi, dokud nebyla po rozhodnutí ve věci Dobbs loni v létě uzavřena.



Loni v létě, pouhý týden po rozhodnutí, místní noviny v Ohiu informovaly, že jedna desetiletá znásilněná dívka musela kvůli omezením ve svém státě cestovat na potrat do Indiany. Minulý měsíc byl v tomto případě shledán vinným muž, který dívku znásilnil, a byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody.



Další příběhy podrobně popisují, jak ženy málem zemřely, protože lékaři museli čekat, až budou v ohrožení života, aby mohli provést potrat - nebo že mnoho žen nyní musí cestovat na velké vzdálenosti, aby se jim dostalo jakékoli reprodukční zdravotní péče. Odhaduje se, že ve státech, kde jsou potraty omezeny, žije 25 milionů žen ve věku 15 až 33 let.



Třináctiletá Ashley zjistila, že je těhotná, poté, co ji matka odvezla do nemocnice kvůli nekontrolovatelnému zvracení. Matka Regina si všimla, že se Ashley chová jinak, zůstává ve svém pokoji, zatímco dříve ráda chodila ven nahrávat tance na TikTok. Po obdržení krevních testů, které ukázaly, že Ashley je těhotná, nemocnice kontaktovala policii.



"Co jsi to dělala?" zeptala seAshley zdravotní sestra, uvádí se ve zprávě. Nemocnice nakonec Ashley nasměrovala na ženskou kliniku v Clarksdale, která poskytuje porodnicko-gynekologické služby.



"Bylo to pro ni neskutečné," řekla doktorka Erica Balthropová, Ashleyina lékařka, časopisu Time. "Neměla ani ponětí."



Před rozhodnutím Dobbs mohla Balthropová Reginu nasměrovat na interrupční kliniku v Memphisu, která je vzdálená 90 minut jízdy na sever, nebo na Jackson Women's Health, která je vzdálená 2,5 hodiny jízdy na jih. Ale Mississippi - spolu se všemi okolními státy - potraty zakázalo.



Mississippi spolu s mnoha dalšími státy, které také zakazují interrupce, technicky vzato dělají výjimky pro případy, kdy je těhotenství důsledkem znásilnění nebo je v ohrožení života. Potraty udělené na základě těchto výjimek jsou však velmi vzácné a špatně sledované.



V lednu deník New York Times informoval, že od doby, kdy ve státě vstoupil v platnost zákaz potratů, byly v Mississippi uděleny dvě výjimky. Stát vyžaduje, aby bylo znásilnění nahlášeno orgánům činným v trestním řízení, aby bylo možné provést legální potrat.



Podle Rainna nebo neziskové organizace Rape, Abuse & Incest National Network, která se zabývá bojem proti sexuálním útokům, nejsou dva ze tří případů sexuálního napadení v USA nahlášeny policii. I v případě, že je udělena výjimka, musí člověk vycestovat mimo svůj stát, aby mohl podstoupit potrat, pokud ho jeho stát zakazuje.



Zákony prohlubují dlouhodobé nerovnosti ve zdravotnictví v Mississippi, kde podle údajů státního ministerstva zdravotnictví mají černošské ženy čtyřikrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na komplikace spojené s těhotenstvím než bělošské ženy. Podle Guttmacherova institutu je 60 % žen, které vyhledají potrat, barevných a přibližně polovina z nich žije pod federální hranicí chudoby.



Regina uvedla, že poté, co se dozvěděla, že Ashley je těhotná, podala stížnost na policejní oddělení v Clarksdale. Časopisu Time řekla, že její dcera nakonec řekla, co se stalo: na jejich zahradu přišel muž, zatímco její strýc a sourozenec byli uvnitř, a znásilnil ji. Ashley řekla, že neví, kdo ten muž byl, a že nikdo nebyl svědkem útoku.





Po 39 týdnech těhotenství Ashley porodila chlapce, kterému přezdívají Peanut. Ashley řekla časopisu Time, že porod byl "bolestivý".





"Tato situace bolí nejvíc, protože šlo o nevinné dítě, které si hrálo venku a bylo to moje dítě," řekla Regina časopisu Time. "Pořád to bolí a vždycky to bude bolet."







